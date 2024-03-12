|В Казахстане Наурыз отметят по-новому: 10-дневное расписание
01:06 14.03.2024
В Министерстве культуры и информации рассказали о новых подходах к празднованию Наурыз мейрамы. С этого года праздник весны и обновления в Казахстане будут отмечать в новом формате, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как рассказал на брифинге СЦК заместитель председателя комитета культуры Министерства культуры и информации Сабит Барлыбаев, ежегодно с 14 по 23 марта будет проводиться декада Наурызнама. Был утвержден и направлен во все регионы страны единый логотип праздника.
"Исторически празднование Нового года продолжалось 8-9 дней и называлось "Наурызнама". Упоминания об этом имеются в трудах великих философов Махмуда Кашгари, Машхур Жусупа Копейулы, Абая Кунанбайулы, Мухтара Ауэзова", - сообщил Барлыбаев.
14 марта - "Көрісу күні". Эта традиция сохранилась в западных регионах страны. Предложено отмечать праздник во всех регионах.
15 марта - День милосердия. Этот день посвящается благотворительности, милосердию и добрососедству по всей стране. Проведение подобных акций и мероприятий, как ожидают в министерстве, позволит привить обществу культуру благотворительности, сформировать ценности сострадания и взаимовыручки.
16 марта - День культуры и национальных традиций. Этот день посвящен пропаганде культуры, искусства и национальных ценностей, планируется проведение различных мероприятий по всей республике.
17 марта - День Шанырака. Планируется, что в этот день пройдут культурные мероприятия, направленные на популяризацию наших семейных ценностей, посвященные образцовым семьям, вопросам нравственного воспитания.
18 марта - День национальной одежды. В декаде Наурызнама пройдут различные мероприятия, направленные на популяризацию нашей национальной одежды во всех регионах страны.
19 марта - День обновления. В этот день было предложено продолжить традицию весенней посадки деревьев.
20 марта - День национальных видов спорта. В этот день во всех регионах будут проведены различные соревнования и турниры по национальным видам спорта.
21 марта - День солидарности. Идея этого дня заключается в том, чтобы люди в целом повышали уважение друг к другу и пропагандировали мир и единство.
22 марта - Новый год. В этот день во всех регионах страны устанавливаются стилизованные этноаулы, проводятся общенациональные культурно-спортивные мероприятия, различные ярмарки.
23 марта - День очищения. Заключительный день Наурызнама, как символ встречи нового года с новой целью и новой надеждой, станет Днем очищения. В этот день во всех регионах Казахстана пройдет общенациональная экологическая акция.
Кроме того, с 14-го по 23 марта будет объявлен сезон "Наурыз-базарлық". В эти дни планируется рассмотреть возможность массовых продаж в торговых точках. Планируется проведение массовых распродаж в торговых точках.
Напомним, ранее в интервью Egemen Qazaqstan Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что для него Новый год не имеет сакрального значения. Президент подчеркнул, что у нас есть и собственный Новый год - Наурыз, который олицетворяет начало нового жизненного цикла природы.
"Наурыз символизирует обновление, и праздновать его нужно тоже по-новому: содержательно, креативно, с внедрением новых отличительных элементов. Уверен, это будет способствовать консолидации общества, укреплению нашей национальной идентичности", - сказал Президент.