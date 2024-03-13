Ядерный "Оскар", или Составные части зловещего пазла

13:47 14.03.2024

Запад психологически готовит мир к неизбежности своих крайних решений в случае явной угрозы его глобальному доминированию



13.03.2024 | ЮРИЙ БОРИСОВ



Для начала о событии, не имеющем, казалось бы, никакого отношения к вопросам безопасности всего человечества.



Байопик Кристофера Нолана получил семь статуэток при 13 номинациях, в том числе за лучшую режиссуру. Исполнитель главной роли Киллиан Мерфи признан лучшим актером, а Роберт Дауни-младший завоевал награду за роль второго плана. Блокбастер об американском физике и "отце атомной бомбы" Роберте Оппенгеймере был номинирован на кинопремию в 13 категориях. Картина удостоилась семи статуэток, в том числе за лучшую режиссуру, лучшую музыку к фильму и монтаж.



Еще лет пять назад, скорее всего, посмотрел бы этой "байопик" (кстати, никто не знает, что это такое и когда…). Хотя бы для того, чтобы убедиться еще раз, что американскую версию мировой истории пишут на обратной стороне Луны.



Сегодня – категорически нет. После всего, что было, после того, как Америка и весь Запад изоврались до сиреневых петухов, это не просто бесполезно, но, прежде всего, невыносимо скучно. Ведь все известно заранее. Америка опять спасет мир, а все остальные будут ей рукоплескать.



Вообще заметил, что даже "старые добрые" голливудские блокбастеры пересматривать стало невозможно – настолько эти разноцветные мыльные пузыри не похожи на реальную жизнь и на то, что творит в ней Америка.



Но есть во всем этой и одна действительно реальная и по-настоящему страшная вещь. Секретом Полишинеля является то, что эта "американская киноакадемия" есть не что иное, как филиал пресловутого "вашингтонского обкома", который, в свою очередь, крепко связан с так называемой "мировой закулисой". Иными словами – с теневыми фигурами глобальной политики, играющими в ней далеко не последнюю роль.



Между тем у этой когорты планетарных манипуляторов ничего и никогда не бывает случайно. И если главным номинантом "Оскара" сегодня был назначен фильм про создателя атомного оружия, причем сразу в куче номинаций, то можно быть уверенным, что этот мир ничего хорошего не ждет. Они готовы на все, о чем открыто сигнализируют.



Тем более что это не единственный такой сигнал. Одновременно на Западе стали в очередной раз раздувать "русскую ядерную угрозу", которой Америка, дескать, обязана и готова противостоять. Ссылаются на то, что в недалеком прошлом США, дескать, уже успешно сдержали Москву от применения ядерного оружия на Украине.



В конце 2022 года США начали готовиться к потенциальному удару России по Украине тактическим, или боевым, ядерным оружием, сообщили CNN два высокопоставленных источника в президентской администрации. Триггером для применения Россией ядерного оружия против Украины могло бы стать окружение или некое катастрофическое поражение, что Москва могла посчитать "предвестником потенциальной угрозы непосредственно российской территории или российскому государству", предполагали в Белом доме. Однако с тех пор США не заметили признаков, свидетельствующих о подготовке к ядерному удару, риск снизился в связи с меньшей динамикой на поле боя, но в ближайшие месяцы опасность может возрасти, нагнетают "источники".



Конечно, это абсолютно бездоказательное вранье в стиле "хайли лайкли", или "нам показалось". Тем не менее в указанном заокеанском бреде есть и один действительно устрашающий пассаж, ради которого этот фейк, похоже, и был придуман. Вот он:



"Однако с тех пор США не заметили никаких признаков, которые бы могли говорить о подготовке к ядерному удару, риск снизился в связи с меньшей динамикой на поле боя, но в ближайшие месяцы опасность может возрасти, считают источники"



Напомним, что Российская армия в настоящее время наступает, вполне успешно достигая своих целей без применения какого-либо оружия массового поражения. И, казалось бы, согласно логике здорового человека, угроза применения ядерного оружия Россией должна не увеличиваться, но строго наоборот – уменьшаться. Тем не менее американские пропагандисты утверждают ровно обратное – ядерная опасность может возрасти.



То есть они, по сути, прямым текстом намекают на то, что чем более успешным будет русское наступление, тем больше вероятность применения ядерного оружия. А поскольку России это не нужно от слова совсем, то невозможно расценивать эти намеки иначе, чем ЗАВУАЛИРОВАННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАПАДА О ТОМ, ЧТО ОН САМ ГОТОВ ПОЙТИ НА ЛЮБЫЕ МЕРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ И НА ПРИМЕНЕНИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ПОБЕДЫ РОССИИ НА УКРАИНЕ.



И вот тогда все сходится, и все части пазла становятся на свои места.



Тем более что одними угрозами применения ядерных бомб Запад не ограничивается. Вряд ли случайным совпадением является тот факт, что одновременно французский президент Макрон призвал отправить на Украину войска НАТО в случае продвижения российской армии к Киеву или к Одессе, особо подчеркнув, что "не существует никаких ограничений для поддержки Украины со стороны Франции". Имеющий уши, да услышит – "никаких ограничений"!



И наконец, еще одно, не менее зловещее "совпадение".



Истребители-невидимки F-35A Lightning II ВВС США сертифицированы для доставки ядерных гравитационных бомб B61-12. Это означает, что F-35A теперь будут считаться платформами "двойного назначения", которые могут использоваться как в обычной, так и в ядерной войне. В последнем случае малозаметный самолет несет две B61-12 во внутренних отсеках и использует набор сканирующих датчиков и каналов для более точного наведения бомбы, чем другие самолеты, доставляющие B61. Теперь у ВВС есть гораздо более живучий способ доставки своего арсенала тактических ядерных гравитационных бомб благодаря способности F-35 проникать в воздушное пространство противника с меньшим риском быть обнаруженным заранее и попасть под эффективный огонь ракет ПВО наземного базирования. Кроме того, F-35 является вторым истребителем (после F-15E), который совместим с B61-12 и обладает гораздо большей точностью и дальностью полета, чем его предшественники.



Между тем комплекс практических испытаний адаптированного к роли ядерного бомбардировщика F-35 был полностью завершен еще в октябре 2021 года, то есть больше двух лет назад. И с тех пор этот самолет уже был технически готов к нанесению термоядерных ударов, о чем прямо свидетельствуют давние сообщения Пентагона и других источников.



Таким образом, нынешняя медийная активизация темы готовности самолета F-35A Lightning II к применению термоядерного оружия, в рамках которой специально подчеркивается максимальная эффективность и неуязвимость этого ударного комплекса для самой современной ПВО (такой как российская), может рассматриваться как еще одна составная часть массированной кампании психологического давления на Москву.



Цель очевидна – любыми средствами, в том числе угрозой применения ядерного оружия, принудить Москву к отказу от целей СВО и к принятию западных условий так называемой "заморозки" конфликта. Сводятся эти условия к выигрышу Западом времени (трех-пяти лет), необходимых для полномасштабного развертывания военно-промышленного комплекса и Вооруженных сил Украины и европейских стран-членов НАТО, с целью нанесения нокаутирующего удара России за счет количественного превосходства в обычных силах и в вооружениях с одновременной нейтрализацией российского ядерного ответа аналогичным потенциалом Запада. Так что голливудский "Оскар" массового поражения подоспел вовремя.