Зарождение, расцвет и упадок Великой степи

21:08 14.03.2024

Начиная с древних времен до конца эпохи Средневековья кочевые народы евразийской степи несколько раз круто поменяли ход истории. Они создали огромную цивилизацию, которая на пике своего могущества покрывала внушительную часть континента. О возрождении и упадке кочевой цивилизации читайте в материалах Марины Хегай, написанных с рассказа казахстанского исследователя Данияра Байдаралы. Подробнее - в материале ia-centr.ru.



Где расположена Великая степь?



Данияр Байдаралы определяет Великую степь как пространство между Японским и Желтым морями на Востоке и Балканскими и Карпатскими горами на Западе. Данияр Байдаралы разделяет это пространство на три части: Восточная степь, Центральная степь и Западная степь.



Восточная степь включает в себя территории Маньчжурии, Монголии (включая регион Внутренняя Монголия в составе Китая), Северного Китая и районы на юго-востоке Сибири. Западная степь включает южные районы Восточно-Европейской равнины до Уральских гор, Каспийского моря и Кавказских гор.



В Центральную степь входят территории Казахстана, Киргизии, Туркменистана, степные районы Узбекистана, а также южные районы Западной Сибири. Центральная степь соединяется с Восточной степью Алтайскими горами, а с Западной степью - пространством между Уральскими горами и Каспийским морем ("Уральские ворота").



Ранняя история Великой степи



Активный процесс заселения Великой степи начался 50–70 тыс. лет назад. Переселение с юга проходило двумя основными потоками - южным и северным. Тибетское плато стало естественной преградой, разделившей потоки миграции. Первые поселенцы Великой степи жили малыми группами в большой отдаленности друг от друга.



В позднем каменном и бронзовом веках древние кочевники Великой степи уже стали довольно мобильными. В основном они занимались земледелием, охотой, рыболовством и скотоводством. Им удалось одними из первых одомашнить дикую лощадь. Кроме того, многие из них уже обладали навыками в сложной обработке разных видов металлов.



Сильным импульсом стало изобретение колесницы, практически одного из первых видов личного транспорта. Это существенно повысило мобильность кочевников (кочевников того периода Данияр Байдаралы называет протокочевниками). С этого периода и начинается история конной кочевой цивилизации.



Повышенная мобильность и продвинутые технологии привели и к развитию военных технологий. Активно шел процесс образования новых родов, племен и союзов племен, которые контактировали и воевали между собой. Также с этого периода начался обратный процесс миграции с востока на запад, что положит начало новой эпохи в истории.



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Эпоха империй



Во II в. до н. э. началось усиление племени хунну в Восточной степи. Хунну оттеснили своих соперников в Центральную степь и сами перебрались в Центральную Азию. Вскоре государство Хунну распалось в результате тяжелых войн с Ханьским Китаем. Одна из отколовшихся частей хунну продолжила миграцию на запад. Позже в Европе их будут называть гуннами.



На смену империи Хунну в Центральной степи образовалась конфедерация Сяньбий, которую в свою очередь сменят жужане. Жужане первыми начнут употреблять термин "хан ханов", и именно к ним относят появление первого каганата. Самих жужаней вскоре свергнут тюрки, начав вторую эпоху каганатов.



Тюркский каганат был крупнейшим государством того времени. Каганат контролировал большую протяженность сухопутной части Великого шелкового пути. Каганат обеспечивал безопасность торговых маршрутов из Китая в Иран и Европу.



Из-за внутренних и внешних противоречий Тюркский каганат распался на Восточный и Западный. Эпоха великих каганатов вернулась лишь в XIII в. Именно империю, созданную Чингисханом, Данияр Байдаралы относит к третьей эпохе каганатов. При Чингизидах кочевая цивилизация достигла пика своего могущества. Образованная Чингисханом империя также контролировала Великий шелковый путь, и его предки продолжали это делать даже после распада империи на улусы.



Упадок великой кочевой цивилизации



В XIV в. Чингизиды столкнулись с тяжелым кризисом. Их изгнали из Китая, где к власти пришла династия Мин. В Центральной степи вскоре образовалось государство Тимуридов, первая нечингизидская династия после монгольских завоеваний. Тимуриды серьезно нарушили коммуникации Шелкового пути, уничтожив некоторые города в улусах Джучи и Чагатая.



На смену Тимуридам в Центральной степи пришли Шейбаниды. Потомки Тимура переселились на север Индии, где Бабур образовал новое государство Великих Моголов. Само государство Шейбанидов в итоге распалось на две части: полуоседлый Улус Шейбанидов на юге и кочевое Казахское ханство на севере.



В XVII–XVIII вв. окончательно поглотились или сильно изменились последние государства Великой степи. Западную степь вскоре завоевывали Польша и Россия. В Восточной степи возвысились Маньчжуры, которые к тому же стали правящей династией в Китае.



На севере Центральной степи Казахское ханство долго воевало с Джунгарским ханством. Казахское ханство также распалось на три полунезависимых жуза: Старший, Средний и Младший. На юге Центральной степи образовались три полукочевых государства: Бухарский эмират, Кокандское и Хивинское ханства. Казахские жузы и все три вышеперечисленных государства впоследствии оказались в зоне влияния Российской империи. Таким образом, Российская и Цинская империи практически взяли под контроль почти всю Великую степь.



Роль и влияние кочевых народов Евразии на историю человечества трудно переоценить. Особые географические и климатические условия их развития предопределили их судьбу. Потребность в преодолении огромных пространств сподвигло их к изобретению все более быстрых средств передвижения. Именно их мобильность и стала одним из их главных преимуществ в столкновениях с другими цивилизациями. Снижение значимости сухопутных маршрутов через Евразию (из-за открытия новых морских путей), отставание в военных технологиях на позднем этапе и самое главное, постоянные войны между кочевниками привели к упадку кочевой цивилизации и переходу к более оседлому образу жизни.



Полные версии статей читайте на медиапортале "Караван":

"Как зарождалась кочевая цивилизация"

https://www.caravan.kz/news/kak-zarozhdalas-kochevaya-civilizaciya-975372/

"Суперпрогрессивные и высокотехнологичные: какими были протокочевники?"

https://www.caravan.kz/news/superprogressivnye-i-vysokotekhnologichnye-kakimi-byli-protokochevniki-978895/

"Кочевники сотни лет обеспечивали безопасность Шелкового пути": почему в мировой истории их недооценивают"

https://www.caravan.kz/news/kochevniki-sotni-let-obespechivali-bezopasnost-shelkovogo-puti-pochemu-v-mirovojj-istorii-ikh-nedoocenivayut-982274/

"Драма Великой Степи: как кочевая цивилизация едва не исчезла с лица земли"

https://www.caravan.kz/news/drama-velikojj-stepi-kak-kochevaya-civilizaciya-edva-ne-ischezla-s-lica-zemli-986383/