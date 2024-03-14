 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Казобщество ждут серьезные перемены". Спикер Ашимбаев поднял дело упыря Бишимбаева на гос-уровень
08:56 15.03.2024

После приговора Бишимбаеву общество ждут серьезные перемены - спикер сената

Уже сейчас люди по-другому реагируют на абьюзерство, на какие-то факты бытового насилия
АСТАНА, 14 мар – Sputnik. После рассмотрения и завершения судебного дела над Куандыком Бишимбаевым, обвиняемого в жестком убийстве гражданской жены, в обществе будут серьезные изменения, считает председатель сената Маулен Ашимбаев.

"После того, как будет поставлена точка в этом судебном процессе, после того, как все это будет освещаться с вашей помощью, после принятия закона, который сейчас мы рассматриваем (Законопроект о защите прав женщин и детей, который предусматривает ужесточение наказания за бытовое насилие - Sputnik), в любом случае будут серьезные изменения в нашем обществе", - сказал он на брифинге в сенате.
По словам Ашимбаева, еще год назад ситуация в стране была иной.
"Сейчас люди по-другому реагируют на абьюзерство, по-другому реагируют на какие-то факты бытового насилия. Когда возникают проблемы, женщины уже не молчат, открыто выражают свой протест и общество их поддерживает", - говорит спикер сената.
Он также высказал свою уверенность в том, что процесс будет справедливым.

"Я не думаю, что кто-то сейчас поведется на какие-то манипуляции. Поэтому журналисты тоже должны спокойно ситуацию воспринимать. Сейчас все заинтересованы в том, чтобы процесс был объективным, справедливым и законным. Все сейчас понимают свою ответственность", - заключил Ашимбаев.
По каким статьям судят Бишимбаева:
пункт 6 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса - убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью (от 15 до 20 лет либо пожизненной срок);
пункт 1 части 2 статьи 110 кодекса - причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершенное в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного (ограничение свободы на срок от 4 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок).
Его двоюродный брат, директор "Гастро-центра" Бахытжан Байжанов обвиняется по статье 432 Уголовного кодекса "Укрывательство особо тяжкого преступления" и по статье 434 "Недонесение о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении".

Что известно о Бишимбаеве

Куандык Бишимбаев родился 11 апреля 1980 года в Кызылорде. Разведен, имеет троих сыновей и дочь.
В 1999 году окончил Казахскую государственную академию управления в Алматы.
В 2001 году получил диплом Таразского государственного университета имени Дулати. В том же году по программе "Болашак" в США окончил университет имени Вашингтона.
Свою трудовую деятельность начал в качестве менеджера в АО "Банк развития Казахстана".
В 2002 году стал начальником отдела функционального анализа департамента бюджетной политики и планирования и заместителем начальника управления инвестиционного планирования и анализа министерства экономики и бюджетного планирования Казахстана.
В 2005 году был назначен советником министра экономики и бюджетного планирования. Спустя несколько лет стал помощником президента Казахстана.

В разные годы работал также заместителем министра торговли и экономического развития Казахстана, председателем правления Национального управляющего холдинга "Байтерек", министром национальной экономики республики.
В 2018 году Бишимбаева приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинениям в коррупции, в 2019-м он вышел по УДО.

Заседание совещательного собрания, которое задумано как мост между правительством и обществом, будет третьим по счету
АСТАНА, 15 мар - Sputnik. Сегодня в Атырау пройдет заседание Национального курултая с участием президента страны.
Планируется обсудить вопросы формирования новой общественной этики и парадигмы развития, поделился 24.kz.
"На Национальном курултае обсудят все самые актуальные вопросы. После курултая, прошедшего в Туркестане, также произошли позитивные изменения", - уверена президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева.

Особую общественную значимость, по мнению представителей курултая, имеет масштабная работа по закреплению и продвижению принципов законности и порядка.
"Справедливый Казахстан формируют не только местные исполнительные органы и министерства, но и общество. Как раз Национальный курултай объединяет все слои общества. Это очень важно, потому что мы видим разные сферы", - заявила председатель Общественного совета Актюбинской области Таттыгуль Талаева.
Перед заседанием курултая прошли заседания рабочих секций под председательством госсоветника Ерлана Карина.
На них госорганы предоставили обратную связь по предложениям членов Национального курултая, а также обсудили новые предложения и рекомендации, которые вынесут на сегодняшнюю повестку.

Источник - ru.sputnik.kz
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