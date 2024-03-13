Узбекистан открывает в Таджикистане сборку автомобилей

00:17 14.03.2024

13.03.2024



Ташкент и Душанбе ускоряют развитие двустороннего сотрудничества

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Премьер-министры Узбекистана Абдулла Арипов и Таджикистана Кохир Расулзода договорились о более тесном взаимодействии двух стран.

Премьер-министры Таджикистана и Узбекистана Кохир Расулзода и Абдулла Арипов придали ускорение развитию двустороннего сотрудничества, поставив цель достичь к концу этого года увеличения взаимного торгового оборота до 1 млрд долл. Об этом стороны договорились на состоявшемся в Душанбе заседании межправительственной комиссии, в ходе которого рассматривались возможности создания совместных проектов в сферах промышленной кооперации, сельского хозяйства, энергетики, водных ресурсов, транспорта и логистики. Также в таджикской столице в рамках предстоящего госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева пройдет до конца первого полугодия инвестиционный форум.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудил на встрече с Абдуллой Ариповым вопросы, связанные с состоянием и перспективами дружбы, сотрудничества и партнерства двух стран, сообщила пресс-служба премьера Узбекистана.



Напомним, что сотрудничество Душанбе и Ташкента в последние годы активно развивается. Спорные вопросы, в том числе энергетические, решены или вовсе сняты. После чего в 2022 году президенты Рахмон и Мирзиеев подписали декларацию "об укреплении вечной дружбы и союзничестве" между Таджикистаном и Узбекистаном. Объем двусторонней торговли начиная с 2016 года (196,8 млн долл.) по 2023 год (757 млн долл.) вырос более чем в 3,5 раза. Как отмечают эксперты, поставленная цель достичь миллиарда вполне осуществима.



Особое внимание межправкомиссии уделено вопросам ускорения реализации проекта международной приграничной торговой зоны "Узбекистан‒Таджикистан". Речь идет о строительстве приграничной торгово-индустриальной зоны в районе пунктов пропуска "Ойбек" и "Фотехобод", которая включала бы в себя производственные предприятия, а также логистическую и оптово-распределительную инфраструктуру для экспорта сельхозпродукции в третьи страны.



Узбекистан планирует наладить в соседней республике совместную сборку автомобилей и производство шин на базе таджикского алюминиевого завода ТАЛКО. Продукция будет производиться для нужд автопрома Узбекистана.



Таджикская сторона заинтересована в работе с узбекскими предприятиями в проектировании и создании крупных индустриальных парков в РТ, сообщило Национальное таджикское агентство "Ховар". Они могут быть расположены в соседней с Узбекистаном Согдийской области, в Душанбе и на юге страны в Хатлоне. Перспективными являются отрасли в текстильной и швейной промышленности, выпуске сельскохозяйственной техники и оборудования, переработке пищевых продуктов, горнодобывающей и металлургической промышленности, производстве оборудования для возобновляемой энергии, гидроэнергетике, лекарственных средств, стройматериалов, в фармацевтике, в сфере информационных технологий и электронике.



Проект в сфере гидроэнергетики стороны уже реализуют. В июне 2022 года в Таджикистане стартовало строительство Яванской ГЭС мощностью 140 МВт. В перспективе строительство ГЭС "Фондарье" на реке Заравшан мощностью 135 МВт. Выработанная электроэнергия – 1,4 млрд кВт-ч будет поставляться для нужд Узбекистана и Таджикистана на паритетной основе.



Что касается совместных проектов в других отраслях, то, как сказал "НГ" таджикский политолог Парвиз Муллоджанов, не все они работают. "Какие-то производства остановились на первом этапе. Причина в ценообразовании на товары в разных странах. Таджикистан вынужден был защищать свой рынок от узбекских товаров. Для решения этих проблем, вероятно, потребовались дополнительные переговоры, которые сейчас и проходят. По итогам заседания межправкомиссии подписан протокол. Вероятно, к предстоящей встрече глав государств основные противоречия будут нивелированы", – считает эксперт.



Муллоджанов отметил, что вопрос строительства Рогунской ГЭС сторонами пока не обсуждается. Причина, по его мнению, в том, что сейчас главное – решить вопрос регионального водораздела, поскольку Афганистан продолжает строительство канала Куш-Тепа на трансграничной реке Амударья.



Узбекистан, дабы не допустить катастрофы в регионе, взялся за урегулирование этого вопроса. Ташкент провел несколько раундов переговоров с руководством запрещенного в РФ и признанного террористическим движения "Талибан", но результатов не добился. Потерпела фиаско и прибывшая в Кабул 12 марта 2024 года делегация во главе с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым. Ранее официальные представители власти исламского эмирата заявили, что Афганистан имеет полное право распоряжаться водой из Амударьи. За исполнение проекта и его охрану отвечают спецслужбы и армия, которые готовы предотвратить попытки препятствий со стороны соседних стран, сообщил ресурс nova24.uz.



Как считает Муллоджанов, водные проблемы в регионе выходят на первое место. Что же касается процесса интеграции в регионе, то ее подстегнула геополитическая ситуация в мире и на постсоветском пространстве. "Драйверы процесса – Узбекистан и Казахстан. Эти страны интенсифицировали усилия, в том числе в транспортной сфере. В связи с наложенными на Россию санкциями нужны новые маршруты доставки грузов. Для Таджикистана выход на Транскаспийский маршрут лежит только через Узбекистан. Но это не говорит о том, что связи стран Центральной Азии с Россией ослабевают. Напротив, укрепляются по всем направлениям, что выгодно для среднего и малого бизнеса стран Центральной Азии", – сказал Муллоджанов.