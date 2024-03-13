Экс-помощник Рейгана Бэндоу: Макрон возомнил себя реинкарнацией Наполеона

02:13 15.03.2024 The American Conservative

США



Неужели "Наполеончик" Макрон захотел втянуть Европу в войну с Россией?

Экс-помощник Рейгана Бэндоу: Макрон возомнил себя реинкарнацией Наполеона



Макрон возомнил себя воплощением Наполеона и рассуждает о победе над Россией. Однако эта затея чревата разрушительными последствиями, пишет Дуг Бэндоу в статье для TAC. По его мнению, Европе и США нужно заняться мирным урегулированием конфликта на Украине.



Дуг Бэндоу



Франция затевает войну с Россией - или, по крайней мере, такое складывается впечатление. Быть может, президент Франции Эммануэль Макрон в своем стремлении превратить Старый свет в мировую державу возомнил себя новой инкарнацией Наполеона. Вот недавно он заявил, что европейцы "не должны исключать соображений безопасности, которые оправдывают частичное военное развертывание". Мало того, что он призвал "ничего не исключать", - он еще и пообещал "сделать все возможное, чтобы не дать России выиграть".



Ключевые члены НАТО во главе с Вашингтоном его предложение отвергли. Однако Макрон, чья бравада идет вразрез с мизерным вкладом его правительства в помощь Украине(всего около миллиарда долларов), стоял на своем - и даже снискал поддержку союзников с противоположного конца военного спектра (Чехии, Эстонии и Литвы). Так, премьер-министр Эстонии, у которой под ружьем всего 7 200 солдат, заверила, что обсуждаются "любые меры", чтобы помочь Украине победить Путина. Как всегда: чем скромнее военный потенциал у государств НАТО, тем смелее их планы использовать союзные вооруженные силы.



США и некоторые союзники по НАТО уже вовсю ведут опосредованную войну с Москвой. Накачка Украины оружием для убийства тысяч русских - само по себе провокация. В прошлом в эту игру играли и Вашингтон, и Москва - на ум приходят Афганистан и Вьетнам соответственно. Однако ни в одном из этих случаев совоюющие стороны не трезвонили о своем участии во всеуслышание и не рукоплескали смертельным исходам напоказ.



Начнем с того, что многие иностранцы, воюющие на стороне Украины, делают это неофициально. Бывший представитель Пентагона Стивен Брайен объяснил: "Русские говорят, что многие из так называемых "наемников" на Украине на самом деле - высококвалифицированные солдаты НАТО. Они носят украинскую форму с национальными шевронами. Они необходимы для эксплуатации высокотехнологичного оружия, которое НАТО отправила на Украину. Когда русские недавно захватили Авдеевку, они обнаружили трупы этих наемников - в том числе американцев и поляков".



Несколько недель назад Россия заявила, что авиаударом уничтожила целую группу французских бойцов. Париж отмел это как "дезинформацию", однако его запирательствам многие не поверили - особенно сейчас. Брайен добавил: "Большая часть потерь среди военных НАТО замалчивается. Если о них и сообщают, то обычно говорится, что это были "волонтеры", оказывавшие медицинскую помощь".



Другие союзные силы действуют более открыто. Канцлер Германии Шольц сообщил, что и Франция, и Великобритания перебросили в Киев специалистов по использованию высокотехнологичного оружия. Как заметил Шольц: "То, что делают британцы и французы в плане целеуказания и сопровождения, не может быть сделано в Германии".



Великобритания косвенно признала правду, раскритиковав Шольца лишь за утечку информации. Лондон помогает Украине уничтожать российские военные корабли. Более того, как пояснил специалист по международным делам Майкл Бреннер: "Британские специалисты эксплуатируют ракеты Storm Shadow (аналог французского SCALP), которые запускаются по Крыму и другим местам, а МИ-6 взяла на себя ведущую роль в разработке многочисленных атак на Керченский мост и другую ключевую инфраструктуру". Ходили слухи, что именно британские военные помогали подразделению ПВО, сбившему российский самолет с украинскими военнопленными.



И такая деятельность широко распространена. Газета "Монд" сообщила: "С самого начала российской спецоперации на Украине присутствовали многочисленные субъекты, связанные с западными спецслужбами, нередко с военным статусом. Секретная агентура, советники по Украине и сотрудники спецназа - все они сыграли свою роль с самого начала боевых действий".



Предложение Макрона об эскалации конфликта повлекло за собой распри между союзниками. Макрон обиняками обвинил критиков в малодушии и робости. "Определенно наступает момент, когда европейцам важно не спасовать и не быть трусами", - отрезал он. Сообщается, что его правительство уже рассматривало возможность отправки спецназа для организации на Украине противовоздушной обороны.



У США также есть персонал в местах для обучения и иных задач. Два немецких генерала, чей разговор подслушали и "слили" русские, заметили: "мы же знаем, что там шляется куча народа с американским выговором и в штатской одежде". Судя по всему, их действительно немало. Как объяснил Бреннер:



"От 4 000 до 5 000 американцев с самого начала конфликта выполняли ключевые оперативные задачи - причем большинство из них прибыли задолго до начала боевых действий два года назад. Прошлым летом этот контингент усилился дополнительной группой из 1 700 человек - это целый корпус экспертов по логистике, которым поручено выявлять и искоренять коррупцию и черный рынок краденого оружия. Украинская армия также кишит людьми из Пентагона - от штабных планировщиков до полевых советников, технических специалистов и спецназовцев. Общеизвестно, что именно американцы управляют сложной дальнобойной артиллерией HIMARS и батареями ПВО "Пэтриот" (Patriot). Это означает, что именно военнослужащие США наводили оружие, убивающее русских, - а то и вовсе нажимали спусковой крючок".



Активную роль в обороне Украины сыграло и ЦРУ:



Когда администрация Байдена эвакуировала американский персонал за несколько недель ввода российских войск России в феврале 2022 года, офицеры ЦРУ остались в стране и сосредоточились в отдаленных местах на западе Украины. В ходе спецоперации офицеры передавали Киеву важную разведывательную информацию - в том числе о том, где Россия планирует нанести удар и какие системы вооружения намерена использовать. "Без них у нас не было бы возможности ни противостоять русским, ни тем более победить их", - сказал бывший глава внутренней разведки Украины (СБУ) Иван Баканов в интервью "Нью-Йорк таймс".



Американские чиновники анонимно, но во всеуслышание взяли на себя ответственность за ликвидацию российских генералов и уничтожение российских кораблей. Кроме того, Вашингтон остается одним из главных подозреваемых в подрыве российско-немецких трубопроводов "Северный поток".



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также призвал к эскалации: "Поставлять ли Украине истребители F-16 - решать каждому из союзников, но страна имеет право на самооборону, включая удары по законным российским военным целям за пределами Украины". Вопрос не только в радиусе поражения самолетов, но и в том, кто будет сидеть за штурвалом. Москва исходит из того, что НАТО предоставит и пилотов, хотя американцам это наверняка покажется маловероятным. Но ведь сами русские в свое время управляли северокорейскими самолетами против США и египетскими - против Израиля.



Некоторые сторонники Украины намерены раздвинуть границы еще шире в поиске потенциального повода для войны. Но даже если иностранные войска на Украине будут выполнять лишь небоевые задания, они все равно рискуют втянуть НАТО в конфликт. Париж признал, что ввод войск диктуется в том числе надеждой, что "присутствие французских солдат или солдат других стран потенциально убережет некоторые части украинской территории". Иными словами, французские военные в зоне боевых действий станут живым щитом, из-за которого Украина сможет безнаказанно атаковать Россию, не боясь возмездия. Подобно абсурдному утверждению президента Вудро Вильсона, что даже один американец на борту британского крейсера с боеприпасами станет гарантией его безопасности в зоне боевых действий, один французский солдат в Киеве, Одессе или Харькове убережет целый город от нападения. Разумеется, это будет нелепо, если французские солдаты сами отправятся на передовую. Тем не менее Париж уже попенял Москве за убийство своих граждан на Украине.



Бывший член Палаты представителей "ястреб" Адам Кинзингер намерен превратить эту доктрину в официальную политику США. Вот как он прокомментировал ракетный удар по Одессе в ходе визита премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса к президенту Зеленскому: "Россия остановилась в 150 метрах от статьи 5 альянса НАТО [о коллективной обороне] - под удар по Одессе чуть не попал греческий премьер". Он, должно быть, рассчитывает, что США вступят в войну, если в результате российского удара погибнет прибывший к Зеленскому в Киев американский политик или американские солдаты, обучающие украинцев в других местах.



Откуда же такой энтузиазм и желание играть с огнем, из которого может вспыхнуть третья мировая - к тому же наверняка ядерная?



В каком-то смысле мы парадоксальным образом расплачиваемся за нежелание Путина идти на эскалацию. Роли оружейников Украины Вашингтон и его союзники поначалу примеряли осторожно и нерешительно. Однако, поскольку Путин никак не отреагировал на военные провокации, правительства НАТО выпустили целый смертоносный каскад боеприпасов, стоивший жизни тысячам, если не десяткам тысяч российских военнослужащих. Пока что, несмотря на резкую критику правых националистов, дальнейшую эскалацию Путин решительно отвергает. В результате министр иностранных дел Франции уверенно рассуждает о том, что союзники смогут отправить войска, "не переходя порога войны".



Проявил бы Вашингтон в подобных обстоятельствах ту же сдержанность, что и Россия? Четыре года назад, еще в бытность свою кандидатом в президенты, Джо Байден сказал вслух то, что тогда было на уме у многих американцев: "Не понимаю, почему президент никак не бросит Путину вызов, хотя тот платит награды за убийство американских солдат в Афганистане". Эта история не соответствовала действительности, но Вашингтон кипел и требовал возмездия. Только представьте себе, если это Москва опустошит свои арсеналы и подарит все "Талибану" (запрещенная в России террористическая организация. – Прим. ИноСМИ), предоставит ракеты для ударов по территории США, отправит военных в Афганистан для эксплуатации российского оружия, будет снабжать повстанцев свежими разведданными и даже открыто обсуждать вопрос о вводе российских войск в помощь "Талибану". Вашингтон наверняка как-нибудь да отреагирует - и причем скорее всего весьма решительно.



В этом отношении западные государства выиграли от убежденности Путина в том, что Россия побеждает - по-видимому, этим и объясняется его нежелание рисковать и идти на эскалацию. (Спецоперация далась России дорогой ценой, но он, судя по всему, убежден, что Москва так или иначе достигнет поставленных целей.) Союзники же полны решимости не допустить триумфа Москвы - по крайней мере, на словах. Одни требуют лишь поддержки достаточной, чтобы Украина смогла выторговать себе более благоприятный мир. Другие - например, все тот же Макрон - рассуждают ни много ни мало о победе Украины. Но все без исключения друзья Киева надеются разоблачить опрометчивость честолюбивых замыслов Путина.



Совершенно очевидно, что будущее Украины - вопрос выживания для самих украинцев, но не американцев и европейцев, несмотря на всю помпезную риторику по обе стороны Атлантики. И действительно: народная поддержка Украины по обоим берегам Атлантики слаба и неуклонно снижается. Со временем падение наверняка ускорится еще больше.



Для российского же правительства и его сторонников-националистов Украина представляет собой кровный интерес. Это наверняка относится и к самому Путину, который думает не только о своей исторической репутации, но и, что еще важнее, о политическом выживании. Если союзники открыто вступят в битву или допустят систематические нападения на Москву и другие крупные российские города, будут всерьез угрожать Крыму или уничтожать российских солдат, едва ли Москва будет и дальше хранить относительное спокойствие. Поражение для Путина действительно не вариант. А учитывая более низкий порог применения ядерного оружия в российской военной доктрине, последствия могут оказаться самыми ужасными для всех.



Союзническая поддержка помогла украинскому народу отстоять свою независимость от Москвы. Однако возомнивший себя Наполеоном Макрон заговорил о победе над Россией. Эта оплошная затея чревата конфликтом еще более обширным и разрушительным. Вашингтону и Брюсселю следует вместо этого сосредоточиться на его мирном урегулировании.



Дуг Бэндоу - старший научный сотрудник Института Катона. Бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана, автор книги "Заокеанские авантюры: новая глобальная империя Америки" Источник - ИноСМИ

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