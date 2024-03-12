Advance: Россия разрывает Украину

01:00 14.03.2024 Advance

Хорватия



Анализ большого перелома: Россия превратилась в быстро адаптирующуюся военную экономику. Украина проиграет в конфликте, Байден - на выборах, а Европе останется помалкивать в сторонке

Advance: ситуация на Украине дает возможность российским силам совершить прорыв



Становится все очевиднее, что Украина балансирует над пропастью, а ее союзники в панике судорожно ищут выход, пишет Advance. ВСУ с каждым днем все больше слабеют, давая возможность российским войскам совершить мощный прорыв. Скоро в конфликте случится перелом.



Д. Марьянович



Напряженность вокруг Украины нарастает, особенно с тех пор, как началось открытое обсуждение отправки западных войск на Украину. Теперь на эту тему, разумеется, рассуждают самые разные люди, не всегда напрямую связанные с политикой и армией, но пользующиеся влиянием в обществе. Именно из их уст звучат мнения, которые можно назвать "более трезвыми", чем бесконечное повторение мантры о том, как Украина победит Россию, только ей нужно отправить достаточно оружия, или о том, что Россия "балансирует над пропастью". Сейчас, когда идет третий год вооруженного конфликта, все очевиднее, что это Украина балансирует над пропастью, а ее союзники буквально в панике судорожно ищут выход.



"Трезвые" комментаторы, о которых я упомянул выше, отмечают, что предлагаемые планы не продуманы и могут привести к значительному ухудшению ситуации. Один из тех, кто говорит об этом, Дэвид Сакс, видный инвестор в технологическом секторе. В интервью, опубликованном в сети Х, Сакс заявил, что попытки Вашингтона ослабить Россию возымели прямо противоположное действие и сделали ее сильнее. "Байдену это вернулось бумерангом, - сказал он. - Мы сделали российскую армию сильнее, больше, чем она была. Сегодня Россия производит больше оружия, и российская промышленная база крепнет. Кроме того, теперь российские войска опытнее в бою, особенно против западных вооружений".



С его мнением согласен и владелец платформы, на которой интервью было опубликовано. Илон Маск сказал: "К сожалению, это правда".



Дэвид Сакс также отметил, что Джо Байден "создал" более сильную российскую армию, тогда как арсеналы американских вооруженных сил сократились. Кроме того, администрация Джо Байдена просчиталась, сделав ставку на санкции, поскольку российская экономика не рухнула, как упорно утверждалось. Более того, российская экономика стабилизировалась, и сейчас дела в ней идут весьма неплохо, прежде всего, благодаря укреплению торговых отношений с державами Востока, такими как Индия и Китай. Дошло до того, что сегодня российская экономика растет быстрее всех экономик стран "Большой семерки". "Российская экономика расцвела, а наши европейские союзники подсчитывают убытки от санкций для собственных экономик", - заявил американский инвестор Сакс.



Его комментарий, а точнее критика администрации Джо Байдена, интересна и с точки зрения серьезных вызовов, с которыми демократы сталкиваются в предвыборный год. Уже сейчас позиция у Байдена не из лучших, если верить опросам общественного мнения, а за оставшееся до ноябрьских выборов время может возникнуть еще масса неблагоприятных для него обстоятельств, которые дополнительно ослабят его позицию. Украина может сыграть решающую роль, определив исход президентских выборов.



"Джо Байден сказал, что США помогут страдающим украинцам, но подход Вашингтона, который ведет борьбу через посредников, то есть до последнего украинца, привел к гуманитарной катастрофе", - заявил Дэвид Сакс.



Кстати, уже второй раз за короткий срок с ним согласился Илон Маск. Первый раз он поддержал его в начале марта, когда Дэвид Сакс заявил, что НАТО переживал экзистенциальный кризис после распада Советского Союза и начал тогда расширяться, чтобы заполнить возникший вакуум.



Мнение, высказанное Саксом, может получить большое распространение вне мейнстрима и политики, то есть среди большого количества простых людей, включая американцев с правом голоса. Может получиться так, что к концу года голос за Дональда Трампа может стать, кто бы что ни думал о нем, "голосом за мир" (по крайней мере что касается вооруженного конфликта на Украине). С другой стороны, голос за Джо Байдена может стать голосом за еще большую войну, за то, что трудно себе сейчас представить (правда, с каждым днем все легче). Достаточно было послушать речь Джо Байдена о состоянии страны несколько дней назад. Байден, к которому как будто внезапно вернулись силы, хотя еще недавно казалось, что их нет и не будет, выступил с речью, будто списанной из учебника времен холодной войны. Текущую ситуацию он преподнес как жизненно важную и идеологическую борьбу между свободой и несвободой, демократией и авторитарными режимами, подчеркнув, что победить и выжить в этой борьбе может только один. Джо Байден не сказал об этом прямо, но подобное выступление можно интерпретировать как увертюру к новой мировой войне, так как пространства для мира президент Соединенных Штатов Америки практически не оставил. На самом деле Джо Байден преподносит мир как самый опасный исход, поскольку он может означать победу России.



Именно об этом говорит Сакс и другие. США довели Россию своей политикой до ситуации, в которой она упорно стремится к победе, и сегодня Москва все реже и реже допускает возможность каких-то переговоров. В переводе: над Украиной сейчас нависла угроза полного исчезновения, хотя еще недавно этой опасности не было. Не было признаков того, что Россия хочет зайти так далеко. Теперь же, судя по всему, те времена прошли.



Нынешняя динамика на фронте обусловлена не какой-то одной причиной. Эта динамика объясняется в основном решениями, которые были приняты с осени 2022 года, когда Российская Федерация мобилизовала свою военную экономику, а Запад - нет. Что касается Украины, то она не могла, да и не хотела этого делать.



Россия выстроила сеть многоуровневых оборонительных укреплений протяженностью сотни километров, а Украина - нет. Россия получила от своих партнеров, включая Иран и Северную Корею, по некоторым данным, более миллиона (есть сообщения и о трех миллионах) артиллерийских гранат и тысячи дронов (Неподтвержденные данные, приводимые западными СМИ. – Прим. ИноСМИ). Запад не смог на это ничего ответить, так как исчерпал собственные запасы. Москва многое сделала, чтобы провести ротацию и пополнить свои войска, а Украине только предстоит полная мобилизация. Вопрос, будет ли она вообще и возможна ли на данном этапе противостояния.



Без увеличения западной военной помощи и коренных изменений в стратегии Киева, положение Украины на фронте продолжит ухудшаться, пока не наступит перелом. Скорее всего, будущим летом. При сохранении нынешней ситуации, в которой украинские потребности в боеприпасах и людях не удовлетворяются, украинские войска, вероятно, будут слабеть, давая возможность русским совершить мощный прорыв.



У России было несколько неудач, которые Кремль не желал признавать, по крайней мере публично, но русские извлекли уроки. Они сильно пострадали в начале под Киевом. Потом было отступление из Харькова и Херсона. Но все эти удары в прошлом. Российские войска адаптировались, быстро учатся, а российское политическое руководство сделало ставку на военную экономику как средство для достижения победы, а также средство для поддержания самой экономики наплаву. Ни Запад, ни Украина не смогут сделать то же в короткие сроки и сократить этот разрыв.



Как это обычно бывает во время войн, недооценка противника - плохая и опасная тактика, а Запад с первого дня агрессивно недооценивал российскую боеспособность, заявляя, что российские войска в плохом состоянии, не слажены и воюют с советской техникой. Вышло наоборот: российская армия все больше применяет новые вооружения, и не происходит никаких массовых выступлений, как в армии, так и среди мирного населения. Самым опасным для России был мятеж Евгения Пригожина, но этой опасности больше нет, как и самого Пригожина (…).



В начале вооруженного конфликта Россия пребывала в довольно глубоком кризисе - кризисе, который ее сторонники не могли признать. Сегодня ситуация меняется и уже изменилась. Теперь Киев пребывает в глубоком кризисе и, в отличие от России, не может из него выбраться (по крайней мере самостоятельно, как это сделала Россия, поставив экономику на военные рельсы). Значит, если Запад не займется спасением украинцев, то есть, в первую очередь, Соединенные Штаты Америки, то вряд ли Украина еще долго сможет сопротивляться.



Папа Франциск весьма разумно заявил, что нужно иметь "мужество поднять белый флаг". То есть Украине намекают, что этим белым флагом она сейчас спасет себя и свой народ от еще более страшной участи. Однако Киев немедленно и категорично возразил, заявив, что будет жить и умирать только под желто-голубым флагом. Это их право, но по мере продолжения конфликта будет больше смертей и меньше живых, и в какой-то момент появятся и белые флаги, хотя тогда уже, возможно, будет слишком поздно для спасения самой нации.



Украинской верхушке стоило бы прислушаться к тому, что говорят такие люди, как Дэвид Сакс и другие. Киев сейчас зависит от победы Джо Байдена, а американский народ не хочет войны. Дональду Трампу достаточно повторять до зимы, что он за мир, а Байден за войну, и тогда Трамп с легкостью вернется в Белый дом. К тому моменту нынешняя власть в Киеве, возможно, пожалеет о том, что в свое время, когда еще контролировала значительную часть территории страны, она хотя бы не задумалась о белом флаге. Ведь украинцы должны понимать: прекращение американской помощи неизбежно будет означать и прекращение помощи европейской. Не стоит верить Эммануэлю Макрону, который говорит об отправке войск на восточный фронт, ведь тот же самый человек в прошлом, когда у власти стоял Трамп, говорил о "клинической смерти" НАТО. У европейцев есть своя повестка, но они не заменят своей риторикой вполне конкретную американскую помощь. Кроме того, Европа не перейдет на военную экономику, тогда как Россия делает для этого все больше, и, несомненно, новые шаги в этом направлении последуют уже вскоре после ожидаемой победы Владимира Путина на президентских выборах, которые состоятся в ближайшие выходные.



Комментарии читателей:



hrast

Буду краток. Биолог, химик и статистик идут на охоту. Биолог стреляет в лань и мажет на метр влево. Химик стреляет в лань и мажет на метр вправо. А статистик кричит: "Мы ее подстрелили!" Если переводить, то биолог США, химик ЕС, статистик НАТО, а лань Россия.



gap

Владимир Путин мог только мечтать о такой ситуации. Западная агрессия преобразовала и сплотила российское общество, прежде всего. А это самое трудное… Украина и остальные в этом смысле - мелочь.



korisnik13837

Так было и во время Второй мировой войны, когда на Гитлера работала вся европейская промышленность. Особо стоит отметить упомянутую французскую промышленность, которая в начале войны была мощнее немецкой и могла остановить Гитлера, но выбрала коллаборационизм. Конечно, америкосы тоже помогали Гитлеру, пока не поняли, что он уходит из их рук. А у России в итоге было больше танков, чтобы выбросить Гитлера из-под Курска. Похоже, история повторяется, и объединенная Европа под предводительством Зели проиграет. Источник - ИноСМИ

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