Послом Узбекистана в Сингапуре стал Алишер Каюмов

21:10 14.03.2024

Новый посол Узбекистана в Сингапуре приступил к обязанностям

Послом Узбекистана в Сингапуре стал Алишер Каюмов, он уже прибыл в страну. С 2017 года Каюмов работал советником посольства Узбекистана в Берлине.



В Сингапур 14 марта прибыл вновь назначенный посол Узбекистана в этой стране Алишер Каюмов, сообщило ИА "Дуне".



