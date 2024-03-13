Индия надула российских экспортеров и похоронила единую валюту БРИКС

01:48 15.03.2024

В Дели решили рассчитаться за нефть и газ из России рупиями и земельными наделами



Михаил Зубов



Россия не сможет использовать свое председательство в БРИКС в 2024 году для того, чтобы воплотить идею единой валюты интеграционного объединения. Об этом "Свободной Прессе" рассказал научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов:



- Я не думаю, что вопрос о единой валюте БРИКС будет решен за время председательства России, да и вообще в ближайшие годы. Даже когда в БРИКС было всего 5 государств, не существовало полного согласия на этот счет, а с 2024 года добавились еще 4 государства, и после расширения организации разногласий меньше не станет.



Поэтому тема будет изменена с создания некоей альтернативной доллару валюты на формирование корзины валют, которая позволит делать многосторонние расчеты, минуя западные финансовые цепочки, - сказал Андрей Кортунов.



Это - плохая новость для России.



Идея единой валюты БРИКС принадлежала Бразилии, но именно для России, попавшей под долларовые санкции, такая валюта была нужнее всего. Сквозь поток оптимистичных заявлений о том, как успешно Россия перенаправляет экспортные потоки с запада на восток, регулярно пробиваются и тревожные звоночки. К примеру, совсем недавно выяснилось, что в 2023 году российские экспортеры поставили Индии товаров (в первую очередь - это нефть и газ) на $60,9 млрд фактически бесплатно.



Расплатиться за российские углеводороды долларами Индии помешал риск вторичных санкций, и в Дели решили рассчитаться рупиями по курсу. А проблема индийской валюты даже не в том, что она девальвируется к доллару. Рупии нигде не принимают - на них можно купить только индийские товары, но Индия поставляет в Россию очень мало товаров.



Как сообщила старший научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Лидия Кулик во время круглого стола в РИА "Новости" 13 марта, товарооборот России и Индии в 2023 году вырос до $65 млрд. Однако Россия продала восточному партнеру на $60,9 млрд, а в Россию отправлено товаров всего на $4,1 млрд.



Куда российским предпринимателям в такой ситуации девать заработанные рупии - совершенно непонятно.



О том, что торговать с Индией в национальных валютах российским экспортерам не выгодно, еще в сентябре прошлого года сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.



- Что касается рупий - это проблема, так как мы накопили миллиарды рупий на счетах индийских банков. Как использовать их - это сейчас обсуждается, - сказал глава МИД РФ.



Создание единой валюты БРИКС, которая бы свободно менялась на национальные платежные единицы, представлялось оптимальным вариантом для решения проблемы расчетов между Россией и Индией, а также для улаживания аналогичных проблем между другими государствами БРИКС. Для единой валюты БРИКС даже придумали название - R+. Его обосновал вице-президент Нового банка развития от Бразилии доктор Паоло Батиста Ногейра:



- Когда в БРИКС было только 5 стран, то валюты всех этих стран начинались на R, поэтому в рабочем порядке мы уже называли будущую валюту R5, - пояснил финансист.



- Сейчас пришли новые государства, у которых валюты начинаются с разных букв, поэтому уместно будет название R5+.



Однако в самый последний момент, уже после заявления Лаврова, Индия выступила против введения единой валюты. Ее позицию озвучил председатель правительства Нарендра Дамодардас Моди, а аргументацию изложил член-учредитель Совета правления India Foundation доктор Варанаси Рам Мадхав:



- Наши опасения в том, что мы по ходу дедолларизации избавимся от одной доминирующей валюты, но вместо нее попадем в зависимость от другой доминирующей валюты - R5+. Чем это будет лучше? Мы не должны снова попасть в такую ситуацию. Не должна на место доллара, который стал оружием против России, прийти другая такая сверхвалюта. Ведь она также может стать оружием, - сказал Мадхав.



Индию понять можно, но в итоге ее рупия невольно стала оружием против России. Впрочем, это не означает, что индийские власти хотят просто "кинуть" российских предпринимателей. В Дели тоже думают, как в данном случае уладить финансовые вопросы в Россией, чтобы все обошлись без ущерба.



- Проблему предлагается решить так: Индия предоставит территории для создания двухсторонних предприятий, - рассказала Лидия Кулик. - Российские предприниматели вложат свои заработанные рупии, но получат максимальные пакеты поддержки и станут главными акционерами новых компаний.



Индийское правительство выделило 24 приоритетных направления в промышленности, и российские экспортеры могут выбирать для своих инвестиций любое из них.



По мнению Лидии Кулик, для российского бизнеса было бы интересно создавать фармацевтические и текстильные предприятия в Индии с прицелом на поставки этой продукции в Россию и зарубежье, уже не сталкиваясь с санкциями.



В общем, Индия поступила по-восточному мудро: все, что Россия на ней зарабатывает, в Индию же будет и инвестироваться.