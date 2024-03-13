 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Корсике предложена широкая автономия. Макрон пытается откупиться от местных сепаров, - НГ
00:09 14.03.2024

13.03.2024

Противники Макрона обвиняют его в разрушении французской нации
Данила Моисеев

Корсиканцы берегут свою самобытность, не уставая напоминать, что именно на их острове, а не в материковой Франции, родился Наполеон.
Ассамблея (парламент) Территориальной общности Корсика на ближайшей сессии рассмотрит соглашение, достигнутое правительством Франции и корсиканским руководством. Оно должно разграничить полномочия центрального правительства страны и местных властей так, чтобы французские законы были адаптированы, как сказано в документе, "к местным условиям". Проще говоря, Корсике будет предоставлена широкая автономия. Президент Франции Эмманюэль Макрон – сторонник и инициатор этих перемен. Проблема может возникнуть в парламенте страны: правые партии, занимающие лидирующие позиции там, вряд ли поддержат пересмотр принципов унитарного государства.
В корсиканский парламент документ поступил в среду. А во вторник, 12 марта, в Париже, в Министерстве внутренних дел Франции его обсуждали в течение пяти часов. Переговоры вели корсиканская делегация во главе с руководителем корсиканского правительства Жилем Симеони и правительственные чиновники. По итогам обсуждения глава французского МВД Жеральд Дарманен заявил журналистам, что с корсиканцами было заключено соглашение об "автономии внутри французской республики". Эту формулировку предполагается записать в Конституцию Франции. Там же будет прописан автономный статус Корсики, исторического наследия острова и корсиканского языка. Два последних пункта особенно важны для местных жителей – собственно, из-за них они и требуют автономии.

На острове разговаривают на корсиканском, который одни ученые считают диалектом итальянского, другие – самостоятельным языком. Местный патриотизм на острове всегда был силен. В былые годы корсиканские сепаратисты вели вооруженную борьбу с центральным правительством. Сейчас террористическая активность Фронта национального освобождения Корсики (ФЛНК) ограничивается лишь устраиваемыми время от времени взрывами у общественных зданий, как правило, обходящихся без жертв. Последний такой теракт был в октябре 2023 года. Несмотря на это, дискуссии о статусе Корсики в последние годы достаточно сильно обострились из-за скупки здешней недвижимости иностранцами, которые, за редчайшим исключением, не знают корсиканского языка и предпочитают ему французский.

На выборах в Ассамблею Корсики в 2021 году подавляющее большинство получили сторонники как минимум автономии, если не независимости. В их числе партия Femu, которую представляет Симеони. В отличие от заморских территорий Франции здешние сепаратисты тяготеют к правым. Характерно, что тогда ни одного кресла в местном парламенте не получили левые партии. Но именно французские правые являются идеологическими оппонентами корсиканских сепаратистов.

Симеони после своей поездки в Париж заявил, что корсиканцы только попали в полуфинал, который им еще предстоит выиграть. У кого – он не уточнил. А в соперниках у корсиканцев французские парламентарии. Давать автономию Корсике они пока не намерены.

Дарманен занимается проблемой сепаратизма не первый день. В 2022 году ему пришлось поехать на остров: после недельных протестов, начавшихся, в свою очередь, после убийства джихадистом в тюрьме 61-летнего Ивана Колонны, легендарной фигуры для радикальных корсиканских сепаратистов. Он исполнитель самого громкого теракта за всю историю ФЛНК. Колонна в 1998 году убил префекта Корсики Клода Эриньяка. В 2003 году его арестовали и приговорили к пожизненному заключению. Кстати, среди его юридических защитников был и Симеони. Еще тогда Дарманен пообещал, что Париж обсудит идею автономии острова. В этом его поддержал и Макрон, который считает, что только таким путем можно разрешить давний конфликт.

Сторонники президента утверждают, что Корсика лишь приобретет такой же статус, какой уже имеют заморские территории страны. Например, Новая Каледония, где так же есть сепаратистские движения. Другое дело, что дать автономию территории, находящейся недалеко от материковой части страны и воспринимаемой не как бывшая колония, а как неотъемлемая часть метрополии, не так легко. У французов уже есть болезненный опыт Алжира: война за его удержание, продолжавшаяся с 1954 по 1962 год, еще не забыта.

Правда, корсиканский случай от алжирского сильно отличается. Крови пролито несравненно меньше и форсировать конфликт до войны местные жители, конечно, не готовы. К тому же если в алжирском случае тогдашние французские власти и слышать не хотели об автономии, то в отношении Корсики они готовы на диалог. Кроме того, экономически остров сильно связан с остальной Францией и ему несравненно более выгодно оставаться под властью Парижа, чем когда-то Алжиру. Этим ситуация во многом отличается от Испании. В отличие от Корсики, Каталония экономически сильна, и ее финансовое положение в случае получения независимости, как предполагают местные сепаратисты, могло бы даже улучшиться.

Макрон поставил цель добиться утверждения в парламенте Франции соглашения с Корсикой до июля этого года. Это будет непросто. Национальное объединение уже критикует документ, заявив, что нынешний президент разрушает французскую нацию. Похожую позицию занимают и республиканцы. Поэтому не исключено, что до июля договоренность с Корсикой так и останется на бумаге.

Источник - НГ
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