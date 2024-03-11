 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 14.03.2024
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Среда, 13.03.2024
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Скончался самый крупный казахстанский экономист академик Арыстан Есентугелов
17:52 14.03.2024

Скончался выдающийся ученый, экономист и общественный деятель Арыстан Есентугелов.
С началом перестройки в СССР и последующим переходом Казахстана к рыночной экономике в 90-х годах, Есентугелов стал одним из ведущих экспертов в области экономических реформ
11.03.2024 /

Арыстан Есентугелов, выдающийся казахстанский экономист и основатель Научно-исследовательского экономического института планирования и нормативов в Казахстане.
Есентугелов родился в начале 1930-х годов и прожил жизнь, насыщенную исследованиями и вкладом в экономическое развитие своей страны. С началом перестройки в СССР и последующим переходом Казахстана к рыночной экономике в 90-х годах, Есентугелов стал одним из ведущих экспертов в области экономических реформ.

Он возглавил институт в эпоху больших экономических и политических изменений, внося значительный вклад в разработку стратегий и программ, направленных на стабилизацию и развитие национальной экономики. Есентугелов активно участвовал в формировании экономической политики страны, занимаясь вопросами макроэкономической стабилизации, структурной политики и приватизации государственной собственности.

Его исследования и публикации охватывали широкий круг экономических вопросов и оказали заметное влияние на экономическую науку и практику в Казахстане. Есентугелов был известен своим стремлением к творческому поиску и разработке новых подходов к решению экономических проблем.
Прощание с Арыстаном Есентугеловым состоится в ближайшие дни. Его наследие, безусловно, продолжит вдохновлять и направлять будущие поколения экономистов и научных работников. Институт экономических исследований выражает глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам Арыстана Есентугелова. Его светлая память навсегда останется в наших сердцах.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - economy.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710427920


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