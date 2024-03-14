Грабеж - как форма политики. Запад собирается идти по своим старым следам, - В.Бурт

19:14 14.03.2024

14.03.2024 | Валерий БУРТ



Американский журнал Foreign Policy выступил со статьей о западной интервенции в Россию во время Гражданской войны, в которой участвовали 14 стран. В ней говорится: "С 1918 по 1920 год США, Великобритания, Франция и Япония направили тысячи солдат (от Прибалтики и русского Севера до Сибири и Крыма) и военную помощь стоимостью в миллионы долларов белым борцам с большевиками в надежде задушить коммунизм на корню".



Автор статьи галопом пробегает по канве событий, сожалеет, что интервенция провалилась и пытается сделать вывод о причинах краха. По его мнению, во всем виноваты "не только беззубые, но и подчас откровенно вредные союзники из числа белых русских - разрозненное сборище антибольшевицки настроенных социалистов и бездарных царских офицеров, которые в глубине души оставались великорусскими шовинистами". Они не пользовались поддержкой ни у российского населения, ни, что еще важнее, у многочисленных этнических меньшинств - от украинцев до прибалтов, которых они стремились загнать обратно под железную пяту России".



Статья в Foreign Policy – не просто напоминание о событиях более чем столетней давности. Это попытка проанализировать нынешнюю ситуацию на Украине и представить, может ли стать успешной для Запада новая интервенция против России – участие войск НАТО в украинском конфликте.



По мнению автора, нынешнее положение западных стран выглядит благоприятнее, чем их предков: "У США и Европы есть единый и решительный партнер в лице Украины под началом Владимира Зеленского, чья моральная стойкость не вызывает сомнений".



Эта фраза рушится сразу же после ее соотнесения с реальной ситуацией. Разлетаются слова, исчезает смысл. По тщательно выписанному портрету идут трещины, тускнеют краски. И трещит, ломается золоченая рама. Еще раз повторите, где единый решительный центр? И кто стойкий политик? Мы не ослышались?



Но автор не замечает несоответствий, продолжая витать в иллюзорных облаках. Он говорит о высокой задаче "защитить мотивированную Украину от враждебного натиска". И высокопарно изрекает, что "трезвое сравнение двух интервенций должно укрепить Запад в намерении довести свои начинания на Украине до конца - пока, как и прежде, не помешала слабеющая воля".



Неужто они не успокоятся, попробуют снова? Пока оперируют лишь словами, но сдается, уже собираются в поход. Тем паче "обстоятельства сегодняшнего конфликта на Украине гораздо благоприятнее, чем во времена Гражданской войны в России. Украина – достойная и умелая союзница, а ее высокомотивированное население борется за свою территорию".



И эти фразы легковесные, лишенные конкретики, и поверить в их смысл могут лишь самые наивные, не имеющие представления об истинном положении дел. Впрочем, на них, видимо, и рассчитан этот поток пафосных слов.



Финал статьи – бодрый, барабанный: "Сегодня западные столицы гораздо лучше сплочены, чем в 1918 году, и взаимная координация обороны как никогда сильна". По мнению воинственного автора, если США и их союзники избегнут исторических ловушек времен интервенции и соблюдут еще несколько условий – далее следует их перечисление – тогда у них… Перед последней фразой сочинитель, вероятно, набрал в легкие воздух и отрапортовал: "…есть реальный шанс одержать верх над Путиным!"



Бог с ней, со статьей и ее автором. В конце концов, каждый имеет право на собственное мнение любой степени адекватности. Да и читатели всеядны, у них дьявольский аппетит. Съедят, то есть прочитают и не поморщатся. Правда, потом возможны патологии: возмущение, недовольство, озлобление…



Есть смысл вернуться к далекой западной интервенции. Тем более ее оценка за прошедшие годы изменилась.



В советское время считалось, что главной целью войск Антанты, заполонивших Россию, была исключительно поддержка Белого движения и удушения коммунизма, угрожающая тень которого пала на страны Европы.



Да, Запад помогал антибольшевистским силам, но далеко не в тех количествах, на которых настаивали советские истории. Да и цели у них были разные – белые воевали за единую и неделимую Россию, целью же Антанты было, наоборот, ее разделение на несколько мелких, слабых государств.



Если бы Запад оказал реальную помощь Белому движению, пока Красная армия только создавалась, режим Ленина и Троцкого был бы сметен. Но этого не произошло, ибо союзники практически бездействовали. К примеру, Антон Деникин вспоминал: "Главным источником снабжения до февраля 1919 года были захватываемые нами большевистские запасы". Ему вторил барон Петр Врангель: "Снабжение армии было чисто случайное, главным образом за счет противника". Оба имели в виду арсеналы Русской армии, перешедшие к большевикам.



Правда, позже ситуация несколько изменилась - началась более активная помощь Белой армии. Однако поставки - не безвозмездные, а за деньги, золото - длились недолго. Руководителям Белого движения стали советовать "почетно капитулировать". По словам Деникина, мы "увидели окончательный отказ от борьбы и от помощи противобольшевистским силам в самый трудный для нас момент".



Интервенты с кровожадным интересом наблюдали, как россияне разных взглядов и убеждений убивают и калечат друг друга в Гражданской войне. А вся Россия сотрясается, пылает, кричит от боли и ужаса.



Впрочем, пришельцы – американцы, канадцы, французы, итальянцы, чехи, греки, турки и прочие - не только смотрели, но и действовали. Безжалостно опустошали русский Север, Прибалтику, Украину, Кавказ, Крым, Сибирь, Дальний Восток, вывозя в несметных количествах древесину, меха, драгоценные металлы и другие природные богатства. Они стремились раздробить Россию, лишить статуса великой державы, устранить как мощного политического и экономического конкурента. Это и было главной целью интервенции. А кто победит в Гражданской войне – большевики или белогвардейцы, Западу по большому счету было все равно, да и в бои с Красной армией они старались не ввязываться. Вражеские правители надеялись, что к тому времени России как целостного государства просто не будет. Так зачем рисковать своими солдатами и тратиться?



О вводе войск в Россию правители Великобритании и Франции думали давно, но всерьез, по-деловому заговорили после Февральской революции. Тут и Октябрьская "подоспела", и возник вообще оправданный повод: уничтожение большевизма.



На оккупированных российских территориях пришельцы вели себя как жестокие завоеватели: бросали в тюрьмы, мучили и убивали местных жителей. Кстати, концлагеря придумал не Гитлер, а гораздо раньше англичане и французы. Самый известный был создан на остров Мудьюг в Белом море – там заключенные, заподозренные в симпатиях к коммунистам, умирали от голода, холода, болезней. В сентябре 1919 года в концлагере вспыхнул мятеж заключенных, и начался массовый побег. Впрочем, спастись удалось немногим…



Первая интервенция против России начала ХХ века была репетицией. На Западе надеются, что Вторая интервенция – ввод иностранных войск на Украину в начала ХХI столетия станет основным и решающим действием. Планы и задачи те же – ослабить Россию, полностью ее ограбить. В идеале развалить и раздробить.



Что же касается Украины, то Западу ее судьба безразлична. Ведь несчастную, все равно раздерут на части. Ведь ее алчущие заклятые друзья давно зарятся на ее богатства. И если наступит подходящий момент, они его не упустят.