Reuters: ЦРУ вело тайную операцию по разжиганию оппозиционных настроений в Китае

20:03 14.03.2024

Reuters узнал об операции ЦРУ против Си Цзиньпина



В 2019 году Дональд Трамп назначил тайную операцию по распространению дискредитирующей информации о правительстве Китая в соцсетях и СМИ, выяснил Reuters. Не исключено, что эту программу ЦРУ продлила и администрация Байдена



В 2019 году, еще будучи президентом США, Дональд Трамп уполномочил Центральное разведывательное управление (ЦРУ) провести тайную операцию, чтобы настроить общественное мнение в Китае против правительства Си Цзиньпина, сообщает Reuters со ссылкой на бывших американских чиновников, знакомых с деталями операции.



По информации издания, ЦРУ собрало небольшую группу оперативников, которые создали фейковые аккаунты в китайских соцсетях и распространяли там порочащую информацию о действиях китайских властей. Агенты писали посты, в которых утверждали, будто члены Коммунистической партии Китая "прячут за границей незаконно нажитые деньги", и называли китайскую инфраструктурную инициативу "Один пояс, один путь" расточительной и коррумпированной.



Собеседники агентства, знакомые с деталями информационной диверсии, рассказали, что таким образом ЦРУ стремилось "разжечь паранойю" в рядах китайского руководства и заставить его тратить большие ресурсы на "погоню за призраками", распространяющими дискредитирующую информацию о правительстве КНР.



Поводом для операции, как отмечается, стали опасения Вашингтона из-за растущего влияния Китая в мире, а также разведданные, что Пекин с помощью взяток и угроз якобы пытался заручиться поддержкой развивающихся стран в геополитических спорах, а также пытался посеять раскол внутри самих Соединенных Штатов при помощи подставных организаций.



Источники агентства также рассказали, что агенты ЦРУ пытались настроить общественность против правительства Китая и за его пределами - в странах Юго-Восточной Азии, Африке и в островных государствах в южной части Тихого океана, где Пекин и Вашингтон борются за влияние. Американская разведслужба также сливала в иностранные СМИ разведданные, которые выставляли власти КНР в негативном свете.



Бывший аналитик ЦРУ Поль Хир заявил Reuters, что подобные действия американской разведки могут привести к противоположному результату: Пекин может использовать доказательства существования подобной программы, чтобы разжечь недоверие к США в развивающихся странах. Профессор Университета Джона Хопкинса Томас Рид предупредил, что американские операции по воздействию на общественное мнение в Китае ставят под удар местных диссидентов, оппозиционеров и независимых журналистов, которых могут ложно обвинить в сотрудничестве с американскими спецслужбами.



Reuters не удалось установить, продолжилась ли операция по дискредитации при администрации Джо Байдена. ЦРУ и представители Совета национальной безопасности Белого дома отказались от комментариев. Впрочем, два эксперта, специализирующихся на истории американских разведслужб, пояснили агентству, что приказы о проведении подобных тайных операций часто сохраняют свою силу при следующих администрациях.



Ранее сообщалось, что с 2010 по 2012 год Китай раскрыл около 20 агентов ЦРУ. Официально правительство США эти данные не подтверждало. The Wall Street Journal написала в декабре 2023 года, что спустя более десяти лет американское разведсообщество по-прежнему имеет очень ограниченное понимание внутриполитических процессов в КНР и все еще пытается завербовать новых агентов. Из-за нехватки разведчиков "на земле" правительство США, в частности, не располагает информацией о реальных намерениях китайского руководства в отношении Тайваня, отмечало издание.



В конце января директор ЦРУ Уильям Бернс признал, что США утратили "неоспоримое превосходство" в мире из-за Китая и России. По его словам, работу американских разведчиков особенно усложняет появление новых технологий, которые "предоставляют противникам новые мощные инструменты, позволяющие запутывать нас, уклоняться от нас и шпионить за нами".



Валентина Шварцман