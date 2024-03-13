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Украину заподозрили в продаже оружия Китаю, - В.Скосырев
07:32 14.03.2024

Аналитики считают, что Киев помогает Пекину строить флот и самолеты
Владимир Скосырев
13.03.2024

Главы внешнеполитических ведомств Украины и КНР Дмитрий Кулеба и Ван И демонстрируют, что их страны не прервут сотрудничества.
В Стокгольмском институте исследований проблем мира (SIPRI) считают, что Украина не свернула военно-техническое сотрудничество с Китаем. Между тем КНР, как напоминают аналитики института, на Западе подозревают в вооружении России. Во всяком случае, недавно Евросоюз принял санкции в отношении трех китайских компаний, которые, как решили в ЕС, поставляют товары двойного назначения в РФ.

В свежем докладе SIPRI утверждается, что Украина, возможно, продолжает снабжать Китай некоторыми компонентами техники, необходимой для боевых кораблей и истребителей. Имеются в виду газовые турбины и авиационные двигатели. Во всяком случае, политических препятствий тут нет. Две страны сохраняют дипломатические отношения. В этом плане СМИ напоминают, что военные связи КНР и Украины имеют долгосрочный характер. Китайский авианосец "Ляонин" был куплен у украинцев. Киев снабжал Пекин технологиями, которые невозможно было достать в других странах, например, противоракетными радарами и моторами истребителей.

"У Китая не было бы сегодня ни одного действующего авианосца, если бы не было помощи со стороны Украины", – сказала Сэра Киченбергер, глава Центра изучения Азиатско-Тихоокеанского региона в университете Киля. Это, по ее словам, объясняет, почему Китай занял двусмысленную позицию по конфликту в Украине. Зависимость Китая от России в области вооружений гораздо сильнее, чем зависимость от Украины. Поэтому он, несмотря на давление Запада, отказывается осуждать Москву.

"Украина на деле помогла Китаю только в создании двигателей для истребителей, двигателей для некоторых кораблей и ракет воздушного базирования. Россия же – гораздо более важный поставщик оружия Китаю", – говорит Тэйлор Фрэйвел, директор программы исследований в Массачусетском институте технологий.

В докладе SIPRI тоже утверждают, что Россия не может заменить Украину как поставщика некоторых видов оборудования для КНР.

Украинцы и китайцы официально считают
свои страны стратегическими партнерами.
Фото с сайта www.china.mfa.gov.ua
Но теперь все изменилось. Россия покончила с зависимостью от Украины. А Пекин резко сократил импорт вооружений, так как нарастил свои возможности их производить. Раньше Китай импортировал военно-транспортные самолеты из России, двигатели для ВМС из Украины, Франции и Германии.

В конце прошлого года начался выпуск военных самолетов и кораблей с китайскими двигателями. Нужда в импорте отпала. Единственное исключение – вертолеты. Их труднее производить. Вот почему Китай продолжает их выпускать по французской лицензии и ввозит из России. Но в ближайшие годы китайские инженеры освоят и это производство.

В то же время Китай сам увеличил экспорт вооружений. Он нарастил на 19% их продажу в страны Африки южнее Сахары. А Россия увеличила свой экспорт на 17%. Таким образом, Китай стал самым крупным поставщиком оружия в этот регион в 2019–2023 годах.

SIPRI указывает, что Китай продает оружие 40 странам мира, занимая в этом плане четвертое место на планете. Крупнейшим покупателем его боевой техники остается Пакистан. Первенство в мировом масштабе принадлежит США. За ними идет Франция. Она впервые обошла Россию. Журнал Diplomat отмечает, что Украина была до начала конфликта с Россией 14-м в мире экспортером оружия. Но ныне большая часть ее военной промышленности разрушена. Тем не менее Китай не намерен порывать с Украиной военно-технических связей. Не случайно глава МИД КНР Ван И встретился на конференции по безопасности в Мюнхене, которая прошла в феврале нынешнего года, со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Там, кстати, Ван И заверил собеседника, что Китай не вооружал и не вооружает Россию .

В беседе с "НГ" Виктор Литовкин, военный эксперт, полковник в отставке, отметил: "До начала боевых действий украинский завод "Зоря-Машпроект" поставлял двигатели для российских эсминцев. Но в ходе специальной военной операции Россия нанесла по этому заводу удары. Не думаю, что он может что-либо передавать Украине. А двигатели для истребителей Китаю поставлял завод "Мотор Сич". Китай купил завод за 3 млрд долл. Потом его перекупили американцы. Китаю Украина компенсации не заплатила. А генерального директора "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева Киев обвинил в передаче секретов России и отправил 85-летнего человека в тюрьму. В принципе, даже если бы Украина хотела, она не смогла бы переправлять грузы морем в Китай. Все-таки Черное море не под ее контролем".

Источник - НГ
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