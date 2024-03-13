 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 15.03.2024
03:10  Историк Радик Темиргалиев: в 90-е нам рассказывали мифы и легенды о казахах
02:17  Что Киргизия получает от участия в проекте "Пояса и пути"?
02:13  Экс-помощник Рейгана Бэндоу: Макрон возомнил себя реинкарнацией Наполеона
01:48  Индия надула российских экспортеров и похоронила единую валюту БРИКС
01:34  Америка устала от милитаризма, да он ей и не под силу, - Вл.Прохватилов
01:12  К приезду Токаева на курултай в Атырау начали ремонтировать дороги
00:50  Министр Аида Балаева: "Вклад Курултая в развитие Справедливого Казахстана неоценим"

00:37  Четверть века назад под американскую экономику была заложена "мина", - В.Катасонов
00:29  Диалог в Омане поставил США и Иран в неловкое положение, - Игорь Субботин
Четверг, 14.03.2024
21:10  Послом Узбекистана в Сингапуре стал Алишер Каюмов
21:08  Зарождение, расцвет и упадок Великой степи, - Данияр Байдаралы
21:04  Деятельность Фонда Ага Хана в Центральной Азии
20:09  Bloomberg назвал Китай проигравшим в случае победы Трампа или Байдена
20:05  За плечами доллара: золото и биткоин одновременно побили рекорды
20:03  Reuters: ЦРУ вело тайную операцию по разжиганию оппозиционных настроений в Китае
20:00  Скандал в семействе: Байден рассорился с Нетаньяху
19:30  Наигрался? Кырдепутат Осмонов добровольно сдал мандат
19:22  Президент Киргизии заявил, что не боится народных волнений (интервью)
19:16  Россия под кибератаками. Уроки извлекаются, но.., - Л.Савин
19:14  Грабеж - как форма политики. Запад собирается идти по своим старым следам, - В.Бурт
17:52  Скончался самый крупный казахстанский экономист академик Арыстан Есентугелов
17:28  Джо в игре. Байден уверяет, что сдаваться он не собирается и еще поборется, - Илья Титов
17:24  Александр Проханов: А в московских ресторанах пьют "Шабли"... А на Черном море тонут корабли.
17:19  Свободу Ассанжу! Такер Карлсон беседует с супругой самого знаменитого политзаключенного
16:54  Умер экс-депутат и глава казахстанской политической партии "Ауыл" Гани Калиев
16:12  Мирзиеев в гневе уволил 1-го зама хокима Сырдарьинской области и его подхокимников
16:04  Путин начал метать молнии в элиту: "бал вампиров" заканчивается, - МК
13:47  Ядерный "Оскар", или Составные части зловещего пазла, - Ю.Борисов
08:57  Из России бежал основатель "Яндекса" - Аркадий Волож
08:49  УзбКадры. Авторитетный хоким Чирчика Даврон Хидоятов меняет место работы
08:06  "Отмывал" криминальные деньги. Задержан экс-министр сельского хозяйства Киргизии Эркинбек Чодуев
07:55  В Казахстане собирают очередной "Национальный курултай"
07:45  Доверие к доллару достигло исторического минимума в Казахстане
07:32  Украину заподозрили в продаже оружия Китаю, - В.Скосырев
01:12  "Мокрое дело" Афганистана, - Виктор Дубовицкий
01:06  В Казахстане Наурыз отметят по-новому: 10-дневное расписание
01:00  Advance: Россия разрывает Украину
00:45  Yeni Safak: Засухи, пожары, наводнения. Европу убьет климат
00:34  Демократические ценности и холодная война. О социально-экономических достижениях современного Китая, - Ю.Тавровский
00:28  Между молотом и наковальней: хазарейцы в Афганистане
00:17  Узбекистан открывает в Таджикистане сборку автомобилей
00:14  Ростислав Ищенко: разгромить и занять Украину раньше, чем европейцы успеют вступить в войну официально
00:09  Корсике предложена широкая автономия. Макрон пытается откупиться от местных сепаров, - НГ
00:00  Забытые солдаты Империи-26. Герой Хивинских походов и штурма Геок-тепе командир Туркестанских стрелков Александр Муравцев, - В.Андреева
Среда, 13.03.2024
19:56  Новым послом Узбекистана в Латвии стал Тимур Рахманов
19:55  Пять директоров школ в Атырау скрывали факты избиения детей
19:52  Восточный базар вокруг F-16: Турция грозит США "последствиями", - СП
19:51  "Столица. Завтракаю при свечах". Власти Таджикистана не соблюдают установленный ими же энерголимит
19:48  Скорее жив, чем мертв: что мешает развитию туризма в Казахстане
19:46  Расследования Царьграда. Карта захвата России готова: мигрантские анклавы пожирают русские города
18:19  Казахстан и Кыргызстан на пороге торговой войны, - Никита Дробны
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Индия надула российских экспортеров и похоронила единую валюту БРИКС
01:48 15.03.2024

В Дели решили рассчитаться за нефть и газ из России рупиями и земельными наделами

Михаил Зубов

Россия не сможет использовать свое председательство в БРИКС в 2024 году для того, чтобы воплотить идею единой валюты интеграционного объединения. Об этом "Свободной Прессе" рассказал научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов:

- Я не думаю, что вопрос о единой валюте БРИКС будет решен за время председательства России, да и вообще в ближайшие годы. Даже когда в БРИКС было всего 5 государств, не существовало полного согласия на этот счет, а с 2024 года добавились еще 4 государства, и после расширения организации разногласий меньше не станет.

Поэтому тема будет изменена с создания некоей альтернативной доллару валюты на формирование корзины валют, которая позволит делать многосторонние расчеты, минуя западные финансовые цепочки, - сказал Андрей Кортунов.

Это - плохая новость для России.

Идея единой валюты БРИКС принадлежала Бразилии, но именно для России, попавшей под долларовые санкции, такая валюта была нужнее всего. Сквозь поток оптимистичных заявлений о том, как успешно Россия перенаправляет экспортные потоки с запада на восток, регулярно пробиваются и тревожные звоночки. К примеру, совсем недавно выяснилось, что в 2023 году российские экспортеры поставили Индии товаров (в первую очередь - это нефть и газ) на $60,9 млрд фактически бесплатно.

Расплатиться за российские углеводороды долларами Индии помешал риск вторичных санкций, и в Дели решили рассчитаться рупиями по курсу. А проблема индийской валюты даже не в том, что она девальвируется к доллару. Рупии нигде не принимают - на них можно купить только индийские товары, но Индия поставляет в Россию очень мало товаров.

Как сообщила старший научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Лидия Кулик во время круглого стола в РИА "Новости" 13 марта, товарооборот России и Индии в 2023 году вырос до $65 млрд. Однако Россия продала восточному партнеру на $60,9 млрд, а в Россию отправлено товаров всего на $4,1 млрд.

Куда российским предпринимателям в такой ситуации девать заработанные рупии - совершенно непонятно.

О том, что торговать с Индией в национальных валютах российским экспортерам не выгодно, еще в сентябре прошлого года сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

- Что касается рупий - это проблема, так как мы накопили миллиарды рупий на счетах индийских банков. Как использовать их - это сейчас обсуждается, - сказал глава МИД РФ.

Создание единой валюты БРИКС, которая бы свободно менялась на национальные платежные единицы, представлялось оптимальным вариантом для решения проблемы расчетов между Россией и Индией, а также для улаживания аналогичных проблем между другими государствами БРИКС. Для единой валюты БРИКС даже придумали название - R+. Его обосновал вице-президент Нового банка развития от Бразилии доктор Паоло Батиста Ногейра:

- Когда в БРИКС было только 5 стран, то валюты всех этих стран начинались на R, поэтому в рабочем порядке мы уже называли будущую валюту R5, - пояснил финансист.

- Сейчас пришли новые государства, у которых валюты начинаются с разных букв, поэтому уместно будет название R5+.

Однако в самый последний момент, уже после заявления Лаврова, Индия выступила против введения единой валюты. Ее позицию озвучил председатель правительства Нарендра Дамодардас Моди, а аргументацию изложил член-учредитель Совета правления India Foundation доктор Варанаси Рам Мадхав:

- Наши опасения в том, что мы по ходу дедолларизации избавимся от одной доминирующей валюты, но вместо нее попадем в зависимость от другой доминирующей валюты - R5+. Чем это будет лучше? Мы не должны снова попасть в такую ситуацию. Не должна на место доллара, который стал оружием против России, прийти другая такая сверхвалюта. Ведь она также может стать оружием, - сказал Мадхав.

Индию понять можно, но в итоге ее рупия невольно стала оружием против России. Впрочем, это не означает, что индийские власти хотят просто "кинуть" российских предпринимателей. В Дели тоже думают, как в данном случае уладить финансовые вопросы в Россией, чтобы все обошлись без ущерба.

- Проблему предлагается решить так: Индия предоставит территории для создания двухсторонних предприятий, - рассказала Лидия Кулик. - Российские предприниматели вложат свои заработанные рупии, но получат максимальные пакеты поддержки и станут главными акционерами новых компаний.

Индийское правительство выделило 24 приоритетных направления в промышленности, и российские экспортеры могут выбирать для своих инвестиций любое из них.

По мнению Лидии Кулик, для российского бизнеса было бы интересно создавать фармацевтические и текстильные предприятия в Индии с прицелом на поставки этой продукции в Россию и зарубежье, уже не сталкиваясь с санкциями.

В общем, Индия поступила по-восточному мудро: все, что Россия на ней зарабатывает, в Индию же будет и инвестироваться.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710456480


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законопроект об оптимизации уголовных кодексов одобрил Мажилис в первом чтении
- Олжас Бектенов обсудил с Послом КНР в Казахстане Чжан Сяо вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества
- Спикер Мажилиса встретился с Послом Швейцарии
- Премьер-Министр РК провел встречу с главой Европейского регионального бюро ВОЗ
- Развитие переработки в сфере АПК
- Фракция "Ак жол" против 5-кратного повышения платежей соцмедстрахования
- Лучший опыт в сфере дополнительного образования необходимо широко распространять - Тамара Дуйсенова
- Защитить предпринимателей от тюрьмы
- Ход реализации рекомендаций Правительственного часа по вопросам переработки сельхозпродукции обсудили сенаторы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  