Между молотом и наковальней: хазарейцы в Афганистане

00:28 14.03.2024 МЕЖДУ МОЛОТОМ И НАКОВАЛЬНЕЙ: ХАЗАРЕЙЦЫ В АФГАНИСТАНЕ



07.03.2024

Шивам Шекхават

Анжали Сривастав

По мере того как "Талибан" укрепляет свои позиции в Афганистане, мы становимся свидетелями значительного усиления преследований общин меньшинств, таких как хазарейцы

6 января 2024 года микроавтобус с гражданскими лицами подвергся нападению боевиков "Исламского государства провинции Хорасан" (ИГПХ) в районе Дашт-и-Барчи на западе Кабула, где преимущественно проживают хазарейцы. В результате погибли пять человек и 15 получили ранения. За этим последовали еще два нападения, ответственность за которые взяла ИГПХ. Кроме того, были совершены еще три нападения с аналогичной тактикой, нацеленных на шиитское меньшинство, - ответственность за них пока ни одна организация не взяла.



Эти и другие нападения являются продолжением настойчивых атак ИГПХ против хазарейцев. Для хазарейцев это всего лишь одна из форм насилия со стороны исламского эмирата "Талибана", с которой они сталкиваются, наряду с системной дискриминацией и преследованиями. По мере того как "Талибан" укрепляет свои позиции в Афганистане, а международное сообщество развивает рабочие отношения с группировкой, крайне важно осознавать двойственный характер угрозы, которую "Талибан" и ИНПХ представляют для хазарейцев.



Системное отчуждение: хазарейцы в эмирате

Шиитское население Афганистана, большинство которого хазарейцы, составляет примерно 10 процентов от общей численности населения страны. И талибы, и ИГПХ рассматривают их как "неверных". Из-за своей этнической и религиозной самобытности хазарейцы всегда подвергались насилию как со стороны государственных, так и негосударственных субъектов. В 2021 году "Талибан" заявил о защите меньшинств страны, особенно религиозных меньшинств. Однако воспоминания о предыдущем правлении "Талибана" (1996–2001) и страх перед массовыми казнями заставили многих хазарейцев искать убежища в других странах. И это при том, что в ноябре 2021 года около тысячи старейшин хазарейцев собрались в Кабуле, чтобы заявить о поддержке движения "Талибан", приветствуя окончание "темного периода" в республике, поддерживаемой США, и подтвердив свою верность эмирату.



Вскоре после прихода к власти талибы взорвали статую лидера хазарейцев Абдула Али Мазари в Бамиане и тем самым совершили удар по любой надежде на умеренность в отношении меньшинств. Также появились сообщения о принудительном выселении хазарейцев с земель их предков в провинциях Дайкунди, Урузган, Кандагар, Гильменд и Балх. Сообщается, что было выселено почти 2800 жителей хазарейцев из 15 деревень. Подобная стратегия насильственного захвата земель хазарейцев исторически использовалась для подчинения этой группы.



Под предлогом реформ по построению исламской системы, созданной талибами, этнические хазарейцы также были исключены из правительственной бюрократии и судебной системы. Они получили лишь символическое представительство в политической системе. Мавлави Мехди Муджахид был единственным хазарейцем, назначенным на руководящую должность - начальником разведки центральной провинции, когда группировка пришла к власти. В августе 2022 года Муджахид был убит предположительно из-за восстания против эмирата.



Согласно докладу Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о ситуации в Афганистане, движение "Талибан" расширило свою работу с различными группами населения, встречаясь с представителями шиитской общины. Но они использовали свой контроль над бюрократией страны и всеми другими ветвями власти, чтобы лишить хазарейцев собственности и оттолкнуть их от себя. Вот лишь некоторые факты:



С 1 января печально известное Министерство добродетели и порока "Талибана" задерживает женщин за нарушение правил ношения "плохого хиджаба". Эти аресты впервые начались в районах, где преобладают хазарейцы, и были расценены многими лидерами хазарейцев как выборочное преследование группировки. Дискриминационная практика талибов непропорционально сильно затронула женщин из общины хазарейцев.



Руководство "Талибана" перенаправила помощь, предназначенную для хазарейцев, группам, лояльным талибам.



В прошлом году Министерство высшего образования также выпустило указ, предписывающий изъять все книги, принадлежащие шиитской секте или написанные шиитами, салафитами и политическими противниками талибов и считающиеся отличающимися от ханафитской юриспруденции.



Руководство "Талибана" запретило браки между шиитами и суннитами.



При формировании провинциальных советов улемов в ряде провинций также не было шиитов или женщин-членов.

Ухудшающиеся отношения между Пакистаном и Афганистаном из-за угрозы со стороны движения "Техрик-и-Талибан" также косвенно негативно сказались на афганских хазарейцах. Исторически сложилось так, что хазарейцы находили убежище в Пакистане, спасаясь от жестоких репрессий на родине. Решение правительства Пакистана о выселении афганских беженцев из страны в ноябре 2023 года подвергло хазарейцев риску, поскольку они опасались преследований на родине. Даже после объявления плана депортации многие были арестованы или уволены с работы.



Под прицелом ИГПХ

Еще до возвращения талибов образовательные учреждения и родильные дома в районах, где преобладают хазарейцы, подвергались нападениям со стороны ИГПХ. На протяжении многих лет хазарейцы подвергались нападениям на общественных собраниях, в школах, мечетях и больничных палатах. В 2018 году МООНСА сообщила о 19 инцидентах, а в 2019 году - о 10 инцидентах, связанных с нападениями ИГПХ на шиитов.



Интенсивность нападений, совершаемых ИГПХ, резко возросла после падения Кабула. В октябре 2021 года группировка совершила нападение на крупнейшую шиитскую мечеть в Кандагаре, убив около 40 человек. ИГПХ придерживается стратегии одновременного нанесения ударов по группам меньшинств и важным объектам. По данным МООНСА, с момента захвата власти талибами за первые 21 месяц около 345 хазарейцев были убиты или ранены. В период с 1 августа по 7 ноября 2023 года ООН зафиксировала восемь нападений ИГПХ, направленных против гражданских лиц, особенно шиитов.



ИГПХ придерживается стратегии одновременного нанесения ударов по группам меньшинств и важным объектам.



Чтобы привлечь внимание к преследованию хазарейцев и призвать международное сообщество признать их "геноцид", в прошлом месяце многие организации и активисты собрались по всему миру в более чем 30 городах мира, призывая к действиям и установлению виновных в нападениях на хазарейцев. За последние два с половиной года степень взаимодействия между международным сообществом и движением "Талибан" возросла. Страны настоятельно призывали группу увеличить представленность женщин и этнических меньшинств и соблюдать требования в области управления, безопасности и других вопросах. Однако их рычаги воздействия с точки зрения принуждения эмирата выполнять требования в обмен на сотрудничество не материализовались.



Недавно эмират провел в Кабуле совещание по инициативе регионального сотрудничества, в котором приняли участие представители 11 соседних стран, включая Индию, Китай и Россию. Движение "Талибан" использовало платформу как средство изложения своего мнения о том, как оно хочет, чтобы международное сообщество взаимодействовало с ним, уделяя особое внимание торгово-экономическим связям и региональной безопасности и отодвигая на второй план вопросы об интеграции женщин и других маргинализированных групп. Вероятно, исламский эмират сможет продолжать свою дискриминационную политику и бюрократический произвол. Источник - katehon.com

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