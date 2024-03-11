Скончался самый крупный казахстанский экономист академик Арыстан Есентугелов

17:52 14.03.2024

Скончался выдающийся ученый, экономист и общественный деятель Арыстан Есентугелов.

С началом перестройки в СССР и последующим переходом Казахстана к рыночной экономике в 90-х годах, Есентугелов стал одним из ведущих экспертов в области экономических реформ

11.03.2024 /



Арыстан Есентугелов, выдающийся казахстанский экономист и основатель Научно-исследовательского экономического института планирования и нормативов в Казахстане.

Есентугелов родился в начале 1930-х годов и прожил жизнь, насыщенную исследованиями и вкладом в экономическое развитие своей страны. С началом перестройки в СССР и последующим переходом Казахстана к рыночной экономике в 90-х годах, Есентугелов стал одним из ведущих экспертов в области экономических реформ.



Он возглавил институт в эпоху больших экономических и политических изменений, внося значительный вклад в разработку стратегий и программ, направленных на стабилизацию и развитие национальной экономики. Есентугелов активно участвовал в формировании экономической политики страны, занимаясь вопросами макроэкономической стабилизации, структурной политики и приватизации государственной собственности.



Его исследования и публикации охватывали широкий круг экономических вопросов и оказали заметное влияние на экономическую науку и практику в Казахстане. Есентугелов был известен своим стремлением к творческому поиску и разработке новых подходов к решению экономических проблем.

Прощание с Арыстаном Есентугеловым состоится в ближайшие дни. Его наследие, безусловно, продолжит вдохновлять и направлять будущие поколения экономистов и научных работников. Институт экономических исследований выражает глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам Арыстана Есентугелова. Его светлая память навсегда останется в наших сердцах.