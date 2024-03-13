Bloomberg назвал Китай проигравшим в случае победы Трампа или Байдена

20:09 14.03.2024

Вне зависимости от того, кто победит на выборах президента США, Джо Байден или Дональд Трамп, Китай останется "единственным несомненно проигравшим", пишет Bloomberg.



Так, Трамп в случае победы планирует введение 60-процентной пошлины на весь импорт из Китая. Опрошенные The Washington Post экономисты предположили, что подобное давление нанесет ущерб американским компаниям, лишив их большей части своей доли на рынке Китая и других стран. Предложение Трампа практически сведет к нулю торговый оборот в размере $575 млрд, отметил Bloomberg.



В то же время риторика Трампа может усилить давление на Байдена, вынудив принять более жесткие меры в преддверии дня выборов, подчеркивает агентство. Кроме того, действующий президент знает, что жесткая позиция по отношению к Китаю доказала свою эффективность в победе на прошлых выборах. Байден, возможно, не собирается вводить ничего столь радикального, как тарифы Трампа, но у него есть множество новых ограничений - от запрета на доступ и передачу данных до электромобилей - и ему не нужно ждать, пока американцы придут на выборы, прежде чем вводить запреты, пишет Bloomberg.



У официальных лиц в Китае нет четких предпочтений в отношении того, кто придет к власти в США. Однако несколько китайских чиновников заявили агентству, что Трамп "непредсказуем и часто агрессивен", но также любит заключать сделки и может подорвать усилия Байдена по работе с союзниками США.



"Они оба представляют большую угрозу", - считает профессор Университета международного бизнеса и экономики в Пекине и советник Минторговли Китая Санг Байчуань. По его мнению, подход Трампа "Америка прежде всего" может создать возможности для "прорыва антикитайского экономического круга", в то время как Байден способен исключить КНР из цепочек поставок технологий. Но в любом случае Пекин столкнется с американским президентом, общая стратегия которого заключается в "исключении и сдерживании развития Китая", добавил советник.



Предварительные выборы, в ходе которых должен определиться кандидат в президенты США от Республиканской партии, прошли уже в четырех субъектах конфедерации - штатах Айова, Нью-Гемпшир и Невада, а также на Виргинских островах. По итогам праймериз и кокусов лидирует экс-президент Трамп, заручившийся поддержкой уже 63 делегатов из 1215 необходимых.



Для демократов праймериз прошли уже в трех штатах: 23 января - в Нью-Гэмпшире, 3 февраля - в Южной Каролине и 8 феврале - в Неваде. Победу везде одержал Байден.