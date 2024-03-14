 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Диалог в Омане поставил США и Иран в неловкое положение, - Игорь Субботин
00:29 15.03.2024

Вашингтон и Тегеран разошлись в оценке содержания негласных переговоров
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
14 марта 24

Тегеран попытался объяснить возобновление переговоров с администрацией президента Джозефа Байдена. Иранские официальные лица заявили, что опосредованный диалог в Омане, о котором накануне проинформировали американские СМИ, был посвящен исключительно теме снятия западных санкций с Исламской Республики. У американских чиновников своя версия: консультации на территории султаната, по их словам, велись по проблеме прекращения хуситским движением "Ансар Аллах" атак в Красном море. Однако эта интерпретация диалога с Тегераном не спасла Белый дом от критики.
С разъяснением того, о чем Тегеран и Вашингтон ведут опосредованные переговоры, выступили высокопоставленные источники иранского агентства "Тасним". Они отвергли данные, согласно которым две страны, чьи интересы сталкиваются на Ближнем Востоке, вели диалог об обеспечении безопасности торговых судов в Красном море – зоне конфликта между американскими военными и близкими к Тегерану йеменскими повстанцами. Собеседники "Таснима" заявили, что канал коммуникации между Ираном и США содержательно "ограничивается переговорами по снятию санкций". Вероятно, имелись в виду прежде всего те ограничительные меры, которые американская сторона сохраняет против Исламской Республики за ее ядерную программу.

Поводом стал материал в газете Financial Times, которая со ссылкой на источники сообщила о раунде возобновившихся секретных переговоров между Ираном и США. Согласно ее данным, две страны впервые за 10 месяцев провели опосредованную встречу в Омане. Вашингтон представляли координатор Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк и и.о. спецпредставителя США по Ирану Абрам Пейли, в то время со стороны Тегерана присутствовал замглавы МИД Али Багери Кани. Сообщения между делегациями передавали оманские дипломаты. В прошлом месяце две страны планировали провести новый раунд консультаций, однако он был отложен из-за сконцентрированности США на секторе Газа.

В разговоре с Financial Times официальные лица США пояснили, что рассматривают непрямой канал связи с Ираном как "метод обсуждения всего спектра угроз". Американская сторона в ходе диалога пытается, по этой версии, объяснить Ирану, что ему "необходимо сделать, чтобы предотвратить более широкий конфликт" в Красном море, которого иранцы, как уверяют они, не хотят. По оценкам американских чиновников, у них достаточно средств передачи Тегерану дипломатических сигналов.

Не исключено, что факт диалога с Тегераном может усилить критику в адрес Белого дома по поводу его ближневосточной стратегии.

На этой неделе Белый дом снова продлил санкционное послабление для Исламской Республики, которое дает ей возможность воспользоваться свыше 10 млрд долл. замороженных средств. На это обратило внимание издание Washington Free Beacon, близкое к консервативным кругам. В частности, эта лазейка позволяет Ираку переводить платежи за электроэнергию в Иран через третьи страны.

Республиканцы теперь обвиняют Белый дом в готовности спонсировать военно-политические авантюры иранского руководства, которое в США обвиняют в том числе в предоставлении средств палестинской группировке ХАМАС. В адрес администрации Байдена был направлен запрос с требованием предоставить информацию, к какому объему наличных средств Иран смог получить доступ за все время освобождения от соответствующих санкций.

Ричард Голдберг, бывший представитель Совета национальной безопасности при Белом доме, работавший в эпоху экс-президента Дональда Трампа, заявил, что байденовская инициатива с продлением санкционной амнистии в корне отличается от тех, которые существовали во времена предыдущей президентской администрации. Шаги Байдена, по словам отставного чиновника, дают Ирану гораздо больше свободы маневра в использовании денег. "Это не тот отказ вводить санкции в сфере импорта иракской электроэнергии, который был представлен в 2018 году. Это тот отказ от санкций, который позволяет Тегерану получить доступ к деньгам и использовать их для поддержания бюджета, включая выплаты по долгам и импортные субсидии", – сказал он.

Вкупе с сообщениями о негласных и непрямых переговорах между Вашингтоном и Тегераном вопрос о санкционной амнистии становится очередным имиджевым вызовом для Белого дома.

"Ничто так не отражает слабость администрации Байдена, как обращение к Ирану за помощью в решении проблемы, в которой он сам играет ведущую роль и которую способны решить наши собственные военно-морские силы", – заявил сенатор-республиканец Том Коттон.

Источник - НГ
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