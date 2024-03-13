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Послом Узбекистана в Сингапуре стал Алишер Каюмов
21:10 14.03.2024

Новый посол Узбекистана в Сингапуре приступил к обязанностям
Послом Узбекистана в Сингапуре стал Алишер Каюмов, он уже прибыл в страну. С 2017 года Каюмов работал советником посольства Узбекистана в Берлине.

В Сингапур 14 марта прибыл вновь назначенный посол Узбекистана в этой стране Алишер Каюмов, сообщило ИА "Дуне".



До назначения работал советником посольства Узбекистана в Германии.

Алишеру Каюмову 54 года. Окончил Ташкентский государственный университет (Национальный университет Узбекистана). Долгие годы проработал в системе Министерстве внешних экономических связей (Министерство инвестиций, промышленности и торговли), был советником по торгово-экономическим вопросам посольства в Германии.

В качестве советника посольства возглавлял дипломатическую миссию в Австрии и при международных организациях в Вене. Имеет опыт работы в частном бизнесе, в том числе за рубежом. С 2017 года работал советником посольства Узбекистана в Берлине.

Алишер Каюмов сменил на посту в Сингапуре Кахрамона Шакирова, который был аккредитован в качестве посла Узбекистана в Сингапуре (2018−2024) и по совместительству в Австралии (2022−2024) с резиденцией в городе Сингапуре.

Источник - Газета.uz
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