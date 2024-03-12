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|Новым послом Узбекистана в Латвии стал Тимур Рахманов
19:56 13.03.2024
Новым послом Узбекистана в Латвии назначен Тимур Рахманов. До этого он с 2021 года был генеральным консулом в Новосибирске.
Вновь назначенный посол Узбекистана в Латвии Тимур Рахманов 13 марта прибыл в Ригу, сообщает ИА "Дуне".
До назначения с 2021 года он работал генеральным консулом в Новосибирске. В его консульский округ входил Сибирский федеральный округ России.
Тимуру Рахманову 46 лет. Он окончил Университет мировой экономики и дипломатии.
Работу в системе МИДа начал в 1999 году. Трудился на различных должностях в центральном аппарате министерства, а также в посольствах Узбекистана в Польше, Италии и Испании.
В 2017-2018 годах был начальником территориального отделения МИДа в Ургенче, заместителем хокима Хорезмской области по вопросам инвестиций, инноваций, содействия приватизированным предприятиям, развития свободных экономических и малых промышленных зон.
Тимур Рахманов на посту посла сменил Кадамбая Султанова, работавшего послом Узбекистана в Латвии (с 2019 года) и по совместительству в Финляндии и Эстонии (с 2020 года), а также в Литве (с 2021 года).