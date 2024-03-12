В Казахстане Наурыз отметят по-новому: 10-дневное расписание

01:06 14.03.2024

В Министерстве культуры и информации рассказали о новых подходах к празднованию Наурыз мейрамы. С этого года праздник весны и обновления в Казахстане будут отмечать в новом формате, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как рассказал на брифинге СЦК заместитель председателя комитета культуры Министерства культуры и информации Сабит Барлыбаев, ежегодно с 14 по 23 марта будет проводиться декада Наурызнама. Был утвержден и направлен во все регионы страны единый логотип праздника.



