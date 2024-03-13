Свободу Ассанжу! Такер Карлсон беседует с супругой самого знаменитого политзаключенного

17:19 14.03.2024 Редакция Завтра



8 марта 24

Джулиан Ассанж - невольник свободы слова. В качестве журналиста он занимался публикацией неудобной правды о преступлениях США во время военных кампаний в Афганистане, Ираке, Сирии. В его распоряжении оказались многие тысячи секретных файлов Пентагона и Агентства национальной безопасности США (АНБ). А созданный Джулианом Ассанжем сайт WikiLeaks первым выложил в Сеть документы, подтверждающие факты пыток в тюрьме Гуантанамо. В 2016 году WikiLeaks раскрыл данные о прослушке американскими спецслужбами телефонных разговоров мировых лидеров, включая канцлера Германии Ангелу Меркель. В этом же году Ассанж опубликовал компромат на Хиллари Клинтон и переписку Николя Саркози. Чуть позже WikiLeaks сделал сенсационное заявление: консульство США во Франкфурте-на-Майне (Германия) является тайной "хакерской" базой ЦРУ для организации кибератак на Европу, Ближний Восток и Африку.



Неудивительно, что после всех разоблачений США агрессивно настаивают на экстрадиции Ассанжа из Великобритании. Ему выдвинуто уже 18 обвинений, по которым общий срок тюремного заключения может составить 175 лет. За время пребывания в английской тюрьме Белмарш (он провел в одиночной камере уже почти пять лет) у Ассанжа развилась клиническая депрессия со склонностью к суициду, был микроинсульт. Состояние здоровья настолько ухудшилось, что он даже не смог участвовать в последних судебных заседаниях. Редакция газеты "Завтра" выражает искреннюю поддержку Джулиану Ассанжу и публикует перевод недавнего интервью его жены и юриста Стеллы Ассанж американскому журналисту Такеру Карлсону.



Такер КАРЛСОН. Почти 12 лет Джулиан Ассанж находится в заключении в разных местах. Представители правительства США настолько ненавидят Джулиана Ассанжа, что однажды сам директор ЦРУ Майк Помпео публично обсуждал возможность его убийства в посольстве Эквадора в Лондоне. Практически весь правящий класс в Вашингтоне выступает против Джулиана Ассанжа. Именно по этой причине он уже много лет сидит в тюрьме Белмарш. На сегодняшний день Джулиану Ассанжу не предъявлено никаких обвинений в совершении преступления в Великобритании. Осенью 2023 года я ездил в Белмарш и разговаривал с Джулианом. Мы говорили о том, почему он сидит в тюрьме, и мой первый вопрос к нему был: "Вас не обвинили в преступлении, как вы думаете, в чем все же дело?" И он сказал то, что меня действительно поразило: что во всей его деятельности, несмотря на популярность и многообразность публикуемых данных, была одна красная линия. Это было тогда, когда сайт WikiLeaks опубликовал информацию о слежке со стороны ЦРУ за ведущими мировыми политиками - и это была красная линия, после чего началось его преследование. Как известно, он опубликовал компромат на Хиллари Клинтон. Я спросил его: когда вы опубликовали эти электронные письма, осознавали ли вы, насколько влиятельной была Хиллари Клинтон? Оглядываясь назад, сожалеете ли вы, что сделали это? Он ответил: "Честно говоря, это было весело". Сегодня у нас интервью со Стеллой Ассанж, она - юрист и правозащитник. Можете ли вы дать нам свежую информацию о том, что происходит прямо сейчас на процессе? Каков статус слушаний об экстрадиции?



Стелла АССАНЖ. Мы только что были в суде в течение двух дней, и решение лондонского суда может быть окончательным. Мы не знаем, когда именно его огласят, и если Великобритания примет решение в пользу США, то когда именно экстрадируют Джулиана. Если его сразу же посадят в военный самолет, направляющийся в США, то это будет момент очень высокого риска для его здоровья. За последние дни двое судей сказали, что отложат свое решение для дополнительных размышлений… Но они не назвали конкретную дату. И поэтому мы не знаем, что будет дальше. Если мы проиграем этот раунд в суде, то в Великобритании уже нельзя будет подать на апелляцию. Джулиан может попытаться обратиться в Европейский суд по правам человека, но в прошлом году из 63 обращений в Европейский суд было удовлетворено только одно заявление о прекращении экстрадиции или депортации. Так что это действительно происходит только в крайне редких случаях. Конечно, мы уверены, что случай Ассанжа как раз и есть тот самый редкий случай, когда это (решение об экстрадиции. - Ред.) нанесет непоправимый вред здоровью. Надеемся, Европейский суд по правам человека должен отменить решение Великобритании об экстрадиции. Но не факт, что это произойдет. В итоге Джулиан может оказаться на территории США в течение ближайших нескольких недель.



Такер КАРЛСОН. Меня смущает роль Великобритании в деле Ассанжа. Насколько я понимаю, в Соединенном Королевстве ему никогда не предъявлялись обвинения в совершении преступления, и тем не менее правительство Великобритании удерживает его уже пять лет в одиночной камере. Он - журналист, ему не предъявлено никаких обвинений. Знаете, именно в таких действиях мы (западные страны. - Ред.) обвиняем диктаторские режимы. Почему британские политики действуют в интересах правительства Соединенных Штатов и принижают собственную систему ценностей, свою историю?



Стелла АССАНЖ. Такова внешняя политика по умолчанию. Великобритания - комнатная собачка США, и в какой-то момент это было очевидно в судах. Один из судей во время заседания спросил представителя США: "Если министр внутренних дел Великобритании поймет, что США безосновательно выдвинули этот запрос об экстрадиции, сможет ли он что-либо сделать? Или он ничего не сможет сделать?" Американские юристы сказали: "Да, он ничего не сможет сделать, вы поняли это совершенно верно".



Как вы видите, ситуация совершенно однобока. США, по сути, могут делать все что хотят, и это было частью их аргументов в суде. Я не хочу вдаваться в подробности судебного разбирательства, но, по сути, они говорили, что вы должны безусловно принять заявления американских прокуроров. Вы же не хотите обидеть Соединенные Штаты - вашего союзника? А если вы этого не сделаете, значит, вы подразумеваете, что наши прокуроры лгут. И, конечно же, этого никогда не произойдет. Поэтому американцы пытались убедить суд, что им следует принять все запросы безусловно. В зале суда было такое ощущение, будто ведутся два параллельных дела. Мы выдвигаем свою версию: истинная реальность такова, что Джулиан - журналист, разоблачивший правонарушения страны, которая пытается получить его через экстрадицию. А США атакует Джулиана параллельно всяким нонсенсом.



По факту Великобритания является добровольным соучастником всего процесса. Заключение Джулиана Ассанжа длилось слишком долго. Он сейчас находится в тюрьме строгого режима Белмарш почти пять лет, но до этого он скрывался в посольстве Эквадора в центре Лондона. И пока он находился в посольстве, здание было окружено британской полицией. Великобритания тратила миллионы и миллионы фунтов своих налогоплательщиков на это. Мы посчитали, что только на охрану посольства выделялось как минимум около 5 млн фунтов в год. Это только на демонстрацию силы от имени британской полиции, ну и чтобы показать Соединенным Штатам свою преданность. Уже более десяти лет длится это беззаконие, преследование Джулиана. Его одиночное заключение в Белмарше является частью большой игры. США заявляют: "Это Великобритания удерживает его, это не мы. Он не на территории США". А Великобритания отвечает: "На самом деле это не мы, потому что это запрос об экстрадиции в США". И поэтому они играют в эту игру. Джулиан Ассанж сейчас - это ничья ответственность. Просто игра, в которую две страны играют уже много лет.



Такер КАРЛСОН. Я знаю, что вы не следите за американской политикой. Было ли для вас сюрпризом, что Майку Помпео, неоконсерватору, бывшему директору ЦРУ, замышлявшему убийство вашего мужа, не было предъявлено никаких обвинений? Ему разрешили продолжать занимать видное место в Соединенных Штатах, и даже после этого он выдвинул свою кандидатуру в президенты. Никто в американских СМИ об этом ничего не сказал, возможно, за некоторыми исключениями. Но никто даже не упомянул, что он пытался убить вашего мужа. Что вы об этом думаете?



Стелла АССАНЖ. ЦРУ - это жульническая организация, которую боятся все на всех уровнях политики США. Сотрудников ЦРУ обучают убивать, фабриковать информацию и размещать ее в СМИ, вести пропагандистскую войну, свергать правительства и так далее. И не только за границей, есть убедительные доказательства того, что они делают то же самое и внутри Соединенных Штатов. То есть, объективно, вы думаете: ну и что все это значит - вся эта болтовня о демократии в США?



ЦРУ - это агентство, которое создало всевозможные проблемы во многих странах мира. Они являются силой дестабилизации и компромата. И способность Майка Помпео передвигаться по Вашингтону без последствий в этом контексте не выглядит чем-то странным. Его многие считают опасным человеком. Он пытался баллотироваться на пост президента, и у него не получилось. Он написал книгу, и никто ее не купил, кроме его окружения. Вот и все, но да, он опасный человек, даже для ЦРУ. Я имею в виду, что мы знаем историю о Джулиане Ассанже, план его похищения из посольства Эквадора и план его последующего убийства. Мы знаем, что именно Помпео хотел убить Джулиана, обсуждал это в Белом доме и так далее, что нанимались специалисты испанских спецслужб для проникновения в посольство Эквадора. Но… Ведь есть разные люди с разным уровнем порядочности, приверженности Конституции и так далее. Существовало внутреннее разногласие по поводу одержимости Майка Помпео. И тот факт, что отдельные сотрудники Белого дома затем поговорили с журналистами-расследователями и разоблачили безумный заговор Помпео с планированием убийства, заслуживает похвалы. Лично я им очень благодарна, что они рассказали об этом. И не только потому, что мы смогли представить доказательства в суде, но и потому, что это показывает, что та одержимость Джулианом, которая была у Помпео, противоречит самым элементарным правилам порядочности. Это часть серьезного кризиса, даже внутри ЦРУ.



Такер КАРЛСОН. Да, Майк Помпео - крайне опасный человек, он должен сидеть в тюрьме. Просто поразительно, что так мало журналистов его об этом спрашивают. Насколько я знаю - ни одного. Итак, если вашего мужа экстрадируют в США, как вы думаете, есть ли шанс, что он может получить президентское помилование?



Стелла АССАНЖ. Любой президент, который посмотрит на это дело, должен понять, что это (осуждение Джулиана Ассанжа. - Ред.) представляет опасность для будущего США. Это опасность не только для Конституции, но и для политической культуры, которая когда-то давно существовала в Соединенных Штатах, была построена на открытости и оппозиции централизованной власти. Поэтому любой президент, который действительно ценит эти традиционные конституционные меры защиты, должен освободить Джулиана любым способом. Если это помилование, то я его приветствую. Честно говоря, меня не волнует, как именно его освободят, его просто нужно освободить. Вокруг дела Джулиана Ассанжа - политически мотивированные коррупция и беззаконие, прогнившие до самых корней. Все это очевидно. Как бы то ни было, Джулиан должен быть на свободе, все остальное для меня второстепенно.



Такер КАРЛСОН. Мой последний вопрос: как Джулиан Ассанж чувствует себя физически и психологически, насколько это можно охарактеризовать?



Стелла АССАНЖ. Не очень хорошо. Он даже не присутствовал на последних слушаниях, а это решающие слушания для Джулиана. Как я уже сказала, мы еще не знаем, проиграл ли он или нет, но если он проиграет этот раунд, то его отправят самолетом в США. Если только мы не сможем предотвратить это каким-то способом. К сожалению, в этот раз он не смог присутствовать на заседании ни лично, ни даже по видеосвязи. Если бы он не содержался в тюрьме строгого режима Белмарш в течение последних пяти лет в одиночной камере, он не находился бы в постоянно ухудшающемся состоянии. Он, конечно, присутствовал бы на своем собственном слушании, особенно на таком. Я думаю, это тревожный звонок: жизнь Джулиана уже сейчас под угрозой, поскольку каждый день, который он проводит в тюрьме, - это день, когда его здоровье ухудшается. Многие люди в этой тюрьме просто не выживают. В Белмарше известны случаи, когда люди совершают самоубийства. Это суровая среда, где он находится под огромным давлением. И он знает, что США - это страна, которая готовила его убийство, поэтому ставки предельно высоки. Но он знает, что есть большая поддержка. Он знает, что я даю это интервью, и он знает об огромной поддержке во всем мире. Так что это тоже удерживает его на плаву. Он боец, и я думаю, что мир просыпается. Сейчас я вижу, что на процесс над Джулианом обращено много внимания. Пресса начинает понимать, каковы последствия и насколько это серьезно. И дело не только в Джулиане, это реально угрожает способности прессы выполнять свои задачи. Особенно это касается независимой прессы, которая делает самую важную работу - заставляет власть имущих чувствовать себя некомфортно и беспокоиться о своей будущей карьере и свободе.



Такер КАРЛСОН. Да, таких журналистов осталось не так много, но они еще есть. Стелла Ассанж, большое спасибо, что нашли время. Удачи! Источник - завтра

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