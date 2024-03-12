УзбКадры. Авторитетный хоким Чирчика Даврон Хидоятов меняет место работы

08:49 14.03.2024

Хоким Чирчика Даврон Хидоятов переходит на другую работу

Даврон Хидоятов, руководивший Чирчиком с 2021 года, освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. О новом назначении официально не сообщалось. Раньше он был хокимом Ташкентской области, первым замхокима Ташкента и председателем Госкомконкуренции.



Даврон Абдулпаттахович Хидоятов освобожден от должности хокима Чирчика, которую занимал с ноября 2021 года, в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщила пресс-служба хокимията Ташкентской области.



Он возглавил Чирчик в ноябре 2021 года. До этого он менее года - с января по ноябрь - был хокимом Ташкентской области (сначала с приставкой "и. о.").



Работал также первым заместителем хокима Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций (2018−2021) и хокимом Чиланзарского района Ташкента (2017−2018).



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Хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев пожелал Даврону Хидоятову успехов в дальнейшей деятельности и вручил ему почетную грамоту хокимията, говорится в сообщении.



Даврон Хидоятов (1976 года рождения) - выпускник Ташкентского государственного экономического университета (1998 год) и Банковско-финансовой академии Узбекистана (2001). Работал в системе Центрального банка (1996−2004), был председателем правления "Азия-Инвест Банка" (Москва, 2004−2005), исполнительным директором по финансам компании GM Uzbekistan (2009−2012), генеральным директором СП MAN Auto-Uzbekistan (2012−2014), председателем Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции (2014−2017).



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, предлагая кандидатуру Даврона Хидоятова на пост главы Ташкентской области в марте 2021 года (после краткого периода его работы исполняющим обязанности хокима области), отметил его "активность, образованность, работу над собой", а также "соответствие нынешнему времени".



В июле 2023 года хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев заявил, что при продаже домов в Чирчике действует коррупционная схема.



"Берут „шапки" и откаты, два человека управляют [всем этим]… Люди потеряли доверие, что можно купить жилье напрямую. Нет спроса со строительных организаций", - говорил глава области.