Yeni Safak: Засухи, пожары, наводнения. Европу убьет климат

00:45 14.03.2024

Yeni Safak

Турция



Тревожный доклад для европейских стран: могут осуществиться катастрофические сценарии

YS: в ЕС климатические риски больше всего грозят продовольственному сектору



ЕС делает недостаточно для борьбы с быстрыми климатическими изменениями, пишет YŞ. Согласно новому прогнозу, даже при самом оптимистичном сценарии глобального потепления условия жизни в



Европе скоро станут еще хуже. Регион ждут засухи, пожары и наводнения.



Европейское агентство по окружающей среде в своей первой оценке климатических рисков в Европе отметило, что континент не готов к рискам, последствия которых начинают все больше ощущаться на фоне глобального потепления в последние годы.



Климатические риски в Европе, которая является самым быстро нагревающимся континентом в мире, представляют угрозу для энергетической и продовольственной безопасности, экосистемы, инфраструктуры, водных ресурсов, финансов и здоровья людей.



Европейское агентство по окружающей среде в целях содействия адаптации к изменению климата, формированию чувствительных к климату секторов и определению политических приоритетов опубликовало первую оценку климатических рисков в Европе, при этом за основу были взяты последние доклады, подготовленные Межправительственной группой экспертов по изменению климата, Службой по изменению климата Copernicus и Объединенным исследовательским центром Евросоюза.



Если не принять срочных мер, могут реализоваться катастрофические сценарии



В докладе подчеркивается, что существующие риски достигли критического уровня и, следовательно, если не будут приняты срочные и решительные меры, континент может столкнуться с катастрофическими сценариями.



Согласно докладу, нынешняя политика и усилия по адаптации в Европе оказываются недостаточными для борьбы с быстро растущими рисками, при этом наращивание усилий по адаптации тоже в большинстве случаев, как предполагается, будет недостаточным и даже в ситуациях, которые еще не предполагают непосредственных рисков, могут потребоваться срочные действия.



Утверждается, что даже при самом оптимистичном сценарии глобального потепления условия жизни в Европе станут еще хуже, учитывая чрезвычайно жаркую погоду, засуху, неконтролируемые пожары и наводнения в последние годы.



Южная Европа подвергается большему риску, чем другие части континента, особенно из-за лесных пожаров, начинающихся в летние месяцы, а также влияния экстремальной жары и нехватки воды на сельскохозяйственное производство, работы на открытом воздухе и здоровье людей. Такие факторы, как наводнения, эрозия почвы и проникновение соленой воды, также представляют большую угрозу для приморских регионов Европы.



Климатические риски в Европе требуют срочных действий



В оценке упоминаются 36 важных для Европы климатических рисков, которые поделены на пять групп: экосистема, продовольствие, здоровье, инфраструктура, экономика и финансы. Особенно для морских и прибрежных экосистем риски оцениваются как высокие, при этом отмечается, что экосистемы предоставляют людям целый ряд услуг, поэтому данные риски имеют высокий потенциал распространения на другие области, такие как продовольствие, здравоохранение, инфраструктура, экономика.



Продовольственный сектор занимает первые строчки среди категорий, которым угрожают климатические риски. В то время как в Южной Европе сельскохозяйственное производство находится под угрозой из-за жары и засухи, эта ситуация распространяется и на страны Центральной Европы. Особенно продолжительные засухи, затрагивающие обширные пространства, представляют опасность для растениеводства, продовольственной безопасности и ресурсов питьевой воды. А в качестве решения проблемы предлагается частичный переход от источников животного белка к устойчивым источникам белка растительного происхождения, что, как прогнозируется, уменьшит потребление воды и импорт продуктов питания в сельском хозяйстве.



2023-й вошел в историю как самый жаркий год за все время наблюдений. Тем временем по всему миру продолжают происходить экстремальные погодные явления. Температурный фактор считается наиболее острым климатическим риском, который больше всего угрожает здоровью людей. Работающие на открытом воздухе, пожилые люди и те, кто живет в районах с эффектом городского острова тепла или в помещениях с недостаточным доступом к охлаждению, подвергаются еще большей опасности, чем остальная часть населения.



Экстремальные погодные явления, которые начинают учащаться в последние годы, создают риски для важнейших служб Европы в таких сферах, как энергетика, водоснабжение и транспорт. Повышение уровня моря и изменение характера штормов оборачиваются разрушительными последствиями для людей, экономической деятельности и инфраструктуры. В Южной Европе жара и засуха порождают серьезные риски для производства, передачи энергии и спроса на нее, при этом здания, как подчеркивается, должны строиться с учетом усиливающихся волн тепла.



В Европе, сталкивающейся с различными климатическими рисками, также наблюдаются экономические колебания. Ожидается, что в европейской экономике могут вырасти страховые премии, государственные расходы и стоимость кредитов, кроме того, ухудшение климатических условий чревато еще большей уязвимостью для домохозяйств с низкими доходами.



Необходимо больше сотрудничества



Согласно докладу, несмотря на то что Евросоюз и входящие в него страны добились прогресса в подготовке и оценке климатических рисков, общественная подготовка к ним остается недостаточной в силу того, что политическая практика отстает от быстрого роста уровней рисков. Многие из климатических рисков, упомянутых в докладе, являются "общепризнанными" на правительственном уровне ЕС и государств – членов ЕС, и Европейское агентство по окружающей среде рекомендует странам работать согласованно на стадии анализа и снижения данных рисков в Европе.