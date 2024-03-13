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Из России бежал основатель "Яндекса" - Аркадий Волож
08:57 14.03.2024

Запад снял санкции с основателя "Яндекса" за полное отречение от России и выдачу всех секретов
Елена Острякова. 13.03.2024

Евросоюз снял санкции с основателя "Яндекса" Аркадия Воложа. Кроме того, из санкционных списков исключили бывшего вице-президента АФК "Система" Сергея Мндоянца и словацкого бизнесмена, главу европейского отделения мотоклуба "Ночные волки" Йозефа Гамбалека

Ранее "Ведомости" писали, что Венгрия лоббировала отмену санкций против Алишера Усманова и бывших российских гонщиков "Формулы-1" Никиты Мазепина и Вячеслава Кантора, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

Евросоюз снял санкции с основателя "Яндекса" Аркадия Воложа. Кроме того, из санкционных списков исключили...

Но эти предложения не были одобрены странами ЕС.

Иноагент Любовь Соболь утверждает, что Волож "обращался в последнее время к представителям российской оппозиции для помощи в снятии санкций с него не только в ЕС, но и в США".

Зампред комитета Госдумы РФ по информполитике Антон Горелкин обеспокоен тем, что Волож пообещал англо-саксам в обмен на санкционные послабления.

"Не получится ли так, что активы, оставшиеся за рубежом в результате разделения "Яндекса", начнут работать против России?", – комментирует парламентарий.

Он указал на возможность "использования наработок Yandex N.V. в области беспилотных технологий для помощи киевскому режиму".

"Впрочем, раньше компания применяла их исключительно для автомобилей, и о каком-то ноу-хау для БПЛА – лично мне неизвестно. К тому же я хочу верить в то, что Волож на такое не согласится: ведь это означает, что не только он, а еще и 1300 его сотрудников фактически начнут воевать со своей Родиной. Каким бы сильным ни был корпоративный дух в "Яндексе", заставлять их это делать – дикость и предательство", – написал Горелкин в своем тг-канале.

Политолог Максим Жаров не сомневается в том, что Волож уже предал Родину и наверняка обманул руководство России при сделке по продаже "Яндекса".

"Опыт Овсянникова и прочих беглых показывает, что санкции могут быть сняты только с тех, кто поделился с авторами санкций "эксклюзивом"… Это хороший повод кремлевским кураторам сделки еще раз призадуматься, а тот ли Яндекс, который они так хотят, им как бы продают", – пишет Жаров.

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Политический обозреватель Андрей Перла полагает, что пользу от предательства Воложа Запад уже получил.

"Мне кажется, по умолчанию следует ко всем вообще эмигрантам (после февраля 2014 года) относиться как к предателям. А менять эту оценку только в отдельных случаях после тщательного изучения всех обстоятельств. Так оно проще будет. И уж, конечно, нужно относиться как к преступникам к тем, кто получил сначала порцию санкций, а потом Запад счел их полезными. Для безопасности Родины так будет проще – презумпция виновности всех беглецов на Запад", – написал Перла.

При этом либеральная оппозиция ликует по поводу снятия санкций с "правильных" фигурантов.

"Наконец-то в действиях Запада начинает появляться логика. Выступил против – санкции снимаются", – радуется беглый политолог-иноагент Аббас Галямов.

В ноябре 2023 года Волож выступил с резким антироссийским заявлением. Ранее он подправил себе биографию в интернете, позиционируя себя как родившийся в Казахстане израильский предприниматель, вычеркнув все упоминания о связях с Россией.

В феврале этого года была заключена сделка, по которой Нидерландская Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы "Яндекс" за 475 млрд рублей. Новой головной компанией станет МКАО "Яндекс", зарегистрированная в январе в Калининградской области.

"Яндекс" сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов, созданных основателем "Яндекса" Аркадием Воложем. После раздела компании и остановки денежного потока от российского бизнеса, доходы Воложа будут ограничены. Поэтому дочь бизнесмена была вынуждена закрыть операционную компанию лондонской анимационной студии Dragonbee, которая снимала мультфильмы на тематику ЛГБТ (движение запрещено в РФ, признано экстремистским).

Источник - politnavigator.net
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