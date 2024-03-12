Новым послом Узбекистана в Латвии стал Тимур Рахманов

19:56 13.03.2024

Новым послом Узбекистана в Латвии назначен Тимур Рахманов. До этого он с 2021 года был генеральным консулом в Новосибирске.



Вновь назначенный посол Узбекистана в Латвии Тимур Рахманов 13 марта прибыл в Ригу, сообщает ИА "Дуне".



