|21:10 Послом Узбекистана в Сингапуре стал Алишер Каюмов
21:08 Зарождение, расцвет и упадок Великой степи
21:04 Деятельность Фонда Ага Хана в Центральной Азии
20:09 Bloomberg назвал Китай проигравшим в случае победы Трампа или Байдена
20:05 За плечами доллара: золото и биткоин одновременно побили рекорды
20:03 Reuters: ЦРУ вело тайную операцию по разжиганию оппозиционных настроений в Китае
20:00 Скандал в семействе: Байден рассорился с Нетаньяху
19:30 Наигрался? Кырдепутат Осмонов добровольно сдал мандат
19:22 Президент Киргизии заявил, что не боится народных волнений (интервью)
19:16 Россия под кибератаками. Уроки извлекаются, но.., - Л.Савин
19:14 Грабеж - как форма политики. Запад собирается идти по своим старым следам, - В.Бурт
17:52 Скончался самый крупный казахстанский экономист академик Арыстан Есентугелов
17:28 Джо в игре. Байден уверяет, что сдаваться он не собирается и еще поборется, - Илья Титов
17:24 Александр Проханов: А в московских ресторанах пьют "Шабли"... А на Черном море тонут корабли.
17:19 Свободу Ассанжу! Такер Карлсон беседует с супругой самого знаменитого политзаключенного
16:54 Умер экс-депутат и глава казахстанской политической партии "Ауыл" Гани Калиев
16:12 Мирзиеев в гневе уволил 1-го зама хокима Сырдарьинской области и его подхокимников
16:04 Путин начал метать молнии в элиту: "бал вампиров" заканчивается, - МК
13:47 Ядерный "Оскар", или Составные части зловещего пазла, - Ю.Борисов
08:57 Из России бежал основатель "Яндекса" - Аркадий Волож
08:49 УзбКадры. Авторитетный хоким Чирчика Даврон Хидоятов меняет место работы
08:06 "Отмывал" криминальные деньги. Задержан экс-министр сельского хозяйства Киргизии Эркинбек Чодуев
07:55 В Казахстане собирают очередной "Национальный курултай"
07:45 Доверие к доллару достигло исторического минимума в Казахстане
07:32 Украину заподозрили в продаже оружия Китаю, - В.Скосырев
01:12 "Мокрое дело" Афганистана, - Виктор Дубовицкий
01:06 В Казахстане Наурыз отметят по-новому: 10-дневное расписание
01:00 Advance: Россия разрывает Украину
00:45 Yeni Safak: Засухи, пожары, наводнения. Европу убьет климат
00:34 Демократические ценности и холодная война. О социально-экономических достижениях современного Китая, - Ю.Тавровский
00:28 Между молотом и наковальней: хазарейцы в Афганистане
00:17 Узбекистан открывает в Таджикистане сборку автомобилей
00:14 Ростислав Ищенко: разгромить и занять Украину раньше, чем европейцы успеют вступить в войну официально
00:09 Корсике предложена широкая автономия. Макрон пытается откупиться от местных сепаров, - НГ
00:00 Забытые солдаты Империи-26. Герой Хивинских походов и штурма Геок-тепе командир Туркестанских стрелков Александр Муравцев, - В.Андреева
|Наигрался? Кырдепутат Осмонов добровольно сдал мандат
19:30 14.03.2024
ЦИК досрочно прекратила полномочия депутата Жогорку Кенеша Айбека Осмонова
Бишкек, 13.03.24. /Салтанат Абдраева – Кабар/. Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов сегодня на заседании досрочно прекратила полномочия депутата Жогорку Кенеша КР, избранного по Ошскому одномандатному избирательному округу №7, Осмонова Айбека Жапаровича. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.
Центризбирком прекратила полномочия депутата ЖК Осмонова на основании поступившего личного заявления о сложении полномочий. Его удостоверение признано недействительным.
ОСМОНОВ Айбек Жапарович
/ /
[16.02.1984 - ..]
Род. в с. Тулейкен Кара-Суйского района Ошской области,
кыргыз
окончил Ошский Государственный университет по специальности "Информационные системы и технологии", Дипломатическую академию Министерства иностранных дел КР им. К. Дикамибаева степень "Магистра" по направлению "Менеджмент" (диплом от 6 июля 2019 года)
Айбек и его брат Нурбек Осмоновы - известные ошские бизнесмены владеют несколькими строительными компаниями под маркой "Ихлас". Они также основали в городе Оше завод по выпуску автомобилей, текстильную фабрику и завод по переработке абрикоса в Баткенской области, там же еще текстильную фабрику.
основатель и руководитель полит. партии "Мекеним Кыргызстан"
основатель и пред. исполкома полит. партии "Ыйман нуру"
17.08.2020 распространил заявление о том, что слагает с себя руководство партией, не будет участвовать в выборах по ее списку и покидает Кыргызстан из-за давления и угроз со стороны олигарха Матраимова.
На выборах в 10.2020 г. учрежденная им партия заняла 2 место и получила 45 мандатов, однако результаты были отменены как "фальсифицированные".
с 24 марта 2021 - депутат Жогорку Кенеша 6 созыва по списку партии "Бир Бол" /получил вместо скончавшегося после продолжительной болезни Алмазбека Акматова/.
в 10-11.2021 - кандидат в депутаты Жогорку Кенеша 7 созыва по Ошскому округу №7 (самовыдвиженец). - На выборах 28.11.2021 набрал 49% голосов и занял 1 место из 4 кандидатов.
Депутат Жогорку Кенеша 7 созыва с 27.12.2021.
Зам. пред. Комитета ЖК по международным делам, внешней миграции, обороне и безопасности (с 13.01.2022-
член фракции "Ата-Журт Кыргызстан" (2021-5.10.2022)
член депутатской группы "Мекенчил" (с 5.10.2022 -
13.03.2024 ЦИК прекратила его полномочия и аннулировала мандат, согласно его личному заявлению.