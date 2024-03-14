 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 14.03.2024
21:10  Послом Узбекистана в Сингапуре стал Алишер Каюмов
21:08  Зарождение, расцвет и упадок Великой степи
21:04  Деятельность Фонда Ага Хана в Центральной Азии
20:09  Bloomberg назвал Китай проигравшим в случае победы Трампа или Байдена
20:05  За плечами доллара: золото и биткоин одновременно побили рекорды
20:03  Reuters: ЦРУ вело тайную операцию по разжиганию оппозиционных настроений в Китае
20:00  Скандал в семействе: Байден рассорился с Нетаньяху

19:30  Наигрался? Кырдепутат Осмонов добровольно сдал мандат
19:22  Президент Киргизии заявил, что не боится народных волнений (интервью)
19:16  Россия под кибератаками. Уроки извлекаются, но.., - Л.Савин
19:14  Грабеж - как форма политики. Запад собирается идти по своим старым следам, - В.Бурт
17:52  Скончался самый крупный казахстанский экономист академик Арыстан Есентугелов
17:28  Джо в игре. Байден уверяет, что сдаваться он не собирается и еще поборется, - Илья Титов
17:24  Александр Проханов: А в московских ресторанах пьют "Шабли"... А на Черном море тонут корабли.
17:19  Свободу Ассанжу! Такер Карлсон беседует с супругой самого знаменитого политзаключенного
16:54  Умер экс-депутат и глава казахстанской политической партии "Ауыл" Гани Калиев
16:12  Мирзиеев в гневе уволил 1-го зама хокима Сырдарьинской области и его подхокимников
16:04  Путин начал метать молнии в элиту: "бал вампиров" заканчивается, - МК
13:47  Ядерный "Оскар", или Составные части зловещего пазла, - Ю.Борисов
08:57  Из России бежал основатель "Яндекса" - Аркадий Волож
08:49  УзбКадры. Авторитетный хоким Чирчика Даврон Хидоятов меняет место работы
08:06  "Отмывал" криминальные деньги. Задержан экс-министр сельского хозяйства Киргизии Эркинбек Чодуев
07:55  В Казахстане собирают очередной "Национальный курултай"
07:45  Доверие к доллару достигло исторического минимума в Казахстане
07:32  Украину заподозрили в продаже оружия Китаю, - В.Скосырев
01:12  "Мокрое дело" Афганистана, - Виктор Дубовицкий
01:06  В Казахстане Наурыз отметят по-новому: 10-дневное расписание
01:00  Advance: Россия разрывает Украину
00:45  Yeni Safak: Засухи, пожары, наводнения. Европу убьет климат
00:34  Демократические ценности и холодная война. О социально-экономических достижениях современного Китая, - Ю.Тавровский
00:28  Между молотом и наковальней: хазарейцы в Афганистане
00:17  Узбекистан открывает в Таджикистане сборку автомобилей
00:14  Ростислав Ищенко: разгромить и занять Украину раньше, чем европейцы успеют вступить в войну официально
00:09  Корсике предложена широкая автономия. Макрон пытается откупиться от местных сепаров, - НГ
00:00  Забытые солдаты Империи-26. Герой Хивинских походов и штурма Геок-тепе командир Туркестанских стрелков Александр Муравцев, - В.Андреева
Среда, 13.03.2024
19:56  Новым послом Узбекистана в Латвии стал Тимур Рахманов
19:55  Пять директоров школ в Атырау скрывали факты избиения детей
19:52  Восточный базар вокруг F-16: Турция грозит США "последствиями", - СП
19:51  "Столица. Завтракаю при свечах". Власти Таджикистана не соблюдают установленный ими же энерголимит
19:48  Скорее жив, чем мертв: что мешает развитию туризма в Казахстане
19:46  Расследования Царьграда. Карта захвата России готова: мигрантские анклавы пожирают русские города
18:19  Казахстан и Кыргызстан на пороге торговой войны, - Никита Дробны
16:47  Рос-оппозиционера Волкова в Вильнюсе избили "молотком для отбивных"
16:06  Россия готова к ядерной войне, - интервью В.Путина
14:49  Ракета частной японской компании взорвалась сразу после старта
14:42  Что может нарушить пост в священный Рамазан?
12:51  В Гаити произошла самая настоящая криминальная революция, - Данила Моисеев
11:33  Бандитка из 90-х. Как рейдировала Каз-бизнесменов Алия Назарбаева
11:20  Что написано на эмблеме Армии Ирана, - П.Густерин
11:09  КазКадры. Лаура Мерсалимова назначена вице-министром юстиции, Серик Туленбергенов - зам. МЧС
10:49  Американская разведка заподозрила Китай и TikTok во вмешательстве в президентские выборы, - МК
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Грабеж - как форма политики. Запад собирается идти по своим старым следам, - В.Бурт
19:14 14.03.2024

14.03.2024 | Валерий БУРТ

Американский журнал Foreign Policy выступил со статьей о западной интервенции в Россию во время Гражданской войны, в которой участвовали 14 стран. В ней говорится: "С 1918 по 1920 год США, Великобритания, Франция и Япония направили тысячи солдат (от Прибалтики и русского Севера до Сибири и Крыма) и военную помощь стоимостью в миллионы долларов белым борцам с большевиками в надежде задушить коммунизм на корню".

Автор статьи галопом пробегает по канве событий, сожалеет, что интервенция провалилась и пытается сделать вывод о причинах краха. По его мнению, во всем виноваты "не только беззубые, но и подчас откровенно вредные союзники из числа белых русских - разрозненное сборище антибольшевицки настроенных социалистов и бездарных царских офицеров, которые в глубине души оставались великорусскими шовинистами". Они не пользовались поддержкой ни у российского населения, ни, что еще важнее, у многочисленных этнических меньшинств - от украинцев до прибалтов, которых они стремились загнать обратно под железную пяту России".

Статья в Foreign Policy – не просто напоминание о событиях более чем столетней давности. Это попытка проанализировать нынешнюю ситуацию на Украине и представить, может ли стать успешной для Запада новая интервенция против России – участие войск НАТО в украинском конфликте.

По мнению автора, нынешнее положение западных стран выглядит благоприятнее, чем их предков: "У США и Европы есть единый и решительный партнер в лице Украины под началом Владимира Зеленского, чья моральная стойкость не вызывает сомнений".

Эта фраза рушится сразу же после ее соотнесения с реальной ситуацией. Разлетаются слова, исчезает смысл. По тщательно выписанному портрету идут трещины, тускнеют краски. И трещит, ломается золоченая рама. Еще раз повторите, где единый решительный центр? И кто стойкий политик? Мы не ослышались?

Но автор не замечает несоответствий, продолжая витать в иллюзорных облаках. Он говорит о высокой задаче "защитить мотивированную Украину от враждебного натиска". И высокопарно изрекает, что "трезвое сравнение двух интервенций должно укрепить Запад в намерении довести свои начинания на Украине до конца - пока, как и прежде, не помешала слабеющая воля".

Неужто они не успокоятся, попробуют снова? Пока оперируют лишь словами, но сдается, уже собираются в поход. Тем паче "обстоятельства сегодняшнего конфликта на Украине гораздо благоприятнее, чем во времена Гражданской войны в России. Украина – достойная и умелая союзница, а ее высокомотивированное население борется за свою территорию".

И эти фразы легковесные, лишенные конкретики, и поверить в их смысл могут лишь самые наивные, не имеющие представления об истинном положении дел. Впрочем, на них, видимо, и рассчитан этот поток пафосных слов.

Финал статьи – бодрый, барабанный: "Сегодня западные столицы гораздо лучше сплочены, чем в 1918 году, и взаимная координация обороны как никогда сильна". По мнению воинственного автора, если США и их союзники избегнут исторических ловушек времен интервенции и соблюдут еще несколько условий – далее следует их перечисление – тогда у них… Перед последней фразой сочинитель, вероятно, набрал в легкие воздух и отрапортовал: "…есть реальный шанс одержать верх над Путиным!"

Бог с ней, со статьей и ее автором. В конце концов, каждый имеет право на собственное мнение любой степени адекватности. Да и читатели всеядны, у них дьявольский аппетит. Съедят, то есть прочитают и не поморщатся. Правда, потом возможны патологии: возмущение, недовольство, озлобление…

Есть смысл вернуться к далекой западной интервенции. Тем более ее оценка за прошедшие годы изменилась.

В советское время считалось, что главной целью войск Антанты, заполонивших Россию, была исключительно поддержка Белого движения и удушения коммунизма, угрожающая тень которого пала на страны Европы.

Да, Запад помогал антибольшевистским силам, но далеко не в тех количествах, на которых настаивали советские истории. Да и цели у них были разные – белые воевали за единую и неделимую Россию, целью же Антанты было, наоборот, ее разделение на несколько мелких, слабых государств.

Если бы Запад оказал реальную помощь Белому движению, пока Красная армия только создавалась, режим Ленина и Троцкого был бы сметен. Но этого не произошло, ибо союзники практически бездействовали. К примеру, Антон Деникин вспоминал: "Главным источником снабжения до февраля 1919 года были захватываемые нами большевистские запасы". Ему вторил барон Петр Врангель: "Снабжение армии было чисто случайное, главным образом за счет противника". Оба имели в виду арсеналы Русской армии, перешедшие к большевикам.

Правда, позже ситуация несколько изменилась - началась более активная помощь Белой армии. Однако поставки - не безвозмездные, а за деньги, золото - длились недолго. Руководителям Белого движения стали советовать "почетно капитулировать". По словам Деникина, мы "увидели окончательный отказ от борьбы и от помощи противобольшевистским силам в самый трудный для нас момент".

Интервенты с кровожадным интересом наблюдали, как россияне разных взглядов и убеждений убивают и калечат друг друга в Гражданской войне. А вся Россия сотрясается, пылает, кричит от боли и ужаса.

Впрочем, пришельцы – американцы, канадцы, французы, итальянцы, чехи, греки, турки и прочие - не только смотрели, но и действовали. Безжалостно опустошали русский Север, Прибалтику, Украину, Кавказ, Крым, Сибирь, Дальний Восток, вывозя в несметных количествах древесину, меха, драгоценные металлы и другие природные богатства. Они стремились раздробить Россию, лишить статуса великой державы, устранить как мощного политического и экономического конкурента. Это и было главной целью интервенции. А кто победит в Гражданской войне – большевики или белогвардейцы, Западу по большому счету было все равно, да и в бои с Красной армией они старались не ввязываться. Вражеские правители надеялись, что к тому времени России как целостного государства просто не будет. Так зачем рисковать своими солдатами и тратиться?

О вводе войск в Россию правители Великобритании и Франции думали давно, но всерьез, по-деловому заговорили после Февральской революции. Тут и Октябрьская "подоспела", и возник вообще оправданный повод: уничтожение большевизма.

На оккупированных российских территориях пришельцы вели себя как жестокие завоеватели: бросали в тюрьмы, мучили и убивали местных жителей. Кстати, концлагеря придумал не Гитлер, а гораздо раньше англичане и французы. Самый известный был создан на остров Мудьюг в Белом море – там заключенные, заподозренные в симпатиях к коммунистам, умирали от голода, холода, болезней. В сентябре 1919 года в концлагере вспыхнул мятеж заключенных, и начался массовый побег. Впрочем, спастись удалось немногим…

Первая интервенция против России начала ХХ века была репетицией. На Западе надеются, что Вторая интервенция – ввод иностранных войск на Украину в начала ХХI столетия станет основным и решающим действием. Планы и задачи те же – ослабить Россию, полностью ее ограбить. В идеале развалить и раздробить.

Что же касается Украины, то Западу ее судьба безразлична. Ведь несчастную, все равно раздерут на части. Ведь ее алчущие заклятые друзья давно зарятся на ее богатства. И если наступит подходящий момент, они его не упустят.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710432840


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законопроект об оптимизации уголовных кодексов одобрил Мажилис в первом чтении
- Олжас Бектенов обсудил с Послом КНР в Казахстане Чжан Сяо вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества
- Спикер Мажилиса встретился с Послом Швейцарии
- Премьер-Министр РК провел встречу с главой Европейского регионального бюро ВОЗ
- Развитие переработки в сфере АПК
- Фракция "Ак жол" против 5-кратного повышения платежей соцмедстрахования
- Лучший опыт в сфере дополнительного образования необходимо широко распространять - Тамара Дуйсенова
- Защитить предпринимателей от тюрьмы
- Ход реализации рекомендаций Правительственного часа по вопросам переработки сельхозпродукции обсудили сенаторы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  