Скандал в семействе: Байден рассорился с Нетаньяху

20:00 14.03.2024 Скандал в благородном семействе: Байден рассорился с Нетаньяху

Президент США решил прекратить отношения с израильским премьером



Ксения Логинова



Палестино-израильский конфликт в Газе вынудил президента США Джозефа Байдена "пойти на сложный маневр" - разрыв отношений с Биньямином Нетаньяху, которого он знает почти 50 лет, сообщают американские СМИ. Причина - растущее недовольство политикой, которую проводит израильский премьер. С похожей ситуацией сталкивались и другие американские лидеры. Однако для нынешнего хозяина Белого дома ставки особенно высоки - из-за большого числа жертв среди мирного населения и предстоящих президентских выборов. Подробности - в материале "Известий".



"Прийти к Иисусу"



"Президент США Джозеф Байден осуществляет хитрый маневр: он порвал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его военной стратегией в секторе Газа, однако одновременно он поддерживает Израиль и его борьбу с ХАМАС, который по-прежнему удерживает заложников", - сообщает интернет-портал Axios со ссылкой на американские официальные лица.



В публикации отмечается, что до этого ни один из инцидентов не заставил американского лидера изменить свой курс в отношении главы израильского правительства, "которого он знает уже 50 лет". Однако события последних нескольких недель привели к тому, что Байден поменял свою точку зрения.



Выступая недавно перед конгрессом в своем обращении "О положении страны", президент дал явно понять, что его отношение к Нетаньяху изменилось. Президент не упомянул имени израильского премьера, заявив лишь о "руководстве Израиля".



"Если смотреть в будущее, то единственным реальным выходом из сложившейся ситуации является создание со временем двух государств. И я говорю это как сторонник Израиля на протяжении всей своей карьеры", - сообщил 46-й президент США. По его словам, это поддерживают и соседи Израиля по региону, в том числе Эр-Рияд.



"Президент достиг той точки в отношениях с Нетаньяху, к которой до него приходили трое его предшественников на посту - Билл Клинтон, Барак Обама и Дональд Трамп", - сообщает интернет-издание.



Боевой Восток: операция в секторе Газа продлится несколько лет

Из-за чего война в анклаве затягивается и как это влияет на репутацию Байдена



Авторы публикации отметили, что глава государства "был довольно сдержан в своей критике" Нетаньяху. Однако после выступления журналистам удалось записать часть беседы Байдена с сенатором-демократом от штата Колорадо Майклом Беннетом. "Я сказал Биби (прозвище Биньямина Нетаньяху. - "Известия"), что нам с тобой предстоит встреча из серии "прийти к Иисусу", - пояснил глава государства. Впоследствии президент уточнил, что в его родном штате это выражение означает "серьезная встреча".



"Я знаю Биби уже 50 лет, и он понял, что я имею в виду", - добавил Байден. Президент также отметил, что Нетаньяху "не столько помогает, сколько причиняет вред Израилю". "Я думаю, что это большая ошибка", - заявил американский лидер, подчеркнув при этом, что "никогда не бросит Израиль", поскольку защита этой ближневосточной страны "по-прежнему имеет решающее значение".



Президент США призвал израильские власти "уделять больше внимания жизням невинных людей, которые гибнут в результате действий, которые они предпринимают" в секторе Газа.



В частности, американский лидер выступает против расширения наземной операции ЦАХАЛ на расположенный на юге Газы город Рафах, в котором укрываются около 1,5 млн палестинцев. По его мнению, это станет для Вашингтона "красной линией", не уточнив при этом, какими именно последствиями для израильских властей это может обернуться.



"Нельзя допустить гибели еще 30 тыс. палестинцев в результате борьбы с ХАМАС. Ведь есть и другие способы", - пояснил Байден.



"Красные линии"



После этого израильский премьер дал интервью американскому изданию Politico. Он заявил, что не знает, что именно имел в виду президент США. "Но если речь о том, что я веду политику против большинства израильской общественности и что это вредит интересам Израиля, то он ошибается по обоим пунктам", - заявил Нетаньяху, сославшись на "поддержку со стороны значительной части израильского населения".



Глава израильского правительства также заявил о готовности переступить "красную линию", обозначенную американским лидером. "Мы пойдем туда [в Рафах]. Мы от этого не откажемся. У меня ведь тоже есть "красная линия" - чтобы 7 октября больше не повторилось, и оно больше никогда не повторится", - сообщил Нетаньяху.



По словам израильского лидера, ЦАХАЛ смогла уничтожить три четверти батальонов ХАМАС, а на завершение операции в Газе понадобится не больше двух месяцев. Премьер добавил, что выступает категорически против создания независимого палестинского государства, и после "октябрьской атаки ХАМАС значительная часть израильтян считает так же".



Агенты и провокаторы: почему Израиль пошел против ООН

Еврейское государство критикует структуру Организации Объединенных Наций из-за поддержки палестинцев



Ближневосточный конфликт стал одной из главных тем президентской кампании. В "супервторник" некоторые демократические избиратели решили продемонстрировать недовольство Байденом, и в семи штатах, где можно было голосовать "против всех", электорат достаточно активно прибегал к такой опции. Самые высокие двузначные показатели были в Миннесоте, Массачусетсе и Северной Каролине.



Избиратели так выражали протест против однозначной поддержки президентом США Израиля в войне с ХАМАС в секторе Газа. В Американском Самоа Джозефа Байдена и вовсе обошел малоизвестный демократ, предприниматель Джейсон Палмер, получив, правда, голоса всего двух делегатов.



Как показывают последние опросы общественного мнения, для нынешнего хозяина Белого дома складывается невеселая картина. В случае схватки Байдена с Трампом нынешний лидер получит на 2–4% меньше. Так что теперь американский лидер вынужден заигрывать с частью электората, выступающего против поддержки Израиля, это явно не нравится Биньямину Нетаньяху.



На финишной хромой: могут ли Трамп и Байден выйти из президентской гонки

Чем завершился "супервторник" и что мешает обоим кандидатам на пути к должности лидера США



Байден недоволен происходящим



Востоковед, публицист, автор Telegram-канала "Восточные ворота" Андрей Онтиков в беседе с "Известиями" отметил, что позиция Байдена в отношении израильского премьера пока не изменилась.



- Постоянно слышится риторика в отношении Израиля, но на практике ничего не меняется: в Совбезе ООН Соединенные Штаты защищают израильтян, при этом активно поставляют оружие для нанесения ударов по сектору Газа. Вокруг израильской операции в Рафахе очевидно идет серьезный торг с такими вбросами в СМИ, с переговорами, консультациями, - пояснил политолог.



По словам эксперта, все прекрасно понимают, что операция в Рафахе может вывести ситуацию на совершенно новый уровень.



- Она будет касаться уже не только Израиля и сектора Газа, но и Каира - сложно предсказать, как обстановка в Рафахе скажется на Египте как на государстве. Если из Газы в соседнюю страну ринутся больше миллиона человек, которые там сейчас находятся, то последствия мало кто может предсказать, - считает специалист.



Аналитик добавил, что Египет сейчас испытывает крайне серьезные проблемы с экономикой. Дополнительным давлением, лишь усугубляющим ситуацию, является напряженность вокруг Баб-эль-Мандебского пролива и снижение транспортного потока через Суэцкий канал, что приведет лишь к дополнительному падению доходов египетской экономики.



- Торг идет, важно понимать, что если нынешняя американская администрация в лице Байдена вдруг принимает какие-то антиизраильские действия, то этим тут же воспользуются республиканцы в президентской избирательной кампании, - пояснил Онтиков.



На южном фронте перемены: Израиль готовится к штурму Рафаха

В городе на границе с Египтом находится свыше миллиона палестинских беженцев



Политолог подчеркнул, что отношение Трампа к Израилю известно. По его мнению, если Байден пойдет на попятную, предпримет шаги, направленные на оказание давления на Израиль, Трамп этим воспользуется. Байдену происходящее явно не нравится, но у него очень ограничено поле для маневра. Предпринимаются попытки создать некий информационный фон, чтобы оказать давление на Нетаньяху, но успеха пока нет, резюмировал эксперт.



Мало шансов на победу



По мнению научного сотрудника отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Данилы Крылова, следовало ожидать, что представители военно-политических кругов, аффилированные с администрацией Джозефа Байдена, захотят оказать некое давление на Израиль.



- Но на таких лидеров, как Нетаньяху, подобные методики работают крайне неэффективно. Администрация Байдена находится в сложном состоянии, шансов выиграть выборы, согласно опросам, у него не так много. Куча внутренних проблем, с которыми администрация американского лидера не могла справиться или даже усугубила их, привела к тому, что Трамп, скорее всего, может победить, - считает политолог.



Отстранить нельзя помиловать: разрешат ли Трампу дальше участвовать в праймериз

Что решит Верховный суд США и в чем нюансы выборов американского президента



Эксперт отметил, что у 45-го президента США были прекрасные отношения с Нетаньяху.



- Ведь он первым заговорил о признании Иерусалима столицей Израиля, что идет вразрез с позицией России и многих других государств. И Байден, и Обама были против Нетаньяху, против сильного израильского режима, - подчеркнул специалист.



Появились сливы о том, что США заигрывают с израильской оппозицией. 4 марта член военного кабинета Израиля, бывший министр обороны Бени Ганц ездил в Вашингтон, при этом премьер-министр Нетаньяху своего согласия на эту поездку не давал. Израильские СМИ со ссылкой на источники в окружении премьера писали, что визит проходит в нарушение правительственных правил, согласно которым каждый чиновник должен заранее согласовывать свои зарубежные поездки с главой государства.



Лидер израильского правительства дал указание своему послу в США Михаэлю Герцогу не принимать участие в переговорах в составе делегации Ганца.



Спорный вопрос: в США всерьез задумались над признанием Палестины

В Госдепе занялись разработкой сценариев по осуществлению политики двух государств



При этом рост популярности бывшего министра совпал с падением рейтингов премьера, его считают наиболее подходящей фигурой на пост главы правительства в случае проведения досрочных парламентских выборов. В отличие от Нетаньяху, он не зависит от крайне правых партнеров по коалиции и может стать для Вашингтона более договороспособным кандидатом.



- Не думаю, что какая-либо оппозиция в Израиле способна сейчас свергнуть Нетаньяху, учитывая, что весь силовой блок находится на стороне израильского премьера. Протесты на фоне судебной реформы не привели ни к чему, Нетаньяху как был у власти, так и остался, - отметил аналитик.



По его мнению, на фоне недавних заявлений ХАМАС о готовности пойти на перемирие оппозиция будет обвинять премьер-министра, говорить о том, что он выступает за войну, он против мира.



- Но результативность этого, скорее всего, окажется низкой. Тогда возникает вопрос: сколько ресурсов готов задействовать Вашингтон на этот априори провальный проект. Если произойдет эскалация и случится вооруженный конфликт с "Хезболлой", любые попытки партии мира добиться чего бы то ни было обречены на провал. Если в ноябре на выборах победит Трамп, то все проекты будут заморожены. У демократов в США сейчас мало шансов на победу, у них нет кандидата, который бы пользовался поддержкой избирателей, - подытожил специалист. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710435600





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Законопроект об оптимизации уголовных кодексов одобрил Мажилис в первом чтении

- Олжас Бектенов обсудил с Послом КНР в Казахстане Чжан Сяо вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества

- Спикер Мажилиса встретился с Послом Швейцарии

- Премьер-Министр РК провел встречу с главой Европейского регионального бюро ВОЗ

- Развитие переработки в сфере АПК

- Фракция "Ак жол" против 5-кратного повышения платежей соцмедстрахования

- Лучший опыт в сфере дополнительного образования необходимо широко распространять - Тамара Дуйсенова

- Защитить предпринимателей от тюрьмы

- Ход реализации рекомендаций Правительственного часа по вопросам переработки сельхозпродукции обсудили сенаторы

