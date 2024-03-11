 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 14.03.2024
01:12  "Мокрое дело" Афганистана, - Виктор Дубовицкий
00:28  Между молотом и наковальней: хазарейцы в Афганистане
00:17  Узбекистан открывает в Таджикистане сборку автомобилей
00:14  Ростислав Ищенко: разгромить и занять Украину раньше, чем европейцы успеют вступить в войну официально
00:09  Корсике предложена широкая автономия. Макрон пытается откупиться от местных сепаров, - НГ
00:00  Забытые солдаты Империи-26. Герой Хивинских походов и штурма Геок-тепе командир Туркестанских стрелков Александр Муравцев, - В.Андреева
Среда, 13.03.2024
19:56  Новым послом Узбекистана в Латвии стал Тимур Рахманов

19:55  Пять директоров школ в Атырау скрывали факты избиения детей
19:52  Восточный базар вокруг F-16: Турция грозит США "последствиями", - СП
19:51  "Столица. Завтракаю при свечах". Власти Таджикистана не соблюдают установленный ими же энерголимит
19:48  Скорее жив, чем мертв: что мешает развитию туризма в Казахстане
19:46  Расследования Царьграда. Карта захвата России готова: мигрантские анклавы пожирают русские города
18:19  Казахстан и Кыргызстан на пороге торговой войны, - Никита Дробны
16:47  Рос-оппозиционера Волкова в Вильнюсе избили "молотком для отбивных"
16:06  Россия готова к ядерной войне, - интервью В.Путина
14:49  Ракета частной японской компании взорвалась сразу после старта
14:42  Что может нарушить пост в священный Рамазан?
12:51  В Гаити произошла самая настоящая криминальная революция, - Данила Моисеев
11:33  Бандитка из 90-х. Как рейдировала Каз-бизнесменов Алия Назарбаева
11:20  Что написано на эмблеме Армии Ирана, - П.Густерин
11:09  КазКадры. Лаура Мерсалимова назначена вице-министром юстиции, Серик Туленбергенов - зам. МЧС
10:49  Американская разведка заподозрила Китай и TikTok во вмешательстве в президентские выборы, - МК
10:05  Токаев съездил по местам азербайджанской боевой славы - в Шушу и Физули (экс-Арцах)
09:54  Операция "Внедрение". Сайт WikiLeaks раскрывает механизм создания оппозиционных лидеров
09:48  Почему биткоин и золото вместе ставят исторические рекорды
08:39  Победа России в СВО станет крушением западного миропорядка, - Сергей Миркин
08:09  КазФемида. Экс-начальника Улытауского облуправления культуры Омара посадили на 6 лет за взятки
07:38  Астанинский зверь. Процесс VIPупыря Бишимбаева: вину не признает, жену не пинал...
07:26  "Старушка Англия" в агонии: конец династии Виндзоров? - В.Прохватилов
00:47  Трампизм крепчал. С чего начинала Республиканская партия США и к чему пришла
00:46  Выборы в Турции станут увертюрой к новой операции, - И.Субботин
00:43  Премьер-министр Индии сделал ставку на индусов
00:24  УкрПауки. ЦРУ и ГУР раскрыли "заговор комбригов"
00:23  Прямо и направо: как меняется политический ландшафт Европы
00:20  В финансировании киргизской ОПГ обвинен российский бизнесмен Павел Те ("Капитал Групп")
00:15  Государство впервые бросилось на помощь коренным регионам России: 75 миллиардов, чтобы вылечить сердце огромной страны
00:07  XXI век начинается сегодня, - Л.Савин
00:05  Пашинян выдвинул требования ОДКБ, - НГ
Вторник, 12.03.2024
22:30  В Суздале умер двоюродный брат Владимира Путина - врач-уролог
18:39  Байдену впору прыгать из окна с криком "Китайцы идут!" - Олег Шевцов
18:36  На севере Китая обнаружен древний буддийский храм династии Северная Вэй /386-534 гг./, набитый статуями
18:29  Хоким Ангорского района Узбекистана Мардонов попался на аферах с автотранспортом
15:49  Доведя страну до полной анархии ушел в отставку и сбежал очередной правитель Гаити - Ариэль Анри
14:20  УкрАрмия пошла наступать на Курск и Белгород. Кровавая баня пиара ради
14:04  Российский военный Ил-76 разбился в Ивановской области - погибло 15 человек
13:18  Как Пентагон и оружейные бароны обкрадывают американцев, - В.Михеев
11:12  "Тенгиз, Карачаганак и Кашаган будут русскими", - Петр Своик
11:11  Казахстан сокращает добычу нефти: что это значит для мира
11:08  Ташкент. Журналиста Р.Сагитова вызывали в милицию из-за сравнения Ш.Кудратходжи с Ириной Фарион
10:27  Борьба до последнего Эрдогана. Турцию ждет новый передел власти, - С.Строкань
09:01  Война в Газе подогрела ядерные амбиции Ирана, - И.Субботин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Афганистан   |   Узбекистан   | 
"Мокрое дело" Афганистана, - Виктор Дубовицкий
01:12 14.03.2024

"МОКРОЕ ДЕЛО" ГЛОБАЛИСТОВ

11.03.2024
Виктор Дубовицкий
Вода на Востоке - продукт жизненно важный и потому часто бывает предметом конфликта. На конкретной делянке ее обилие всегда зависело от "мироба" - того, кто командует шлюзом из главного "арыка". В масштабе же региона - от того, кто заправляет делом выше по течению общей реки. Сами реки, по обидной для основных потребителей воды закономерности, почему-то начинаются в горах - и (часто) у соседей со скверным характером…

Спорные три четверти
Афганистан занимает особое место в гидрополитике региона благодаря наличию у него источников пресной воды и многочисленных водных бассейнов. Несмотря на то, что страна эта горная и со всех сторон окружена сушей, именно высокие горы Афганистана круглый год удерживают залежи снега и льда, из которых формируются его водные запасы.

Афганистан располагает пятью водными бассейнами, четыре из которых используются совместно с соседями. Ежегодно Афганистан производит около 80 миллиардов кубометров воды. Внутри страны расходуется из них только четверть. Остальные 60 миллиардов кубометров живительной влаги уходят в четыре соседние с Афганистаном государства: Иран, Пакистан, Туркменистан и Узбекистан.

Правительство Мухаммада Дауда в 1970-х годах разрабатывало планы по эффективному использованию водных ресурсов страны, однако последующие два бурных десятилетия афганской истории не позволили осуществить большинство из них. Относительные возможности для возобновления политики управления водными ресурсами в бассейнах Гельманда, Герируда, Кабула и Амударьи возникли в стране после 2001 года. Именно тогда было завершено строительство первого большого проекта правительства Афганистана в этой области - плотины "Камал-Хан" на реке Гельманд.

Сооружение плотины "Пашдан" в Герате на реке Герируд и начало реализации проекта по строительству плотины "Бахшабад" в Фарахе (намного большей емкостью, чем плотина "Камал-Хан"), а также сооружение дамбы "Шахтут" на реке Кабул были осуществлены рухнувшим в августе 2021 года правительством Афганистана. Это стало вызовом для водной безопасности соседних стран, особенно Ирана.

Ключевой вопрос заключается в том, какие последствия для будущего страны и региона принесет политика нынешнего Афганистана в отношении рек, находящихся в совместном пользовании (Гельманд / Герируд, Кабул и Амударья), и не приведет ли политизация водного вопроса к новой напряженности и еще большему затягиванию узла исторического кризиса Афганистана?

Сейчас стало совершенно ясно, что гидротехнические проекты, разработанные для страны Западом за двадцать лет ее оккупации, создавались не просто без оглядки на нужды соседних государств, а, скорее, вопреки их интересам.

Яркий пример тому - плотина "Камал-Хан" и последствия ее строительства. Подготовка к строительству была начата более пятидесяти лет назад, однако только в последние месяцы существования ИГА проект был завершен. Эта плотина возведена в провинции Нимроз на реке Гельманд, находящейся в общем пользовании с Ираном. Она имеет запасы воды в 52 миллиона кубометров, орошает более 184 тысяч гектаров земли и способна производить 9 мегаватт электроэнергии.

Начало процесса забора воды плотиной "Камал-Хан" вызвало протесты со стороны иранских властей, поскольку с ее строительством уменьшился приток воды в иранские регионы Систан, Белуджистан, Забуль и Южный Хорасан. Уже спустя два года после строительства плотины Систан столкнулся с беспрецедентным кризисом нехватки воды, который уже вызвал массовую миграцию, безработицу, бедность, разрушение окружающей среды, климатические изменения, пыльные бури, уничтожение сельского хозяйства и, наконец, поставил под угрозу национальную безопасность Ирана из-за возможных протестов и гражданского неповиновения, с которыми эта страна в реальности столкнулась.

Спорные две трети
Однако самую сильную головную боль у соседей Афганистана вызывает другой проект - канал "Куштепа" на севере страны. Свое название он получил по имени уезда в провинции Джазджан, куда устремятся воды этого искусственного русла. Этот канал считается крупнейшим водоотводным проектом на севере Афганистана. По словам нынешних властей, в случае полного ввода в строй канала "Куштепа" обширные степи и пустыни на севере Афганистана превратятся в плодородные поля и огороды для местных жителей региона. Этот проект был еще одной инициативой Мохаммада Дауда, призванной направить воду реки Амударья в некоторые районы провинций Балх, Джаузджан и Фарьяб.

Канал будет иметь на разных участках от 150 до 200 метров в ширину, 8 метров в глубину и 285 километров в длину. Он будет способен оросить до миллиона гектаров земли. По официальным данным, стоимость его строительства составит 270 миллионов долларов. Канал будет способен за одну секунду отводить 650 кубометров воды из реки Амударьи внутрь Афганистана. "Талибан" (запрещен в России) приступил к трехэтапной работе по реализации данного проекта. Приступил довольно успешно: к марту этого года уже построено две трети его протяженности. В конце прошлого года энтузиасты-строители уже опробовали эти "две трети" в тестовом режиме. Остались довольны и взяли "повышенные обязательства" по срокам окончания строительства…

Соседние Узбекистан и Туркменистан при этом известии сильно занервничали. Шутка ли - канал поглотит одну треть, если не половину воды из Амударьи - главной оросительной артерии Средней Азии! Напомним, сколько беспокойства в Ташкенте и Ашхабаде вызывает строительство ГЭС на Вахше и Нарыне, а это всего лишь притоки великих Амударьи и Сырдарьи!

Ясно одно: с учетом глобального потепления, изменения климата и дороговизны пресной воды в Центральной Азии, не за горами возможность регионального конфликта на почве растущего кризиса, связанного с нехваткой воды. Остается напомнить, что очередной посевной сезон на Среднем Востоке начинается в день весеннего равноденствия - 21 марта.

Источник - katehon.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710367920


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Применение искусственного интеллекта в законотворчестве обсудили сенаторы с экспертами
- Рост экономики Казахстана за январь-февраль составил 4,2%
- 37 новых заводов по переработке твердых бытовых отходов запустят в Казахстане
- Свыше 40 крупных проектов с иностранным участием запустят в Казахстане в 2024 году
- Кадровые перестановки
- В "Ак жоле" состоялось обсуждение предложений отраслевых ассоциаций бизнеса в проект Строительного Кодекса
- Износ водохозяйственных объектов превышает 70% – партконтроль AMANAT
- О задержании членов преступной группировки
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  