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Деятельность Фонда Ага Хана в Центральной Азии
21:04 14.03.2024

Сразу после распада СССР в странах ЦА начали появляться западные неправительственные организации. К западным НПО из-за его тесного сотрудничества со структурами США и ЕС можно отнести Фонд Ага Хана (далее АКДН). Однако в отличие от множества других НПО у владельца АКДН имеется тесная культурная связь с частью населения стран ЦА. Об основных направлениях деятельности АКДН в странах ЦА читайте в статье Юлии Филаретовой и Атие Басем. Подробнее - в материале ia-centr.ru

Кто такой Ага Хан?

Ага Хан IV (Шах Карим аль-Хусейни) считается имамом и духовным лидером шиитов-исмаилитов. Он получил данный титул согласно завещанию после смерти своего деда Ага Хана III в 1957 году. Как утверждают он и его семья, они являются потомками пророка Мухаммеда и имама Али.

Ага Хан ведет благотворительную деятельность через фонд Aga Khan Development Network (АКДН). АКДН реализует свои программы в развивающихся странах, в том числе в ЦА. Фонд имеет довольно разветвленную структуру и включает в себя различные элементы - от образовательных учреждений до финансово-кредитных организаций. Сам Ага Хан пользуется авторитетом среди исмаилитов. В ЦА больше всего исмаилитов проживают в ГБАО в Таджикистане.

Западные НПО в республиках ЦА

После распада СССР в республиках ЦА образовалась благоприятная почва для появления сотен международных неправительственных организаций. Они открывали свои филиалы и представительства, а также постепенно финансировали создание и открытие местных НПО. Больше всех в этом преуспела Киргизия. А. Акаев активно поддерживал открытие МНПО в республике.

В итоге в республиках стремительно увеличивалось количество местных НПО. Кроме непосредственно защиты прав женщин, детей, они активно продвигают западные демократические ценности. Например, к таковым можно отнести Международный фонд защиты свободы слова "Адил соз" в Казахстане или "Коалицию за демократию и гражданское общество" и Кризисный центр "Сезим" в Киргизии.

Финансирование этих НПО тесно связано с западными частными и государственными фондами. Среди наиболее известных можно выделить Фонд "Открытое общество"*, связанный с Дж. Соросом, и Американское агентство по международному развитию (USAID).

Кроме идеологического фактора в продвижении западных НПО в странах ЦА, существует также и геополитический. В частности, в USAID к целям реализуемых в ЦА программ относили "отстыковку" региона от России.

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Чем занимается АКДН в странах ЦА?

АКДН является одной из наиболее влиятельных неправительственных организаций в ЦА. Фонд наиболее широко представлен в Казахстане, Киргизии и Таджикистане.

Преимущественно фонд занимается продвижением западных либерально-демократических ценностей. Однако АКДН не оставляет без внимания сильный религиозный фактор и использует ислам для взаимодействия с консервативным обществом стран ЦА.

Необходимо также отметить, что АКДН ведет свою деятельность в партнерстве с западными структурами и фондами. В частности, партнерами АКДН выступают Фонд Рокфеллера, Фонд Форда, МИД Франции и Германии, а также USAID.

Деятельность АКДН в Таджикистане до недавнего времени являлась наиболее многоплановой. Фонд финансирует программы по развитию сельского хозяйства, обеспечению продовольственной безопасности, раннему развитию детей и культуре. Таджикистан также участвовал в крупнейшем образовательном проекте АКДН в ЦА - Университете Центральной Азии. Университет Центральной Азии был открыт в городе Хорог в ГБАО.

В проекте УЦА также участвуют Казахстан и Киргизия. Обучение в филиалах проходит на английском. Основными инвесторами данного общерегионального образовательного проекта являются США, ЕС и Канада. В качестве партнеров УЦА в 2020 году даже значились российские НИУ ВШЭ и Институт географии РАН.

АКДН также активен в Киргизии. Фонд обеспечивает рабочими местами 1,6 тысячи граждан республики. В АКДН подчеркивают, что 96 % сотрудников фонда в республике являются этническими киргизами. Больше всего со стороны АКДН в Киргизии поддерживаются сельскохозяйственные проекты. В Казахстане деятельность АКДН ограничивается образовательными (включая УЦА) и культурными проектами.

АКДН, несмотря на такие особенности, как наличие религиозного фактора в некоторых проектах и личность самого Ага Хана, все же является частью широкой системы западных НПО, заточенных на те же цели. АКДН также ведет активную идеологическую политику, продвигая западные либерально-демократические ценности. Основную ставку фонд, как и многие другие западные НПО, делает на молодежь путем реализации крупных образовательных проектов.

Полную версию статьи "Мягкая сила АКДН как угроза интересам России в Центральной Азии" читайте в журнале "Россия и новые государства Евразии".
https://www.imemo.ru/files/File/magazines/rossia_i_novay/2023_04/20-Filaretova.pdf

* - организация, деятельность которой признана нежелательной в России

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710439440


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