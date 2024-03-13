Демократические ценности и холодная война. О социально-экономических достижениях современного Китая, - Ю.Тавровский

00:34 14.03.2024 13.03.2024 | ЮРИЙ ТАВРОВСКИЙ



Концепция "демократических ценностей" стала "мягкой силой" в арсенале Запада с самого начала холодной войны против Советского Союза, Китая и других стран социалистического лагеря. Обвинения в отсутствии демократии подкрепляли создание "демократических" военных блоков, введение торговых блокад, информационные войны против недавних союзников в борьбе с фашизмом. Агрессивное навязывание "общечеловеческих ценностей" на основе концепции демократии усилилось с переходом Москвы к политике "мирного сосуществования" с Западом и особенно с началом политики "нового мышления". Либеральные ценности неизбежно проникали в Китай "в одной упаковке" с западными капиталами и технологиями с начала проведения политики "реформ и открытости". Под аккомпанемент лозунгов о борьбе за демократию, против "однопартийной диктатуры" и "права человека" был развален Советский Союз. В Китае правящая партия столкнулась с попавшей под влияние концепции демократии молодежью и уберегла державу от подобной участи за счет решительных мер опытных руководителей.



Победа в холодной войне против социалистического лагеря не привела к окончанию применения концепции демократии в стремлении Запада обеспечить себе полное мировое господство. Для закрепления однополярного мирового устройства к ней были добавлены также новые концепции типа "мирового порядка, основанного на правилах". Ради ликвидации оставшихся и возникших новых центров отклонения от норм западной демократии была изобретена технология "цветных революций". Она с успехом применялась в Восточной Европе, на постсоветском пространстве, в арабском мире, в странах Латинской Америки.



"Старое, но грозное оружие" в виде "демократических ценностей" снова пригодилось с возобновлением холодной войны. Она началась после отказа Президента Путина согласиться на подчиненную роль России в однополярном мире на Мюнхенской конференции в 2007 году. Китайское руководство в 2009 году отказалось от предложения президента США стать "младшим братом" в тандеме "G-2" для управления планетой. С того времени резко усилилось "сдерживание" России и Китая при помощи новых и старых инструментов, включая концепцию "демократических ценностей". Именно тогда началось и выстраивание двух фронтов новой глобальной холодной войны – Западного и Восточного.



Выдвижение военного блока НАТО на границы России привело к началу войны на Украине. Обновление антикитайских военных союзов и создание новых блоков типа АУКУС и трехстороннего соглашения США-Япония-Южная Корея уже привели к резкому росту напряженности в тихоокеанском бассейне. Тлеющий очаг сепаратистского мятежа на Тайване и создаваемый новый очаг конфликта на Филиппинах рассчитаны на повторение "украинского сценария". Стоит вспомнить о создании США коалиций для сдерживания "китайского коммунизма" в минувшие десятилетия. Это Корейская война 1950-1953 годов, когда войска 15 стран сражались с китайскими народными добровольцами. Это Вьетнамская война 1965-1973 годов, в которой участвовали войска 8 стран.



Наращивание военного потенциала и ужесточение экономических санкций на Западном и Восточном фронтах новой холодной войны сопровождается применением "мягкой силы". Используя популярность идей демократии в мировом общественном мнении, США монополизировали право определять принадлежность тех или иных государств к числу "демократических" или же назначать их "авторитарными". Это проявилось особенно рельефно в проведении в декабре 2021 года Саммита за демократию, призванного объединить мировое сообщество против России и Китая как главных "автократических держав". Отказ от участия в борьбе с "автократиями" грозит не только зачислением на "неправильную сторону истории", но также последствиями в области торговли, финансов и даже "цветными революциями" или прямым военным вмешательством.



Монополизировав права на концепцию "демократических ценностей", Запад фактически обворовал остальное человечество, которое веками создавало собственные представления и формы народовластия в соответствии с условиями и традициями собственных цивилизаций. Слова "демос" (община) и "кратос" (господство) пришли в мир из Древней Греции. Варианты созданной там системы демократии распространились по Европе в самых разных формах. Так, в Новгородской Республике на Севере России уже в начале ХII века эффективно действовал представительный орган власти "вече". Оно избирало главу исполнительной власти "князя", который выполнял обязанности военачальника и верховного судьи.



Другие формы народовластия процветали в германских городах-государствах, а также в Голландии и Англии. Оттуда вместе с "пилигримами" они были завезены в Северную Америку. Там постепенно сложилась специфическая политическая культура, которую можно назвать "демократия с американской спецификой". Однако именно эта разновидность после окончания Второй мировой войны была провозглашена эталоном. Все, что не помещается в это прокрустово ложе, подлежит безжалостной ампутации.

Нынешнее состояние "демократических ценностей" на Западе напоминает портрет Дориана Грея из книги Оскара Уайльда. Привлекательный образ вечно молодого красавца сопровождается спрятанным от лишних глаз отвратительным подлинным ликом, на котором оставляют следы все пороки и преступления героя повествования. Пороки и преступления Запада не нуждаются в перечислении. Зато есть нужда в обзоре других форм демократического устройства, которые все успешнее функционируют в мире.



Самый очевидный пример – Китай. 1400 миллионов человек живут при строе, который официально называется "система цельной народной демократии". Понятия о демократии пришли в Китай только в начале ХХ века. Даже термины "демократия", "республика", "конституции" пришлось заимствовать из другого иероглифического языка – японского, где либерально-буржуазные реформы начались на несколько десятилетий раньше. Термины и механизмы социалистической демократии пришли из Советского Союза, где в специальных учебных заведениях 20-е годы учились активисты партий Гоминьдан и Гунчаньдан (Компартия), включая будущего "архитектора реформ и открытости" Дэн Сяопина и сына Чан Кайши по имени Цзян Цзиньго, будущего руководителя Тайваня. Китаизация теории и практики демократии заняла несколько десятилетий и прошла через весьма болезненные фазы. Однако полученный результат обеспечил условия для "китайского экономического чуда", сделал Китай второй экономикой мира.



Специфической особенностью китайской системы демократии является акцент на обеспечение в первую очередь экономических интересов всей нации, а не ее отдельных групп или индивидуумов. Это наглядно проявилось в выдвижении в 2012 году долгосрочного плана "Великого возрождения китайской нации". Задуманный председателем Си Цзиньпином план должен быть выполнен к 2049 году. Но уже достигнутые результаты можно назвать феноменльными. Вся экономика была развернута с обслуживания зарубежных рынков на собственных потребителей. Их число выросло за счет ликвидации нищеты – 100 миллионов человек больше не живут ниже уровня бедности. Расширяется средний класс – 400-500 миллионов человек. В ближайшее время городскую прописку "хукоу" получат около 300 миллионов рабочих-мигрантов, приезжающих из деревень с избыточным населением в города на заработки. Прописка позволит им пользоваться медицинскими и образовательными учреждениями, облегчит переселение семей и приобретение жилья. Реальное обеспечение прав человека на достойную жизнь отражено в таких явлениях последнего десятилетия, как отмена ограничений на рождение второго ребенка, в общенациональной кампании улучшения окружающей среды. Права "маленького человека" становится все труднее нарушать благодаря бескомпромиссной борьбе с коррупцией и злоупотреблениями властью. Добившись за первые 10 лет ускоренных реформ нового качества жизни под лозунгом создания "общества среднего благополучия" (сяо кан), правящая Компартия выдвинула лозунг достижения "всеобщего благополучии" (гун тун фу юй). Его основные успехи будут видны уже к 2035 году. К этому времени придется решить немало проблем.



Характерно, как сами китайцы определяют эти проблемы. Накануне недавно прошедшей сессии ВСНП (парламента) электронные СМИ провели опрос 6.15 миллиона пользователей Сети. Среди 10 главных задач общества были названы соблюдение законов, обеспечение занятости, достойное медицинское обслуживание, высококачественное развитие экономики с опорой на современные технологии.



Выстроенная в Поднебесной модель общества включает кроме китайской демократии еще уникальную экономическую систему, объединяющую плановую социалистическую с рыночной капиталистической под контролем коммунистической партии. Эта модель получила название "социализм с китайской спецификой новой эпохи". Пару лет назад председатель Си Цзиньпин назвал ее "новой моделью человеческой цивилизации". Китай действительно вышел за пределы классической череды формаций: "феодализм-капитализм-социализм". Однако Китай не кичится своей новой исторической ролью в истории человечества. Тот же Си Цзиньпин специально подчеркнул, что его страна не собирается навязывать свою модель развития другим странам, хотя готова поделиться опытом.



Мне представляется, что в обозримом будущем монополия "демократических ценностей" в американском изложении будет окончательно нарушена не только "китайской демократией", но и сформировавшмися за последние десятилетия демократическими системами России, Индии, Бразилии и других "локомотивов" глобального развития. Все вместе они найдут способы независимого существования и сосуществования без попыток установления гегемонии, утверждения своего превосходства и принижения других систем. Совокупность этих систем станут идейной основой Сообщества единой судьбы человечества. Источник - МК

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