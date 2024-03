Америка устала от милитаризма, да он ей и не под силу, - Вл.Прохватилов

01:34 15.03.2024 14.03.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



В разных штатах ширится движение за вывод американских войск с Ближнего Востока



В США набирает силу движение "Верните наших солдат домой". Его организовали ветераны боевых действий в Ираке и Афганистане, которые полностью разочаровались в бесконечных американских войнах.



За президентство Байдена движение "Верните наши войска домой" из маргинальной, хотя и крикливой, интернет-тусовки либертарианцев стало общенациональным, его активными участниками считаются более двух миллионов граждан США, проживающих в 22 республиканских штатах.



Сейчас они ведут кампанию за возвращение солдат Национальной гвардии в Америку в родные штаты. В штатах Айдахо, Нью-Гэмпшир и Аризона уже приняты соответствующие такие законы. А в Техасе 84% республиканцев проголосовали за то, чтобы не отправлять никуда Нацгвардию без официального объявления войны.



"Последним свидетельством того, что рядовые республиканцы готовы уйти из эпохи бессмысленного и неконституционного милитаризма, являются колоссальные 84% избирателей Республиканской партии Техаса, во вторник поддержавшие резолюцию, требующую, чтобы штат Одинокой звезды отказался от любого развертывания Национальной гвардии в зону боевых действий без объявления войны конгрессом", – пишет портал ZeroHedge.



"Перефразируя великого пограничника Дэви Крокетта, военно-промышленный комплекс может отправиться к черту, а я поеду в Техас", – сказал Дэн Макнайт, основатель и председатель организации "Верните наши войска домой", а также ветеран 18-месячного развертывания армии США в Афганистане.



Большую помощь движению "Верните наших солдат домой" оказывает Центр по 10-й поправке, призывая законодательные собрания штатов разработать нормы, которые не позволят губернаторам отправлять солдат Национальной гвардии в зоны боевых действий без решения конгресса об объявлении войны.



Десятая поправка к Конституции США является частью Билля о правах и гласит: "Полномочия, не делегированные Соединенным Штатам настоящей Конституцией и не запрещенные для отдельных штатов, сохраняются соответственно за штатами либо за народом".



Войска Национальной гвардии сыграли значительную роль во всех современных военных конфликтах, в которых участвовали США. Подразделения Нацгвардии составляли около 45 процентов от общей численности сил, отправленных в Ирак и Афганистан.



"Войска Национальной гвардии Аляски участвовали в миссиях в Ираке, Афганистане, Косово и других странах. Поскольку ни одна из этих миссий не сопровождалась конституционным объявлением войны… закон о защите гвардии запретил бы такое боевое развертывание", – говорится в проекте закона, представленном недавно в Палату представителей штата Аляска.



"Ошеломляющие победы" движения "Верните наших солдат домой" произошли "через несколько недель после того, как три бойца Национальной гвардии Джорджии были убиты в результате удара беспилотника по их базе в Иордании. По словам летчика ВВС США, этот объект является базой для американских дронов, используемых для проведения разведывательных и целевых операций в Сирии и Ираке".



Неконституционное развертывание солдат Национальной гвардии лишает штаты ресурсов во время кризисов внутри страны, говорится в докладе движения "Верните наших солдат домой": "Когда в 2005 году ураган "Катрина" опустошил Новый Орлеан и побережье Мексиканского залива в Луизиане и Миссисипи, тысячи солдат Национальной гвардии штатов были переброшены в Ирак. 223-й инженерный батальон Миссисипи вернулся, чтобы устранить повреждения, нанесенные ураганом, но ему было приказано оставить свое оборудование в Ираке для использования другими подразделениями.



В 2020 году, когда Орегон пережил одни из самых сильных лесных пожаров за всю историю, половина вертолетов Национальной гвардии штата находилась в Афганистане, включая все вертолеты CH-47 Chinook – двухвинтовые вертолеты, способные нести полезную нагрузку массой 26 000 фунтов и идеально подходящие для использования при тушении пожаров. Орегонская гвардия сделала все, что могла, с вертолетами Blackhawk, подъемная сила которых в десять раз меньше".



"Каждый из нас поднял руку и поклялся на Конституции... и когда она говорит, что конгресс должен быть единственным органом, объявляющим войну, мы принимаем это близко к сердцу, – сказал Макнайт. – А когда конгресс не делает этого, мы понимаем, что могут случиться плохие вещи: долгие, бесконечные зарубежные злоключения".



У Пентагона сегодня, как мы писали, острый дефицит новобранцев. Согласно принятому обеими палатами Конгресса США военному бюджету на 2024 год, численность американской армии, сократившейся за последние три года почти на 64 тысячи человек до 1,28 миллиона, станет самой низкой с 1940 года.



"Это самый низкий показатель с тех пор, как США вступили во Вторую мировую войну в 1941 году и официальные лица заявили, что должен быть "национальный призыв на военную службу"", – сообщает Daily Mail. В 2023 году недобор контрактников составил 41 тысячу человек. Хуже всего обстоят дела в сухопутных силах, ВМС и ВВС.



"Армия США находится в разгаре беспрецедентного кризиса набора кадров. Фактически численность вооруженных сил, и особенно армии, сейчас сокращается", – пишет The Hill.



"К кадровому кризису привели различные факторы. Более высокие бонусы при зачислении на военную службу и обещания погасить долги за обучение в колледже менее привлекательны для когорты молодых американцев, не заинтересованных в военной службе и желающих изучить возможности трудоустройства на ограниченном рынке труда. Катастрофические войны в Ираке и Афганистане подорвали доверие к военному руководству… Самое главное, что 77 процентов американцев в возрасте от 17 до 24 лет не имеют права служить из-за физической или умственной непригодности, злоупотребления наркотиками или отсутствия образования", – отмечает издание.



В условиях хронического дефицита рекрутов и растущего внутри Штатов недовольства участием американских военных в военных конфликтах по всему миру США активизировали переговоры о выводе своих войск из Ирана и Сирии.



"Курдские прокси американских военных, оккупирующие северо-восточную Сирию, опасаются "вывода американских войск по типу Афганистана", который оставит их во власти их давнего врага Турции", – сообщило 8 марта агентство Middle East Eye (MEE).



"В последние месяцы Турция усилила свои авиаудары по районам на северо-востоке Сирии, оккупированным Сирийскими демократическими силами (СДС); в то же время Вашингтон ведет переговоры с иракским правительством о потенциальном выводе войск из Ирака.



900 американских солдат, оккупирующих северо-восток Сирии вместе с силами СДС, получают логистическую поддержку от американских войск в Ираке. Любой вывод войск США из Ирака может повлечь за собой и вывод войск США из Сирии", – отмечает американский журнал The Cradle.



"Весь регион горит, и никто не ответит на агрессию Турции против нас, когда все заняты Газой. Мы просили США обуздать Турцию, но они отмахнулись от нас", – сказал в интервью изданию Махмуд Меслат, сопредседатель Сирийского демократического совета политического крыла СДС.



Другой высокопоставленный представитель СДС заявил, что вывод войск США будет иметь "хаотичные последствия" для региона.



Однако французский военный разведчик доцент Лионского университета Фабрис Баланш, заявил, что никакого хаоса не ожидается, но "СДС просто придется заключить сделку с Дамаском, если США уйдут, вернув северо-восток Сирии и ее запасы нефти и пшеницы под контроль сирийского правительства".



"Курдские опасения, что их оставят США, сохраняются, несмотря на визит на прошлой неделе на северо-восток Сирии американского генерала Эрика Куриллы", – указывает The Cradle.



С уходом американцев власти Сирии смогут вернуть север страны, где располагаются 90% их нефтяных запасов. До войны там добывалось до полумиллиона баррелей нефти в сутки.



У Вашингтона нет другого выхода, кроме как убраться с Ближнего Востока, пока поток гробов из Ирака и Сирии не похоронил окончательно избирательные фантазии Байдена.



Недавний опрос, проведенный YouGov, показал, что только 30% американцев знали, что войска США были развернуты в Сирии до того, как трое американских солдат были убиты на границе с Иорданией. Результаты опроса показывают, что большинство американцев не знают о нападениях на силы США в Сирии и причинах их развертывания.



Американские войска в Ираке и Сирии более 160 раз подвергались нападениям со стороны шиитских формирований, действующих в регионе. Опрос YouGov показал, что только четверть американцев знали о нападениях, в результате которых были ранены десятки американских солдат.



Опрос показал, что большинство американцев обеспокоены возможностью возникновения более масштабной войны в регионе из-за присутствия американских войск.



Пентагону и так приходится разрываться между всеми фронтами. На фоне фиаско на Украине и отставания в гонке вооружений от Китая приходится убираться из Ирака и Сирии, иначе военная машина США попросту сломается от надрыва. Милитаризм уже не под силу дряхлеющему мировому гегемону. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710455640





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Законопроект об оптимизации уголовных кодексов одобрил Мажилис в первом чтении

- Олжас Бектенов обсудил с Послом КНР в Казахстане Чжан Сяо вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества

- Спикер Мажилиса встретился с Послом Швейцарии

- Премьер-Министр РК провел встречу с главой Европейского регионального бюро ВОЗ

- Развитие переработки в сфере АПК

- Фракция "Ак жол" против 5-кратного повышения платежей соцмедстрахования

- Лучший опыт в сфере дополнительного образования необходимо широко распространять - Тамара Дуйсенова

- Защитить предпринимателей от тюрьмы

- Ход реализации рекомендаций Правительственного часа по вопросам переработки сельхозпродукции обсудили сенаторы