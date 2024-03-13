Джо в игре. Байден уверяет, что сдаваться он не собирается и еще поборется, - Илья Титов

17:28 14.03.2024 Джо в игре

Байден сказал, что его рано списали со счетов, сдаваться он не собирается и еще поборется

Илья Титов



На прошлой неделе в публикации "Завтра" про ряд громких заявлений, сформировавший хор информационного шума, особо отмечалось, что в этот калашный ряд глупостей никак не включился обычно щедрый на эти самые глупости президент США. В самом деле, ни дурацких угроз, ни нелепого хвастовства от него не раздавалось. Тогда даже показалось, что мумию Джо просто убрали в саркофаг месяца этак до ноября, когда настанет пора объяснять нации, кто эти ветераны Бостонского чаепития, что обеспечили демократам победу. Напрасно мы так написали! Мистер Байден - давний читатель нашей газеты, так что прошлая наша публикация до него дошла, задела его и оскорбила. Результатом этого стало обращение к Конгрессу, сделанное им 7 марта. В Штатах такие обращения называются "О состоянии союза" и восходят ко временам молодости Джо, когда Джордж Вашингтон читал речи о том, как у них в стране идут дела. Название с упоминанием союза появилось уже после Гражданской войны, когда так себя обозначили северные янки. Словом, это что-то типа ежегодного Послания Президента России Федеральному Собранию. В этот раз сходство вышло особенно явным в свете того, что оба послания напоминают предвыборную речь, подводящую итоги не только за прошлый год, но и за весь срок, а также рисующую перспективы срока следующего. И если у нас это был ожидаемый ряд заявлений про социальные программы, внешние устремления, то выступление Джо было неожиданным и нетипичным для него, поскольку он толкнул четкую, членораздельную и резкую речь.



В упоминавшемся выше материале я писал, что пиарщики Байдена стараются создать ему образ грубого начальника. С одной стороны, потому что таков запрос аудитории: все понимают, что в Штатах дела идут не слава богу, поэтому публика, зачастую с детства бессознательно впитывавшая параллели США с республиканским Римом, ждет своего диктатора, американского Цинцинната, в честь которого, кстати, в Штатах называют города, школы и тайные общества. Байден уже играл образ крутого парня: в период своего вице-президентства он невозмутимо ел мороженое, катался в зеленом "Корвете", носил темные очки и отвечал на большие вопросы односложными остротами, как герой боевиков 80-х. С другой стороны, такой образ за счет контраста помогает размыть печальную реальность в виде немощного старика, путающегося в собственных предложениях, встречающегося с мертвыми и спотыкающегося на лестницах.



Итак, в "О состоянии союза" президент объявил, что прекрасен наш союз. Он обрушился - не так, как обычно, а риторически - с нападками на Трампа и республиканцев, вкратце описал перспективы тотального коллапса в случае прихода соперников к власти, а также щедро отсыпал себе любимому комплиментов и похвал. В содержании речи, в общем-то, не было ничего нового: все те же разговоры про увеличение числа рабочих мест, все те же цифры, которые под определенным углом и с закрытым левым и зажмуренным правым глазом действительно напоминают экономическое процветание, все те же отсылки к тому, как Трамп поднял мятеж, Трамп развязал войну на Украине, Трамп то, Трамп се… К нему, что характерно, отсылались без упоминания фамилии, называя его "мой предшественник" и "бывший президент". Понятна причина тряски Джозефа: Трамп в лучших традициях своего фирменного эпатажа пообещал стать тем самым долгожданным диктатором, разогнать вашингтонские авгиевы конюшни и вообще посадить всех, кто косо на него смотрел.



О том, что Трамп просто по складу характера и по следу былых деяний - никакой не диктатор, а балабол и пустомеля, мы писали много раз, но интересно даже не это. Огромное количество загоревшихся шапок показывает, что даже такая карикатура на возмездие перепугала кое-кого в Вашингтоне. Прошлой осенью шума наделала статья историка и публициста из сливок deep state Роберта Кагана. Там он сравнил Трампа с Цезарем и сказал, что неплохо было бы, коли на этого Цезаря нашелся бы свой Брут. Своеобразным отголоском той публикации можно считать анонсированную на прошлой неделе отставку жены Кагана Виктории Нуланд-Нудельман с поста помощницы госсекретаря США. В наших краях эта любительница водки "Столичная" и русского мата известна как крестная мать украинской государственности, но в Штатах в контексте всей возни с выборами и публикации Роберта ее отставка рассматривается как признак общего смещения стратегического фокуса прочь от Восточной Европы, спецом по которой является Виктория.



Возвращаясь к посланию Конгрессу, надо сказать, что на протяжении часа с лишним президент США говорил, не сбиваясь, а также делал акценты на наиболее волнующих избирателя моментах. Здравоохранение, охрана границы, социальные вопросы - по всем этим пунктам Байден провел атаку, в красках описав радость и счастье, причиной которых стало его мудрое руководство. Словом, президент сказал, что его рано списали со счетов, сдаваться он не собирается и еще поборется - слова стоит воспринять всерьез с учетом того, что перед прошлыми выборами бывшего вице-президента Обамы тоже до последнего не считали реальным претендентом.



Как и положено в условиях раскола, предвыборная агитация рассчитана не на убеждение колеблющихся и уж точно не на попытки достучаться до фанатов соперника - это мобилизация уже существующей аудитории. С этим у Байдена могут возникнуть проблемы: растущая стоимость жизни больше всего бьет по молодежи, а нацменьшинства, среди которых со времен Обамы стабильно растет доля мусульман, страшно злятся на седого президента за поддержку Израиля и геноцида в Газе. И младшая группа избирателей, и различные сомалийцы - ключевые демографические слои для Джо на грядущих выборах. Есть еще занятный нюанс в отношении другой электоральной группы: негров. Они, если почитать их публицистов, не очень-то довольны политикой открытых границ. Дело не во внезапно проснувшемся патриотизме, а в том, что новые избиратели Байдена отнимают пособия у старых. До протестного голосования "негры за Трампа" дело, конечно, не дойдет, но долю желающих идти на выборы среди африканцев снизит. Все эти разговоры о внутренних делах нужны не для анализа электоральных перспектив одного старца в борьбе с другим - упаси нас боже верить в реальность демократического рестлинга! Куда важнее болезни, симптомами которых проявляется предвыборная лихорадка.



С симптоматикой нам поможет внимательно слушавший эту речь Конгресс. Во-первых, внимания заслуживает курьез: на обращение позвали двух дам из Восточной Европы: вдову Навального и пока еще не вдову Зеленского. Вторая отказалась ехать, узнав, что ее посадят рядом с первой, а первая отказалась ехать за компанию. Произошло то, о чем писалось у нас две недели назад: на Украине отлично знают цену вниманию и резко реагируют на попытки сместить фокус драмы с их вселенской трагедии. Во-вторых, постоянные читатели помнят, что с октября мы периодически повторяем один и тот же рассказ про раскол в парламенте последней сверхдержавы. Спикер нижней палаты, где большинство удерживает оппозиция, уперся и не желает отправлять деньги на Украину. Несговорчивость эта играет на руку республиканцам сейчас, но аукнется им после ноября. Тогда, если не произойдет чуда и миллиарды нелегалов не нарисуют Байдену очередную победу, в Конгрессе установится все то же шаткое равновесие с хрупким большинством каждой из партий в одной из палат Конгресса. Это откроет простор для аналогичных манипуляций уже с демократического фланга: блокироваться будет любая инициатива Трампа, начиная от строительства долгожданной стены на границе с Мексикой и заканчивая сообщениями с открытками "Доброе утро". Иными словами, лица изменятся, а паралич останется. Пожелаем же нашим соседям по Берингову проливу долгого и плодотворного конституционного кризиса! Источник - завтра

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