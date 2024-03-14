Министр Аида Балаева: "Вклад Курултая в развитие Справедливого Казахстана неоценим"

00:50 15.03.2024 III заседание Национального курултая проходит в Атырау. О том, какой вклад он вносит в развитие Справедливого Казахстана – читайте в интервью Zakon.kz министра культуры и информации РК, секретаря Национального курултая Аиды Балаевой.



– Аида Галымовна, сегодня в Атырау начало работу третье заседание Национального курултая. По традиции на секциях поднимаются актуальные вопросы, касающиеся патриотического воспитания детей, развития местного самоуправления, экологии, прав человека, социально-экономического и регионального развития. Расскажите, пожалуйста, в чем заключается основная цель Национального курултая? Какой вклад он вносит в развитие Справедливого Казахстана? Какое значение для всей страны имеет работа членов Национального курултая именно сейчас?



– Национальный курултай, как вы знаете, был создан в 2022 году по инициативе главы государства в качестве постоянной действующей площадки между государством и обществом. За это время Национальный курултай стал эффективной диалоговой площадкой, которая способствует продвижению национальных ценностей и единению нашего народа.



Основная его цель заключается в поиске и выработке новых идей и стратегий для укрепления и расширения общественной консолидации. Этот процесс включает активное обсуждение различных инициатив, направленных на развитие всех сфер жизни страны, в том числе образования, культуры, экономики и социальной сферы. Работа Курултая направлена на достижение прозрачности и открытости власти, обеспечение условий для устойчивого развития и реализации концепции Справедливого Казахстана, где каждый гражданин чувствует свою вовлеченность и ответственность за будущее страны.



Вклад Курултая в развитие Справедливого Казахстана неоценим. Посредством диалога, коллективного обсуждения формируются основы для политик и инициатив, которые направлены на улучшение качества жизни населения, поддержку и развитие малого и среднего бизнеса, культурного и образовательного пространства. В конечном счете, все это способствует созданию справедливых и равных возможностей для каждого казахстанца.



Текущая работа членов Национального курултая имеет особое значение для Казахстана, поскольку страна стоит на пороге новых социальных и экономических трансформаций. В контексте глобальных вызовов и изменений в мире активная роль и инициативность членов Курултая способствуют эффективному развитию страны, что является ключом к построению устойчивого и процветающего будущего для всех казахстанцев.



Аида Балаева: Вклад Курултая в развитие Справедливого Казахстана неоценим, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 22:34

Фото: МКИ РК



– Какова роль Секретариата Национального курултая? Как устроен механизм его работы? Как прорабатываются предложения членов Национального курултая с уполномоченными государственными органами?



– Секретариат обеспечивает организацию деятельности Национального курултая. Рабочим органом Курултая является наше Министерство культуры и информации.



Помимо основного заседания Национального курултая, которое проходит ежегодно с участием главы государства, проводятся рабочие заседания четырех секций и встречи с членами Курултая.



Все предложения, поступившие от членов Курултая, направляются секретариатом в государственные органы для рассмотрения и принятия решений. Результаты реализации мер, принятых по итогам рассмотрения предложений, предоставляются членам Курултая в ходе проведения рабочих заседаний и встреч.



К примеру, более семидесяти предложений поступило от членов Национального курултая на заседании Национального курултая "Әділетті Қазақстан – Адал азамат" 17 июня 2023 года, более 150 предложений внесено в ходе секционных заседаний Курултая в начале текущего года.



Сегодня на заседании четырех секций были предоставлены результаты работы по внедрению и реализации данных рекомендаций.



– Из каких групп общества формируется состав Национального курултая? Как выбирают членов Курултая? Какие к ним выдвигаются требования?



– Национальный курултай – это консультативно-совещательный орган при президенте страны.



Состав его формируется из числа известных государственных и общественных деятелей, представителей политических партий, неправительственного сектора, бизнес-ассоциаций, экспертного сообщества и общественных советов областей, городов республиканского значения, столицы. Главное отличие и особенность Национального курултая в том, что в его состав вошли по одному представителю от каждого регионального Общественного совета.



Работа в Национальном курултае осуществляется на общественных началах. Периодически состав обновляется путем проведения ротации его членов, что позволяет привлекать к его работе экспертов и общественников.



Члены Национального курултая были задействованы во многих общественно значимых проектах, в том числе в подготовке законопроектов по вопросам семейно-бытового насилия, запрета вейпов, лудомании и наркомании. Наряду с этим, они участвуют в подготовке семитомника по истории Казахстана, в выработке предложений, в том числе по развитию киноиндустрии и книгоиздательства и других.



– Какие наиболее значимые идеи, озвученные впервые на Национальном курултае, уже воплощены в жизнь или близки к своей реализации в сфере гражданского общества, культуры, искусства, духовности, образования и науки, социально-экономического развития?



– Повторюсь, Курултай стал уникальной диалоговой площадкой по обсуждению текущих изменений в политической системе и в культурном измерении страны, проблемных для общества вопросов. Здесь не только озвучиваются актуальные вопросы, но и вырабатываются конкретные меры по их решению.



Этот институт диалога играет важную роль в развитии нашей страны.



Второе заседание Национального курултая, прошедшее в Туркестане, было посвящено теме "Әділетті Қазақстан – Адал азамат". Ведь Справедливый Казахстан могут построить только ответственные граждане, то есть "Адал азамат".



"Эти понятия тесно связаны между собой, одно невозможно без другого. Ответственность перед своей страной и семьей – это признак высоконравственной и зрелой личности. Человек, добросовестно работающий и получающий свой доход честным путем, достигнет подлинного успеха и будет всегда пользоваться заслуженным уважением в обществе", – сказал глава государства на заседании.



В этой связи Министерством культуры и информации разрабатывается проект концепции "Адал азамат". Основная его цель – формирование нового качества нации, привитие патриотизма, бережливости, трудолюбия, ответственности перед страной и семьей.



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В рамках разрабатываемой концепции будет усилена работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи для развития у них высокой социальной активности, гражданской ответственности и дисциплинированности, формированию общенациональных ценностей, в том числе справедливости и честного служения своей стране, продвижению в обществе ценности справедливого дохода – "Адал азамат адал табыс табады" и другим важным направлениям.



Вместе с тем в рамках реализации рекомендаций Курултая:



инициированы поправки по противодействию семейно-бытовому насилию, защите прав детей и женщин;

реализуется Комплексный план по продвижению идеологии ценности труда в обществе на 2023-2025 годы;

приняты дорожные карты на 2023-2024 учебный год по профилактике зависимости детей от азартных и компьютерных игр, по обеспечению информационной безопасности детей "Дети – интернет – медиабезопасность";

введены специальные налоговые льготы для представителей креативной индустрии (Постановление правительства РК от 29.12.23 г. №1240). Так, 40 видов деятельности креативной индустрии теперь могут работать по специальному налоговому режиму розничного налога. Креативный бизнес освобождается от уплаты КПН, ИПН, НДС и будет платить единый налог от 2% до 4% для ИП, 8% для ТОО.

В рамках принятой Концепции молодежной политики введено льготное кредитование молодых предпринимателей под 2,5% годовых, профинансировано более 5,5 тыс. проектов на сумму 26 млрд тенге, трудоустроено молодежи – 467 тыс. человек.



В сфере культуры возвращено звание "Қазақстанның Халық жазушысы". В прошлом году шесть известных деятелей культуры стали обладателями этого звания.



Историко-культурный музей-заповедник Азрет Султан получил долгожданный статус национального.



Ведется работа по внесению изменений в закон о культуре.



Одной из главных задач, которая стоит перед каждым из нас, является воспитание подрастающего поколения. В этой связи утверждена программа "Детская библиотека" по обновлению основных фондов библиотек школ.



– Как представители Национального курултая повлияли на разработку или принятие законопроектов, например, по остросоциальным вопросам?



– Представители Национального курултая играют важную роль в формировании законодательной базы по остросоциальным вопросам. Курултай представляет различные общественные группы и организации, что позволяет учитывать широкий спектр мнений и интересов при разработке законов.



Его члены были задействованы во многих общественно значимых проектах, в том числе в подготовке законопроектов по вопросам семейно-бытового насилия, запрета вейпов, противодействия лудомании и наркомании.



В частности, при рассмотрении вопроса о семейно-бытовом насилии представители Национального курултая выступали с предложениями о внесении изменений в законодательство, направленных на ужесточение наказания за насилие в семье и улучшение механизмов защиты жертв.



В ходе обсуждения проблемы и наркомании были внесены конкретные предложения об ужесточении наказания за незаконное распространение наркотиков и создании программ по профилактике и реабилитации наркозависимых.



– Благодаря каким инструментам достигается коммуникация между представителями Национального курултая и гражданским обществом? Как казахстанцы могут узнать об идеях, озвученных на Национальном курултае, и их реализации?



– Коммуникация между Национальным курултаем и гражданским обществом является важным аспектом нашей работы. Используются различные форматы по сбору предложений граждан. В их числе мобильное приложение Quryltai, специальная программа "Ұлттық құрылтай" на телеканале "Хабар" с подключением регионов. На этих платформах предоставлена возможность внесения предложений по общественно значимым вопросам.



Каждый член курултая, являясь представителем той или иной общественной группы, дает рекомендации по различным направлениям.



Более того, для проведения более глубоких обсуждений и разработки решений по конкретным вопросам мы созываем рабочие группы, в них включены как представители Курултая, так и активные члены гражданского общества.



Национальный курултай стремится к открытости и прозрачности деятельности, публикуя отчеты, принятые на заседаниях решения. Все это необходимо для создания условий для вовлечения граждан в процесс принятия решений.



В целом, все это способствует установлению эффективного и открытого взаимодействия между представителями Национального курултая и гражданского общества. Безусловно, это важно для формирования демократического процесса и принятия обоснованных решений.



В целях информирования населения о работе Национального курултая, ключевых идеях и актуальных темах, результатах исполнения поручений главы государства ведется взаимодействие со СМИ, представители которых освещают работу секционных заседаний, интервьюируют участников.



Казахстанцы могут получить полную информацию о работе Национального курултая на сайте.



Кроме всего прочего, в мобильном приложении Quryltai ведутся опросы и дискуссии, чтобы узнать мнение граждан и собрать их предложения и идеи.



Организуются общественные мероприятия, встречи и консультации с гражданами, на которых они могут выразить свои мнения, задать вопросы, узнать о реализации идей, обсужденных на Национальном курултае.



Айсулу Омарова

14 марта 24 Источник - zakon.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710453000





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