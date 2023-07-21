"Отмывал" криминальные деньги. Задержан экс-министр сельского хозяйства Киргизии Эркинбек Чодуев

08:06 14.03.2024

Задержан экс-министр сельского хозяйства Эркинбек Чодуев

Сотрудники ГКНБ получили данные о коррупционной и мошеннической деятельности экс-министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.



В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления предусмотренного ст.222 ч.3 п.3 (легализация (отмывание) преступных доходов) УК КР, установлено:



что экс-министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Э.Ч., будучи исполнительным директором ОсОО "Хлопковая корпорация Лиматекс", путем незаконной приватизации земельных участков компании, расположенных на территории Ошской и Жалал-Абадской областях, общей площадью более 50 га, реализовал частным лицам. Тем самым предварительный ущерб расценивается на сумму 500 млн сомов.

На основании собранных доказательств задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики экс-министр МВРСХиПП КР – Ч.Э.У.



В настоящее время ведется работа по изобличению и привлечению к уголовной ответственности других фигурантов данной коррупционной деятельности.



Справка



Чодуев Эркинбек Урайымович - экс-министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР.



30 мая 2019 г. - указом президента С.Жээнбекова назначен министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации.



21 октября 2020 г. указом и.о.президента КР С.Жапарова освобожден от должности министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации.



Он с 1999-2011 год был исполнительным директором, заместителем генерального директора по сырью, генеральным директором ОсОО "Хлопковая Корпорация ЛИМАТЕКС".



Согласно данным Министерства юстиции КР, руководителем ОсОО "Хлопковая корпорация Лиматекс" является Джоробаев Ырсалы Садырович, учредителем- Эверт Тамара. Компания прошла перерегистрацию 21.07.2023.