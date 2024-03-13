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Мирзиеев в гневе уволил 1-го зама хокима Сырдарьинской области и его подхокимников
16:12 14.03.2024

"Не чувствуется дыхание Нового Узбекистана". Президент в Сайхунабаде объявил о ряде отставок
На совещании в Сайхунабадском районе президент Шавкат Мирзиеев объявил об отставке первого замхокима Сырдарьинской области, хокима района и его первого заместителя. Он заявил, что в районе не растет предпринимательство и "не чувствуется дыхание Нового Узбекистана".

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, прибыв в Сайхунабадский район Сырдарьинской области в четверг, начал видеоселекторное совещание, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов. Ранее он сообщил, что совещание будет посвящено вопросам повышения доходов населения через полное задействование возможностей приусадебных и домашних хозяйств.

В первую очередь президент пояснил, почему приехал именно в этот район. Он сказал, что население Сайхунабада стремится к хорошей жизни, получению доходов, обучению детей, однако этому препятствует тяжелая экономическая ситуация в районе.

"Несмотря на выделение больших средств на предпринимательство, занятость, выход из бедности, остается открытым вопрос, до скольких из 83 тысяч населения 19 махаллей Сайхунабада доходят эти возможности", - заявил Шавкат Мирзиеев.

Он отметил, что данное совещание ознаменует крутой поворот в повышении доходов населения не только Сайхунабада, но и всей страны.

"Не спускаются вниз"
Президент подверг критике тот факт, что "руководители на местах, а также республиканского уровня не уделяли внимания улучшению ситуации в Сайхунабаде, не работали, спустившись вниз, а ограничивались лишь проведением собраний".

В районе насчитывается 2400 безработных, уровень бедности - 14%, поступления местного бюджета - 27 млрд сумов, а расходы - 67 млрд сумов, заявил глава государства.

"Словом, в Сайхунабаде не растет предпринимательство, не чувствуется дыхание Нового Узбекистана", - сказал президент.

По этой причине от должностей освобождены первый заместитель хокима области, хоким района и его первый заместитель, сообщил Шавкат Мирзиеев. "Вместо них назначены современные кадры", - говорится в сообщении.

Источник - Газета.uz
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