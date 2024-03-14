"Казобщество ждут серьезные перемены". Спикер Ашимбаев поднял дело упыря Бишимбаева на гос-уровень

08:56 15.03.2024

После приговора Бишимбаеву общество ждут серьезные перемены - спикер сената



Уже сейчас люди по-другому реагируют на абьюзерство, на какие-то факты бытового насилия

АСТАНА, 14 мар – Sputnik. После рассмотрения и завершения судебного дела над Куандыком Бишимбаевым, обвиняемого в жестком убийстве гражданской жены, в обществе будут серьезные изменения, считает председатель сената Маулен Ашимбаев.



"После того, как будет поставлена точка в этом судебном процессе, после того, как все это будет освещаться с вашей помощью, после принятия закона, который сейчас мы рассматриваем (Законопроект о защите прав женщин и детей, который предусматривает ужесточение наказания за бытовое насилие - Sputnik), в любом случае будут серьезные изменения в нашем обществе", - сказал он на брифинге в сенате.

По словам Ашимбаева, еще год назад ситуация в стране была иной.

"Сейчас люди по-другому реагируют на абьюзерство, по-другому реагируют на какие-то факты бытового насилия. Когда возникают проблемы, женщины уже не молчат, открыто выражают свой протест и общество их поддерживает", - говорит спикер сената.

Он также высказал свою уверенность в том, что процесс будет справедливым.



"Я не думаю, что кто-то сейчас поведется на какие-то манипуляции. Поэтому журналисты тоже должны спокойно ситуацию воспринимать. Сейчас все заинтересованы в том, чтобы процесс был объективным, справедливым и законным. Все сейчас понимают свою ответственность", - заключил Ашимбаев.

По каким статьям судят Бишимбаева:

пункт 6 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса - убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью (от 15 до 20 лет либо пожизненной срок);

пункт 1 части 2 статьи 110 кодекса - причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершенное в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного (ограничение свободы на срок от 4 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок).

Его двоюродный брат, директор "Гастро-центра" Бахытжан Байжанов обвиняется по статье 432 Уголовного кодекса "Укрывательство особо тяжкого преступления" и по статье 434 "Недонесение о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении".



Что известно о Бишимбаеве



Куандык Бишимбаев родился 11 апреля 1980 года в Кызылорде. Разведен, имеет троих сыновей и дочь.

В 1999 году окончил Казахскую государственную академию управления в Алматы.

В 2001 году получил диплом Таразского государственного университета имени Дулати. В том же году по программе "Болашак" в США окончил университет имени Вашингтона.

Свою трудовую деятельность начал в качестве менеджера в АО "Банк развития Казахстана".

В 2002 году стал начальником отдела функционального анализа департамента бюджетной политики и планирования и заместителем начальника управления инвестиционного планирования и анализа министерства экономики и бюджетного планирования Казахстана.

В 2005 году был назначен советником министра экономики и бюджетного планирования. Спустя несколько лет стал помощником президента Казахстана.



В разные годы работал также заместителем министра торговли и экономического развития Казахстана, председателем правления Национального управляющего холдинга "Байтерек", министром национальной экономики республики.

В 2018 году Бишимбаева приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинениям в коррупции, в 2019-м он вышел по УДО.



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Планируется обсудить вопросы формирования новой общественной этики и парадигмы развития, поделился 24.kz.

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Особую общественную значимость, по мнению представителей курултая, имеет масштабная работа по закреплению и продвижению принципов законности и порядка.

"Справедливый Казахстан формируют не только местные исполнительные органы и министерства, но и общество. Как раз Национальный курултай объединяет все слои общества. Это очень важно, потому что мы видим разные сферы", - заявила председатель Общественного совета Актюбинской области Таттыгуль Талаева.

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