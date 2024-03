Четверть века назад под американскую экономику была заложена "мина", - В.Катасонов

00:37 15.03.2024 14.03.2024 | ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



О ней в Вашингтоне сегодня почему-то не вспоминают



Эта история имеет примерно вековую давность. 20-е годы прошлого столетия в Америке историки иногда называют "ревущими двадцатыми". Это было время динамичных изменений всех сторон жизни Нового Света. В сфере экономики это проявлялось в появлении многих новых отраслей промышленности (автомобильная, электротехническая, авиастроительная и др.), бурном развитии новых видов транспорта и связи, строительстве небоскребов, стремительном росте монополий и банков, неуемных спекуляциях на фондовой бирже и др.



В октябре 1929 года произошел резкий обрыв "ревущих двадцатых" в результате паники на фондовой бирже Нью-Йорка. Биржевой кризис стремительно распространял свое влияние на все сектора и отрасли американской экономики. США погрузились в экономический кризис, который в 1933 году перешел в фазу депрессии. Тогдашний президент Герберт Гувер (пришел в Белый дом в 1929 году) не сумел справиться с кризисом. Пришедший ему на смену в 1933 году президент Франклин Рузвельт действовал более решительно. Среди мер, которые стали приниматься властями США по борьбе с кризисом, особо следует выделить принятие в 1933 году закона Гласса-Стиголла. Закон назван по имени двух конгрессменов Картера Гласса и Генри Стиголла, которые были его инициаторами. Закон Гласса-Стиголла (далее ЗГС) предусматривал следующие важнейшие меры:



отделение кредитных операций банков от инвестиционных (в силу того, что последние являются гораздо более рисковыми); разделение банков на коммерческие (имеющие право принимать депозиты и заниматься кредитованием) и инвестиционные (имеющие право заниматься лишь операциями с ценными бумагами на фондовом рынке);



создание специальной организации по страхованию банковских депозитов населения – Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC);



усиление надзорных, регулирующих и контрольных функций Федеральной резервной системы США в отношении коммерческих банков; инвестиционные банки из сферы контроля ФРС США выводятся и их риски не страхуются ни государством, ни ФРС;



закрепление за ФРС права регулировать предельные процентные ставки по сберегательным депозитам банков, а также с учетом ситуации устанавливать нормативы обязательного резервирования для банков, входящих в ФРС.



Особо важной была первая из названных мер. Поскольку, по мнению инициаторов закона и многих американских экономистов, именно превращение классических депозитно-кредитных организаций (коммерческих банков) в финансовых спекулянтов и послужило главной причиной обвала на фондовом рынке в октябре 1929 года. В 1929-1933 гг. в общей сложности обанкротилось около 4 тысяч банков. Их число к 1933 году уменьшилось вдвое по сравнению с 1925 годом. Клиенты банков (как юридические, так и физические лица) потеряли гигантские суммы денег. В результате в Америке появились новые миллионы бедных и нищих граждан, а десятки тысяч компаний обанкротились.



Принятие ЗГС сыграло важную роль в стабилизации финансово-банковской системы США. До конца ХХ века Америка жила без банковских кризисов (хотя отдельные банкротства банков происходили регулярно). ЗГС стал непреодолимым барьером для алчных банкиров (банкстеров), которые хотели совмещать свой привилегированный статус депозитных институтов со спекулятивными операциями на фондовых рынках. Очень им хотелось использовать деньги вкладчиков для азартных игр на бирже.



Первая попытка банкстеров ослабить ЗГС была предпринята еще в 1956 году в связи с принятием закона о банковских холдинговых компаниях. Тогда предлагалось снять запрет на совмещение кредитной и инвестиционной деятельности для дочерних структур банковских холдингов во всех штатах. Однако попытка не удалась. Депозитно-кредитным организациям по-прежнему запрещалось вести инвестиционную деятельность, а также поглощать компании из других секторов финансовых услуг (страхового, инвестиционного, управления активами и др.), а также организовывать с ними партнерства.



И все-таки на рубеже 1960-70-х годов удалось сделать первый шаг в деле разрушения стены между двумя основными видами финансового бизнеса – депозитно-кредитным и инвестиционным. Коммерческие банки получили право на выход в качестве андеррайтеров (инвестиционных брокеров) на рынок муниципальных облигаций. Одновременно инвестиционные компании через своих лоббистов добились права открывать счета клиентов до востребования на денежном рынке (money market accounts), фактически являющиеся аналогами краткосрочных депозитов. Но на такие счета не распространялось страхование FDIC, они были счетами повышенного риска.



В конце 1986 – начале 1987 г. произошло еще одно знаменательное событие: ФРС разрешила некоторым особо надежным коммерческим банкам до 5% валового дохода получать от операций с ценными бумагами (правда, пока еще не за счет средств клиентов, а за счет собственного капитала). Чуть позднее наиболее надежным банкам планку подняли до 10%. Это произошло еще при председателе ФРС Поле Волкере.



Финальная фаза демонтажа ЗГС связывается с именем Алана Гринспена. Сменив в августе 1987 года кресло директора банка J. P. Morgan на кресло председателя совета управляющих ФРС, Гринспен сразу же заявил: необходима "максимальная дерегуляция банковской системы для повышения конкурентоспособности американских банков в борьбе с крупными зарубежными банками". А "дерегуляция" в понимании Гринспена – прежде всего, отмена ЗГС. Как говорится, "процесс пошел". Естественно, первым банком, получившим в 1990 году от ФРС право на инвестиционную деятельность в объеме до 10% валового дохода, был "родной" Гринспену банк J. P. Morgan. Этот подарок Гринспена позволил банку резко укрепить свои позиции среди других и за счет других банков Уолл-стрит. J.P. Morgan через инвестиционные операции с большим аппетитом стал проглатывать своих конкурентов: Chemical Bank (в 1991 году), Chase Manhattan (1995), First Chicago (1995), Great Western Bank (1997), Bank One (2004) и др.



К декабрю 1996 года планка разрешенной собственной инвестиционной деятельности для банков была по инициативе Гринспена поднята до 25%. Уже в августе 1997-го первая банковская структура Bankers Trust поглотила брокерскую компанию Alex, Brown & Co. Позже она сама была поглощена Deutsche Bank. Разрушение стены между различными видами финансовых услуг на Уолл-стрит пошло полным ходом. Некоторое время сохранялся лишь запрет на вхождение банков в страховую деятельность.



Беспардонное игнорирование ЗГС продолжилось. В 1997 году страховой компанией Travelers был поглощен инвестиционный банк Solomon Brothers. А в 1998 году сама компания Travelers за 70 млрд долл. была куплена корпорацией Сiticorp (материнская компания Citibank).



Дальше банкстеры повели борьбу за полную ликвидацию ЗГС. 4 ноября 1999 года они праздновали свою победу. В этот день президент-демократ Билл Клинтон подписал закон о финансовой модернизации (Financial Modernization Act). Его еще называют законом Грамма-Лича-Блайли – по фамилиям его авторов (Gramm-Leach-Bliley Act, или сокращенно GLB Act). Четверть века назад закон Гласса-Стиголла, прожив на белом свете 66 лет, скончался. А вернее, был убит алчными банкстерами.



В многочисленных речах, сопровождавших принятие закона, банкстеры цинично рисовали радужную перспективу для американских обывателей. Мол, в Америке начинается время "универсальных" банков. И теперь американцы будут экономить время и деньги, получая все финансовые услуги "из одного окна". По сути, Америку вернули во времена "ревущих двадцатых".



Фактически 4 ноября 1999 года была заложена мина под финансовую систему США. И эта мина взорвалась менее чем через десятилетие. Речь идет о финансовом кризисе 2007-2008 гг. Американская Комиссия по расследованию финансового кризиса под председательством Фила Ангелидеса опубликовала результаты изучения причин финансового краха. Было признано, что буквально с момента принятия закона о финансовой модернизации американскими банками началось активное надувание "пузырей" на фондовом и других финансовых рынках. И особенно активно надувался "пузырь" на рынке ипотечных бумаг. После того как он лопнул, начался банковский кризис. В августе 2007 года в центре ипотечного кризиса оказался банк Bear Stearns (в то время он являлся пятым по величине инвестиционным банком США). 15 сентября 2008 года о своем банкротстве объявил банк Lehman Brothers – один из крупнейших банков США. 2 октября 2008 года российская газета "Ведомости" сообщала: "Пять ведущих инвестиционных банков США прекратили свое существование в прежнем качестве: Bear Stearns был перепродан, Lehman Brothers обанкротился, Merrill Lynch перепродан, Goldman Sachs и Morgan Stanley сменили свою вывеску, перестали быть инвестиционными банками в связи с особыми рисками и необходимостью получить дополнительную поддержку Федеральной резервной системы".



В докладе упомянутой выше комиссии Ангелидеса сделан вывод, что основная причина кризиса коренится в стремлении на протяжении последних трех десятилетий избавиться от мер по защите граждан, созданных Франклином Рузвельтом в середине двадцатого века, включая закон Гласса-Стиголла. Названо имя главного инициатора разрушения механизмов регулирования – это бывший председатель ФРС Алан Гринспен.



Конечно, власти США должны были реагировать на финансовый кризис 2007-2008 гг., продемонстрировать, что они извлекли уроки из этого кризиса и способны принять необходимые меры для недопущения нового кризиса. Конгресс США при поддержке президента Барака Обамы принял в 2010 году обширный закон о реформировании банков Уолл-стрит и защите потребителей. Он еще называется законом Додда – Франка (по именам сенатора Додда и конгрессмена Франка, инициировавших его).



Упомянутый закон Додда – Франка (полное его название "О реформе Уолл-стрита и защите потребителей"; документ объемом 848 страниц) так и не решил ключевой проблемы – отделения депозитно-кредитной деятельности от инвестиционной (спекулятивной) и страховой деятельности американских банков. Известный политический и общественный деятель Линдон Ларуш (1922-2019) назвал указанный закон "бесполезной, половинчатой мерой".



Тот же Л. Ларуш, целый ряд конгрессменов и сенаторов на протяжении многих лет добивались и добиваются восстановления закона Гласса-Стигола. Еще в начале 2010 года сенаторы Мария Кантуэлл (демократ от штата Вашингтон) и Джон Маккейн (республиканец от Аризоны) предложили поправки к закону Додда Франка, фактически восстанавливающие основные положения ЗГС. Поправка не получила необходимой поддержки.



В апреле 2011 года член палаты представителей Конгресса США Марси Каптур (демократ от штата Огайо) повторно внесла на рассмотрение законопроект по восстановлению закона Гласса-Стиголла под названием H.R. 1489 – предложение "отозвать некоторые положения закона Грэма-Лич-Блайли и восстановить разделение между коммерческой банковской деятельностью и операциями с ценными бумагами, как это было предусмотрено Законом о банках 1933 года, получившем название закона Гласса-Стиголла, а также в других целях".



16 мая 2013 года сенатор Том Харкин (демократ, Айова) внес на рассмотрение верхней палаты Конгресса США Законопроект № 985 (SB 985) о восстановлении закона Гласса-Стиголла.



Список законодательных инициатив верхней и нижней палат Конгресса США по восстановлению отмененного в 1999 году закона Гласса-Стиголла можно долго продолжать. Но, увы, ни одна из них до сих пор не увенчалась успехом.



Ровно год назад, в марте месяце, в США началась серия банковских банкротств. Первым в этой череде оказался Silicon Valley (16-й по величине банк США). Потом за ним последовало еще несколько банков. Дальнейшее разрастание банковского кризиса в прошлом году удалось купировать. Но стабильность в банковском секторе по-прежнему зыбкая. Системные причины нестабильности банковского сектора американской экономики сохраняются. В начале этого года было зафиксировано образование "пузыря" на рынке недвижимости, который накачивался крупнейшими американскими банками. Эксперты предсказывают повторение истории 2007-2008 годов, которая начиналась на ипотечном рынке, а закончилась падением крупнейших банков Уолл-стрит.



То, что официальные власти США и Федеральный резерв США обходят стороной вопрос возможного банковского кризиса в стране, понятно. Зачем его специально провоцировать? Примечательно другое: даже в Конгрессе США сегодня перестали будировать вопрос о восстановлении закона Гласса-Стиголла. Америка по-прежнему продолжает жить на экономическом пространстве, заминированном 25 лет назад, когда упомянутый закон был отменен. Источник - НГ

