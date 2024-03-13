Что Киргизия получает от участия в проекте "Пояса и пути"?

02:17 15.03.2024

Киргизия является одним из наиболее близких партнеров Китая в регионе. Причем сотрудничество между странами охватывает широкий спектр направлений - от экономики и культуры до вопросов безопасности. Киргизия практически с самого начала участвует в проектах в рамках китайской инициативы "Пояса и пути". Данный мегапроект еще больше сблизил страны, особенно в торгово-экономической сфере и инвестиционном направлении. О различных аспектах участия Киргизии в китайском проекте читайте в статье Лю Цземиня, Игоря Рыжова и Дарьи Тарасовой. Подробнее - в материале ia-centr.ru.



Основные тенденции современных киргизско-китайских отношений



Во время форума Китай - Центральная Азия в 2023 году президент Киргизии С. Жапаров отметил, что отношения республики с Китаем находятся в наивысшей точке развития за всю историю. Страны намерены продолжать развивать эти отношения. Подобные оценки говорят о том, насколько близкими партнерами страны стали за 30 с лишним лет истории дипломатических отношений.



Отношения Киргизии с Китаем становятся действительно всеобъемлющими. Например, в итоговой декларации во время того же форума Китай и Киргизия заявляют о намерении укрепить отношения в сфере культуры. В частности, страны уже разрабатывают совместные кинематографические проекты - сериалы "Дальний ветер Шелкового пути" и "Бишкекская любовь".



Страны продолжают активно развивать торгово-экономическое сотрудничество. Китай и Киргизия взаимодополняют друг друга, взаимодействуя по схеме "технологии в обмен на ресурсы". Китай импортирует из Киргизии недостающие ресурсы в виде угля, алюминия, золота, железа и меди.



В свою очередь, Киргизия получает от Китая технологии для развития своей промышленности - как добывающей, так и обрабатывающей. Для страны с преимущественно аграрной экономикой и зависимой от импорта промышленной продукцией это имеет особое значение.



Страны также укрепляют взаимодействие в сфере безопасности - как на двухсторонней основе, так и в рамках ШОС. Киргизия граничит с наиболее проблемным регионом Китая - СУАР. Поддержание стабильности в СУАР и самой Киргизии является приоритетной целью обеих стран.



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Роль "Пояса и пути" во взаимоотношениях



Проект "Один пояс, один путь" является универсальным и включает в себя различные аспекты сотрудничества: торговля, инфраструктура, культура, ИКТ, образование и т. д. Но именно инфраструктурные проекты составляют ядро проекта.



Предполагается, что проект не просто содействует в создании интегрированного и свободного экономического пространства, а в первую очередь обеспечивает физическую связь между различными субъектами данного пространства строительством транспортно-логистической инфраструктуры.



Географическое расположение Киргизии предопределило ее роль и значимость в китайском мегапроекте. Киргизия расположена у "врат" Китая в Центральную Азию. Киргизия с самого начала поддержала китайскую инициативу, и старт ее реализации ознаменовал новый этап в истории их взаимоотношений.



Развитие транспортно-логистических проектов не только облегчает доступ из Киргизии в другие страны, но и улучшает транспортную коммуникацию внутри самой республики. В частности, в рамках проекта была модернизирована дорога Бишкек – Нарын – Торугарт, которая связывает республику с Китаем. Также реализация проекта кольцевой автодороги вокруг Иссык-Куля улучшила доступность местности в качестве туристического направления. Сложной остается реализация проекта по строительству железной дороги Китай - Киргизия - Узбекистан, о котором стороны ведут переговоры уже 20 лет.



Китайские компании также помогают укрепить положение Киргизии как регионального центра электронной коммерции. В частности, обсуждается вопрос открытия распределительного центра компании Alibaba в Киргизии. Свой хаб в республике уже имеет российская Wildberries.



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Проблемы и вызовы



Существуют некоторые ограничители, не позволяющие реализовать в Киргизии некоторые проекты в рамках "Пояса и пути" в полной мере. Одна из проблем - это дефицит высококвалифицированных специалистов на предприятиях. Это может оттолкнуть потенциального инвестора.



Политическая нестабильность и постоянные перевороты также снижают инвестиционную привлекательность республики. Хотя на данный момент кажется, что властям удалось найти хрупкий баланс и политическая система выглядит более устойчивой.



Остро встает вопрос о чрезмерной зависимости от связей с Китаем. В первую очередь это проблема стремительно растущего госдолга, что создает определенные риски. Особого внимания также требует тот факт, что до 75 % виз для иностранных рабочих в Киргизии получают китайские граждане. К этому также можно добавить опасения относительно соблюдения китайскими предприятиями экологических норм и стандартов.



Киргизия в этом плане в целях недопущения увеличения рисков стремится искать противовес. Таким противовесом для республики служит Россия, а также тот факт, что Киргизия является членом ЕАЭС.



В участии Киргизии в китайском мегапроекте все же больше положительных моментов, чем отрицательных. Киргизия получает от сотрудничества одновременно инвестиции, инфраструктуру и технологии промышленности. Инфраструктура и импорт технологий в долгосрочной перспективе окажут положительный эффект на социально-экономическое развитие республики. Отрицательные моменты сотрудничества скорее являются сопутствующими рисками, и основной задачей Бишкека является обеспечение эффективного управления этими рисками, в том числе путем балансирования.



Полную версию статьи "Взаимодействие Киргизии и Китая в рамках проекта "Один пояс, один путь" читайте в журнале "Россия и новые государства Евразии".

https://www.imemo.ru/files/File/magazines/rossia_i_novay/2023_04/13-Jiamin.pdf