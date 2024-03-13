Историк Радик Темиргалиев: в 90-е нам рассказывали мифы и легенды о казахах

03:10 15.03.2024

Дарина Ходько



Радик Темиргалиев выпустил новую книгу, которая вызвала многочисленные дискуссии в Казнете. В интервью Orda.news он рассказал о своих открытиях в истории казахов.



Радик Темиргалиев - историк, главный эксперт ИМЭП при Фонде первого президента РК. В 2023 году у него вышла книга "Тамга". Над ней он работал около двух лет, изучил исторические документы и литературу, которую смог найти. Историк считает, что в современном Казахстане историю начали подтасовывать. В 1990-е годы стали рассказывать мифы и легенды без первоначального источника.







Об открытиях



"Я старался в истории каждого рода что-то найти, что было там неизвестно. Устанавливал каких-то личностей, где-то получилось сравнить документы и шежире и понять, что это за личность. Я в принципе это понимал, об этом часто говорили, что у казахов есть аристократия, есть простой народ, но еще была родовая знать. В каждом роду были поколениями бии. По семь-восемь поколений одна семья правит этим родом. Я постарался ее по многим родам выявить, показать, что эти бии, батыры передавали власть по наследству и управляли своими родами. Любой казах теоретически мог стать бием, батыром, если он обладал соответствующими качествами, соответствующей компетенцией. Но на практике такое происходило не очень часто. Это же социальный капитал".



Почему это важно



"Для того чтобы полнее знать собственную историю. Мы знаем, что казахи - какая-то такая общность, и вот они присоединяются к России, вот воюют с джунгарами, здесь у них с Китаем какие-то непонятные отношения. А когда мы начинаем разбираться в этой истории, делим ее таким образом, что смотрим отдельно историю каждого племени. Для нас очень многое проясняется. Какие были взаимоотношения, кто-то, может, с кем-то конфликтовал, кто-то кого-то поддерживал".



Если хотите знать историю Казахстана не на уровне сдачи ЕНТ, а для того, чтобы понимать ее глубже, теперь есть книга.