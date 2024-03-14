Тупые роботы уже убили тысячи человек по всему миру. А сколько убьют умные роботы, - РБК

08:04 15.03.2024

Роботы уже убили тысячи человек по всему миру. Почему это только начало



Машины, созданные для помощи людям на производстве, в медицине и быту, оказались носителями смертельной угрозы. Количество их жертв станет расти по мере того, как роботы будут становиться умнее, предупреждают эксперты



В феврале американец Харви Зульцер подал в суд на компанию Intuitive Surgical, Inc. (ISI), производителя медицинского робота da Vinci: как утверждает истец, ошибка машины-хирурга во время операции привела к смерти супруги Зульцера Сандры. Это далеко не первая гибель, вызванная действиями роботов, — та же ISI получила еще несколько однотипных исков, а смертельные случаи из-за ошибок автопилота Tesla исчисляются уже десятками.



Если предсказанное фантастами «восстание машин» пока остается художественным вымыслом, то летальные инциденты из-за ошибок роботов становятся частью нашей повседневной жизни. Их будет все больше и больше, и нам ничего не остается, кроме как к ним привыкнуть, как мы привыкли к гибели людей в ДТП, считают эксперты по искусственному интеллекту. Но если подобные инциденты пока исчисляются десятками, то косвенно роботы уже убили тысячи человек — и вовсе не тем способом, который приходит в голову зрителям фантастических фильмов.



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