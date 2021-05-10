Наигрался? Кырдепутат Осмонов добровольно сдал мандат

19:30 14.03.2024

ЦИК досрочно прекратила полномочия депутата Жогорку Кенеша Айбека Осмонова



Бишкек, 13.03.24. /Салтанат Абдраева – Кабар/. Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов сегодня на заседании досрочно прекратила полномочия депутата Жогорку Кенеша КР, избранного по Ошскому одномандатному избирательному округу №7, Осмонова Айбека Жапаровича. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.



Центризбирком прекратила полномочия депутата ЖК Осмонова на основании поступившего личного заявления о сложении полномочий. Его удостоверение признано недействительным.



ОСМОНОВ Айбек Жапарович

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[16.02.1984 - ..]

Род. в с. Тулейкен Кара-Суйского района Ошской области,

кыргыз



окончил Ошский Государственный университет по специальности "Информационные системы и технологии", Дипломатическую академию Министерства иностранных дел КР им. К. Дикамибаева степень "Магистра" по направлению "Менеджмент" (диплом от 6 июля 2019 года)



Айбек и его брат Нурбек Осмоновы - известные ошские бизнесмены владеют несколькими строительными компаниями под маркой "Ихлас". Они также основали в городе Оше завод по выпуску автомобилей, текстильную фабрику и завод по переработке абрикоса в Баткенской области, там же еще текстильную фабрику.



основатель и руководитель полит. партии "Мекеним Кыргызстан"



основатель и пред. исполкома полит. партии "Ыйман нуру"

17.08.2020 распространил заявление о том, что слагает с себя руководство партией, не будет участвовать в выборах по ее списку и покидает Кыргызстан из-за давления и угроз со стороны олигарха Матраимова.



На выборах в 10.2020 г. учрежденная им партия заняла 2 место и получила 45 мандатов, однако результаты были отменены как "фальсифицированные".



с 24 марта 2021 - депутат Жогорку Кенеша 6 созыва по списку партии "Бир Бол" /получил вместо скончавшегося после продолжительной болезни Алмазбека Акматова/.



в 10-11.2021 - кандидат в депутаты Жогорку Кенеша 7 созыва по Ошскому округу №7 (самовыдвиженец). - На выборах 28.11.2021 набрал 49% голосов и занял 1 место из 4 кандидатов.

Депутат Жогорку Кенеша 7 созыва с 27.12.2021.

Зам. пред. Комитета ЖК по международным делам, внешней миграции, обороне и безопасности (с 13.01.2022-

член фракции "Ата-Журт Кыргызстан" (2021-5.10.2022)

член депутатской группы "Мекенчил" (с 5.10.2022 -



13.03.2024 ЦИК прекратила его полномочия и аннулировала мандат, согласно его личному заявлению.