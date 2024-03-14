"КазТрансОйл" начал масштабно качать нефть через трубу "Баку - Тбилиси - Джейхан"

08:53 15.03.2024

"КазТрансОйл" отправил 232 тыс. тонн тенгизской нефти по "Баку - Тбилиси - Джейхан"



За прошлый год компаний отправила из Актау более миллиона тонн нефти в этом направлении

АСТАНА, 15 мар - Sputnik. В январе-феврале 2024 АО "КазТрансОйл" отгрузил 232 тысячи тонн казахстанской нефти с месторождения Тенгиз в направлении нефтепровода "Баку - Тбилиси - Джейхан", сообщили в компании.

"За указанный период из порта Актау по направлению порта Махачкала отгружено 331 тысячи тонн нефти", - говорится в сообщении.



По итогам 2023 года налив нефти в танкеры в порту Актау с использованием мощностей компании составил 3,376 миллиона тонн, в том числе 1,057 миллиона тонн в направлении "Баку - Тбилиси - Джейхан", напомнили в "КазТрансОйле".

Увеличить объемы транспортировки нефти по Транскаспийскому коридору поручил в 2022 году президент Казахстана, добавили в компании.



Нацкомпании "КазМунайГаз" и SOCAR заключили соглашение, предусматривающее транспортировку до 1,5 миллиона тонн нефти в год с месторождения Тенгиз в направлении нефтепровода "Баку – Тбилиси – Джейхан", упоминается в сообщении.