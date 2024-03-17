В Минсельхозе Киргизии новые заместители

08:33 15.03.2024

В Минсельхозе новые замминистра: Мирбек Дуйшеев, Асель Кененбаева и Кубат Касейинов



На фото слева направо: Мирбек Дуйшеев, Асель Кененбаева, Кубат Касейинов



Tazabek - В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности произошли кадровые перестановки.



Дуйшеев Мирбек Иманкадырович назначен заместителем министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.



Кененбаева Асель Автандилбековна назначена заместителем министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики по цифровому развитию.



Касейинов Кубат Усенкулович назначен первым заместителем министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.



Соответствующие распоряжения подписал председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров.



Ранее Мурат Раматов, Маил Алияскаров и Айнура Туйбаева были освобождены от должности заместителей министра сельского хозяйства Кыргызской Республики. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабмина Акылбек Жапаров.



Справочно



Мирбек Дуйшеев с 2018 года занимал пост заместителя директора Департамента государственных закупок при Министерстве финансов КР.



Асель Кененбаева с декабря 2023 года была заместителем директора по техническим вопросам ГП "Инфоком".



Касейинов Кубат Усенкулович с ноября 2021года бы заместителем министра природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.