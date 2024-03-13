К приезду Токаева на курултай в Атырау начали ремонтировать дороги

01:12 15.03.2024

Атырау готовится к Национальному курултаю. Как мероприятие повиляло на жизнь города и что о курултае думают местные жители, узнавал корреспондент Orda.kz



Сегодня проходят пленарные заседания, а уже завтра, 15 марта выступит с речью Глава государства Касым-Жомарт Токаев.



Мнение горожан



Мы поговорили с местными жителями, они надеются, что на мероприятии поднимут проблемы их региона.



"Было бы хорошо, если бы президент приезжал к нам минимум два-три раза в год. Потому что в регионе на сегодняшний день накопилось много проблем, как загрязнение окружающей среды, дефицит топлива, подорожание главных продуктов питания и многое другое. Это порой не доходит до Акорды",

говорит Наргиз Омарова.



Маркетолог Гульдана Турмагамбетова говорит, что молодежь города давно ждала оглашения даты проведения Национального курултая.



"Нам бы хотелось встретиться с ним, постоять рядом, сфоткаться на долгую память, хотя вряд-ли такое возможно. А как проходит сам курултай и для чего он нужен, к сожалению, я не знаю",

говорит Гульдана.



Жительница Айгуль Саматова о проведении курултая узнала благодаря неожиданному ремонту дорог.



"Буквально две недели назад вдруг ни с того ни с сего в городе начали ремонтировать дороги главных улиц. Оказалось президент прилетает. У нас не только дороги начали ремонтировать, но и другие работы тоже возобновились по благоустройству города. Мы этому особо и не удивляемся, ведь привыкли уже давно. Так было и при Назарбаеве. Хотелось бы, чтобы городские службы работали не только "для президента", но и для простого народа тоже. А про курултай я ничего не знаю",

говорит женщина.



А Галия Аренова считает, что в городе давно уже заждались президента, к тому же предлагает на таких мероприятиях давать слово не только участникам, но и простым жителям.



"Недавно разразился скандал в АНПЗ по поводу коррупции и нелегальных действий должностных лиц и вопрос остался открытым, около 300 обманутых дольщиков ЖК "Сарайшык Инвест" периодически устраивают митинги в центре города, но никаких результатов это не дает. Таких проблем много. Жители хотят достучаться до президента, но это физически невозможно",

говорит местная жительница.



Мнение участников



Со всей страны в Атырау съехались члены курултая: депутаты Мажилиса, представители различных партий, общественники, деятели искусств, представители республиканских СМИ. Воспользовавшись ситуацией, мы спросили чего они ожидают от мероприятия и какие вопросы поднимают в ходе заседаний.



"Лично меня в первую очередь глубоко волнует проблема подростковой агрессии. В социальных сетях участились видео, где демонстрируется подростковая жестокость. И сегодня мне бы хотелось поставить вопрос о принятии принципиальных мер: проводить аттестацию школьных психологов и сделать анализ всего педагогического процесса, чтобы выявить, на каком этапе выпадает воспитательная работа",

высказался Талгат Калиев, директор ТОО "Институт прикладных этнополитических исследований".



Член Национального курултая Марат Шибутов поднял вопросы, связанные с местными органами власти.



"В прошлом году я отправил в секретариат курултая предложение по типовому содержанию сайтов маслихатов. Кроме того, считаю, что маслихаты должны обязательно проводить публичные слушания. Ведь темы, затрагиваемые депутатами, - строительство, здравоохранение и прочее, - актуальны и злободневны. Думаю, это нужно реализовать. И тогда дисбаланс политической системы будет ликвидирован",

сказал Шибутов



А генеральный директор АО "Qarmet" Вадим Басин уверен, что на курултае будут озвучены конкретные решения по улучшению жизни населения в регионах.



"Считаю, любой крупный бизнес должен делиться прибылью для улучшения жизни местного населения. Наше предприятие "Карагандинский металлургический комбинат" в этом отношении берет обязательства и выполняет их. Мы чувствуем ответственность перед своими земляками и стараемся решать проблемы населенных пунктов",

сказал Басин.



Первое национальное собрание прошло в прошлом году в июне в Улытау. Тогда для мероприятия с участием Токаева возвели белый шатер у мавзолея Джучи-хана.



Автор: Аман Шамар