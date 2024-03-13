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Путин начал метать молнии в элиту: "бал вампиров" заканчивается, - МК
16:04 14.03.2024

Президент заговорил о попытке реализации запроса на справедливость

В интервью Путина есть крайне важный момент, прозвучавший даже не в ответе президента и даже не в вопросе Дмитрия Киселева, а в подводке к этому вопросу. Опытнейший Киселев очень дипломатично намекнул на возможность кардинального изменения сложившейся системы отношений.

Президент заговорил о попытке реализации запроса на справедливость

Вот этот момент: "Cлово "справедливость" – это магическое слово для русского языка. Вы очень аккуратно им пользуетесь, но все же однажды вы произнесли это слово в своем Послании – и оно прозвучало как молния".

Собственно, речь зашла о прогрессивном налоге. И Путин подтвердил: "Да, по сути, прогрессивный налог".

А теперь посмотрим, как Киселев говорит о "справедливости" и использовании этого термина президентом.

"Магическое слово" - магическое, то есть что-то волшебное, невероятное в сложившейся обычной нашей жизни, способное сотворить чудо.

"Очень аккуратно им пользуетесь" - и понятно почему. Неаккуратное использование слова "справедливость" прошлым летом едва не закончилось большой кровью – система не дала бы себя прогнуть. Тем более "снизу".

"Все же однажды произнесли в своем Послании" - в последнем по времени Послании, в нынешнем. Значит время пришло?

"И оно прозвучало как молния". Для кого? Ведь пересмотр налогов это, скажем так, грозовая туча, даже не грозовой фронт. Речь явно о чем-то большем.

И, рискну предположить, что речь о чуде – о попытке реализации запроса общества на справедливость.

Путин говорит в интервью: "Вот это самое главное – соответствовать запросам общества". И ведь это не новый запрос качественно нового общества. Это общество, "оно было, оно просто проявилось", - сказал Путин. - И это очень хорошо, что мы дали возможность этому глубинному российскому обществу проявить себя".

Да, когда по-настоящему припекло, когда оказалось, что красивые гладкие отчеты, смотры строя и песни, летящие ввысь графики, сильно отличаются от шершавой реальности, именно глубинный народ сдюжил. Встал в три смены к станкам, начал плески масксети и закупать дроны, тепловизоры, прицелы, броники, каски, одел, обул, обеспечил фронт (вспомните слова Шойгу о том, что в стране появился "народный оборонно-промышленный комплекс"), взял оружие в руки и пошел воевать. Сдюжил и вытянул.

"У меня такое ощущение, что люди давно этого ждали, что рядовой человек будет востребован страной и государством и от него зависит судьба страны. Вот это ощущение внутренней связи с Родиной, с Отечеством, своей значимости при решении ключевых задач, в данном случае в сфере безопасности, оно и подняло на поверхность силу русского и других народов России", - сказал Путин.

Путин ополчился на банкиров-вампиров

Истек, истлел тот неформальный общественный договор, который при всей своей неприглядности, спас страну в начале нулевых годов: маленький человек получал стабильность и более-менее сытую жизнь, государство эту стабильность гарантировало взамен на отсутствие претензий народа к экономически господствующему классу. Благодаря СВО в глубинном народе возродилось "ощущение внутренней связи с Родиной, с Отечеством, своей значимости при решении ключевых задач", "рядовой человек" стал "востребован страной и государством", прочувствовал и убедился, что "от него зависит судьба страны". И вопросы, задававшиеся шепотом, стали задаваться в полный голос.

Путин, судя по его словам, тоже это почувствовал, почувствовал, что пришло время "метать молнии" справедливости. Почувствовал надежность опоры - "силу русского и других народов России".

Сейчас Путин говорит, обращаясь вроде как к западным элитам, что "бал вампиров заканчивается", что не выйдет и дальше, как прежде, "набивать брюхо человеческой плотью, а карманы деньгами". "Вроде как" – это оговорка сделана ровно потому, что есть довольно простое наблюдение: считает ли наша "элита" себя российской, северной, южной или восточной?

Но речь, повторюсь, идет о попытке реализации запроса общества на справедливость. Именно о попытке, потому что сопротивление элит (уже заметное) будет бешеное – это для них экзистенциальный вопрос.

И об этой битве сложат легенды. Если она состоится.

Авторы: ДМИТРИЙ ПОПОВ

Источник - МК
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