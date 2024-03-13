За плечами доллара: золото и биткоин одновременно побили рекорды

20:05 14.03.2024

Аналитики считают, что рост активов связан с неуверенностью в долларе на фоне геополитических потрясений



Дмитрий Мигунов



Биткоин и золото на прошлой неделе установили исторические максимумы в один день. С тех пор оба актива обновили рекорды еще несколько раз. Сильная динамика как "цифрового золота", так и обычного отмечается на фоне сохраняющейся в крупнейших экономиках США и Европы высокой инфляции. Хотя у каждого из них есть свои причины для рекордного роста, в долгосрочном плане сильная корреляция их взлета может быть свидетельством падения уверенности инвесторов к основным валютам и поиска "тихой гавани" в другом месте. Что реально стоит за рекордами золота и биткоина - в материале "Известий".



Помощь из Индии



Золото установило новый рекорд 5 марта, поднявшись до $2141 спустя несколько месяцев после предыдущего достижения. На этом его рост не остановился. Через несколько дней драгоценный металл вплотную приблизился к отметке в $2,2 тыс., но пока не сумел ее преодолеть. В целом золото в прошлом году демонстрировало довольно мощную динамику - рост на 17%, но чем-то выдающимся этот подъем считать тоже нельзя.



Рост цен на золото произошел на фоне сразу нескольких важных событий и трендов. Во-первых, курс доллара в последние месяцы снижался к другим основным валютам. Во-вторых, в Индии, втором по своим масштабам рынке ювелирного золота в мире, приближается весенний сезон свадеб, а значит, спрос в ближайший месяц-полтора может увеличиться на десятки тонн. Наконец, центробанки продолжают скупать драгоценный металл: самые последние данные есть за январь, когда объем закупок от регуляторов составил 39 т. Тренд довольно отчетливый, с высокой вероятностью чистые покупки золота со стороны ЦБ мы увидим и в феврале-марте.



В свою очередь, биткоин сначала пробил отметку в $69 тыс., установив рекорд впервые с ноября 2021 года. Позже он взял поочередно $70 тыс. и даже $72 тыс., демонстрируя при этом довольно сильную волатильность с ростом и падением на единицы процентов в день. По сравнению же с прошлым годом скачок был трехкратным.



Начало года оказалось сверхудачным для самой популярной криптовалюты, из-за того что американские регуляторы одобрили создание биржевых фондов, которые будут торговать "криптой". Это очень большой шаг к полной "легализации" биткоина и включению его в общую финансовую архитектуру. Главные опасения криптоскептиков заключались ранее в том, что биткоин продолжит находиться вне широкой финансовой системы, оставаясь развлечением для гиков. Сейчас эта опасность, кажется, рассеивается.



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Альтернативные якоря



Общим же с золотом драйвером у биткоина стало ослабление доллара, которое, в свою очередь, базировалось на ожиданиях снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС). При пересчете в другие валюты биткоин, конечно, тоже вырос, но несколько менее значительно. Кроме того, снижение ставки может подталкивать и золото, и биткоин вместе само по себе.



Но синхронный взлет двух важнейших активов, не связанных с ценными бумагами тех или иных эмитентов (и таким образом не связанный напрямую с финансовым здоровьем государств, банков или компаний), может коррелировать и с другими, более длительными факторами. О том, что золото способно стать альтернативным якорем для мировой финансовой системы при отходе от доллара как единственной подлинной мировой резервной валюты, говорили давно. Еще больше об этом стали рассуждать после заморозки российских активов в связи с началом СВО, а особенно - из-за возникновения планов полностью их конфисковать. Кроме того, инвесторов может напрягать сохранение высокой инфляции (держащейся в США и ЕС выше 3% даже после резкого ужесточения денежно-кредитной политики), что не способствует долгосрочному доверию к экономическим системам и их валютам. Какой из факторов в нашем случае может являться ключевым?



Аналитики склоняются к мнению, что речь не столько об утрате доверия к доминирующим фиатным валютам, сколько о росте на фоне геополитической напряженности.



- Регулярные покупки золота банками можно объяснять их намерением диверсифицировать свои активы на фоне того, что доллар в последнее время прекратил рост, а потенциальное снижение ставок может еще больше ослабить американскую валюту. Другим фактором является геополитическая напряженность - золото исторически показывало сильную динамику в период кризисов, геополитических конфликтов, поэтому в текущей ситуации защитные свойства золота проявляются очень хорошо, что поддерживает его высокую цену, - подчеркнул в интервью "Известиям" аналитик "БКС Мир инвестиций" Анатолий Клим.



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Аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко согласен, что связь между ценами на золото и биткоин есть.



- По нашим оценкам, за последние два года корреляция между биткоином и ценой на золото существенно выросла и составила в среднем 77%, таким образом, не исключено, что восприятие криптовалюты в качестве "защитника" действительно в какой-то мере усиливается, - указал он.



По его словам, мы наблюдаем рост цены на биткоин уже седьмой месяц подряд, то есть с сентября 2023 года. Большая часть "бычьего" тренда пришлась на конфликт в секторе Газа.



- В начале противостояния (октябрь 2023 года) цена на биткоин выросла почти на 30%. Нестабильная ситуация в Красном море и достаточно высокая инфляция в развитых странах могли также способствовать росту привлекательности криптовалюты в качестве "убежища". По мнению Bitfinex, биткоин все больше воспринимается в качестве финансового инструмента, защищающего от рисков, - отметил эксперт.



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В апреле должен состояться халвинг биткоина, что положительно сказывается на росте криптовалюты, однако аналитики считают, что этот процесс уже был заложен в цены довольно давно.



Все решает геополитика



Николай Дудченко в целом считает, что международная напряженность поддерживает золото. В 2024 году сохраняется спрос на золото со стороны центробанков. Золото является традиционным способом накопления и сохранения средств, особенно в эпоху нестабильности. Интерес к нему проявляют и частные лица, и инвестфонды. Кроме того, конфликты остаются в горячей фазе, а за последние два месяца число точек геополитической напряженности в мире выросло. В такой ситуации сохраняется спрос на золото как защитный актив, пояснил собеседник.



По словам аналитика "Цифра брокер" Натальи Пырьевой, решающую роль играет все-таки спрос центробанков.



- Наращивание доли этого драгметалла в резервах мировых регуляторов наблюдается уже восемь месяцев подряд. Это объясняется, в свою очередь, снижением спроса на доллар ввиду ожидаемого завершения цикла ужесточения монетарной политики ФРС США и другими ЦБ. В то же время напряженность также создает риски для "традиционных" активов, поэтому инвесторы предпочитают диверсифицировать риски, перекладывая средства в металлы и криптовалюту, - комментирует она.



Пырьева, однако, не считает, что золото и биткоин наступают на позиции фиатных валют и вообще обычных рыночных активов.



- Вряд ли в долгосрочной перспективе текущие тенденции свидетельствуют в пользу разочарования инвесторов в традиционных активах. Однако они подтверждают высокую неопределенность в отношении перспектив роста мировой экономики, стабильности доллара и топливного рынка - ОПЕК и Международное энергетическое агентство традиционно продолжают расходится в мнениях относительно спроса на нефть, - заключила эксперт.