Дело каракалпакского активиста Реймова: 4 года заключения за разговоры в поддержку митинга

09:00 15.03.2024 ДЕЛО КАРАКАЛПАКСКОГО АКТИВИСТА СААДАТДИНА РЕЙМОВА: ЧЕТЫРЕ ГОДА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА РАЗГОВОР О МИТИНГЕ В ПОДДЕРЖКУ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ В КАРАКАЛПАКСТАНЕ



Саадатдин Реймов – гражданский активист из Ходжейлийского района Каракалпакстана, бывший спортсмен-боксер, занимавший призовые места в соревнованиях национального уровня. 18 марта 2024 года ему исполнится 57 лет. Его имя включено в предварительный список политических заключенных Каракалпакстана. В декабре 2022 года он был приговорен к 4 годам лишения свободы.



Еще до событий 1-2 июля 2022 года Реймов неоднократно подвергался преследованиям со стороны властей и находился под наблюдением спецслужб. В 2019 году он участвовал в совещании ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве.



По официальной версии активист был осужден за поддержку идеи митинга за освобождение политзаключенных Каракалпакстана, высказанную в разговоре с местным жителем. Однако по информации, полученной Центром защиты прав человека "Мемориал", действительная причина ареста Реймова (как и его одноклассника Кунгратбая Реджепова, о деле которого мы писали недавно) не отражена в материалах уголовного дела. Некоторые каракалпакские источники связывают уголовные дела в отношении обоих активистов с их участием в написании обращения в ООН и президенту Узбекистана по так называемой "каракалпакской проблеме" и сбору подписей под ним, и подозрениями о возможной причастности к подготовке новых уличных акций в Каракалпакстане. Кроме того, Центр защиты прав человека "Мемориал" получил информацию из заслуживающих доверия источников о применении к Реймову пыток после его задержания в 2022 году.



В прошлом году семью Реймова неоднократно посещали зарубежные правозащитники, однако анализ его дела до сих пор не публиковался. Предлагаемый вашему вниманию обзор составлен на основе имеющихся судебных решений и других документов, а также информации каракалпакских активистов и членов семьи политзаключенного.



АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛО И ПЫТКИ

Днем 7 июля 2022 года машину, в которой ехал Реймов, остановили недалеко от базара в Ходжейлийском районе сотрудники правоохранительных органов и потребовали проехать в ОВД. Согласно официальным документам, активист был задержан 7 июля 2022 года в 16:30 в здании ОВД района.



Позже он рассказывал о своих фотографиях, которые видел в ОВД, а один из оперативников даже заявил, что во время волнений в Нукусе фото Реймова якобы были розданы снайперам.



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Саадатдин Реймов



В решении районного суда от 8 июля 2022 года отмечается, что 1 июля 2022 года примерно в 17 часов Реймов вместе с группой неизвестных людей пытался пройти в Нукус, чтобы, как он заявил в суде, участвовать во встрече с депутатами Жокаргы Кенеса (парламента) Республики Каракалпакстан. Однако на въезде в столицу их остановили сотрудники правоохранительных органов и развернули назад. На основе этих объяснений Реймова суд признал его виновным в нарушении порядка проведения массовых мероприятий (ст.201 ч.1 КоАО РУз), поскольку он участвовал в несанкционированном шествии в сторону Нукуса по территории Ходжейлийского района, не получив разрешения местных властей. "Правонарушитель" признал свою вину, и ему было назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток.



Вскоре выяснилось, что административное дело Реймова (как в сотнях других случаев в Каракалпакстане в июле 2022 года) использовалось как предлог для задержания, после которого у задержанных путем запугивания и пыток пытались получить признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках в Нукусе.



Вечером 7 июля – еще до судебного решения об административном аресте - Реймова этапировали в Нукус вместе с младшим братом Мелисом и активистом Кунгратбаем Реджеповым (всех троих задержали примерно в одно время в различных местах района и на следующий день осудили по ст.201 КоАП РУз).



В здании МВД Республики Каракалпакстан после непродолжительного ожидания в коридоре активиста завели в комнату на 2-ом этаже, где трое сотрудников ведомства избивали какого-то человека. Потом они занялись Реймовым. Во время допроса в комнате находились шесть человек. Допрашивали Бекзод и Шохрат, остальные не представились. Вопросы задавали по-русски, между собой присутствующие говорили на языке, который Реймов не понимал. По его предположениям это были командированные в Каракалпакстан этнические таджики. Они оскорбляли задержанного, называли "сепаратистом", постоянно матерились, требовали сообщить имена "участников беспорядков", угрожали в случае отказа от сотрудничества посадить на 20 лет. "Вы - провокаторы, противопоставляете Узбекистан и Каракалпакстан", - заявил один из них. От активиста пытались получить подпись под протоколом, где говорилось, что 2-го июля он якобы участвовал в избиении сотрудников МВД в Шоманайском районе Каракалпакстана, а затем собрал людей и поехал с ними в Нукус для участия в массовых беспорядках. Активист ответил, что "лгать не будет" и отказался подписать сфабрикованные "признания". Тогда один из допрашивающих взял его за шиворот, потряс, а затем стал бить. Реймов пытался блокировать удары, начал кричать. После этого в комнату вошли трое сотрудников-каракалпаков, спросили: "Почему бьете?" и увели задержанного в автозак. Один из оперативников сказал ему: "Посиди здесь и не выходи, иначе изобьют и сделают инвалидом".



Позже другие сотрудники завели Реймова в актовый зал, где вновь начались пытки. По словам активиста, всех задержанных там жестоко избивали. Многие получили серьезные телесные повреждения, некоторых увезла "Скорая". Люди лежали на полу. Били молодые ребята, "пинали как мяч". Реймов запомнил имя одного из них – Абат. Задержанных не кормили. Требовали подписать заранее составленные "признания", не читая. Во время допросов привезли двух демонстрантов с пулевыми ранениями: одному пуля попала в руку, другому – в ногу, их тоже били. Сильно избитого Реймова от дальнейших пыток спасли два сержанта-каракалпака, которые вывели его из помещения. Некоторое время активист провел в кабинете начальника Управления по борьбе с терроризмом МВД РК Николая Бабаниязова, а на следующий день его "вернули" в Ходжейли, где районный суд назначил ему административный арест.



Реймов и его одноклассник Реджепов отбывали административный арест в ИВС Ходжейлийского района. Их жены передали еду и одежду, но эти передачи до задержанных не дошли.



Когда 22 июля Реймова освободили, выяснилось, что его уволили с работы в Управлении благоустройства района. Из-за массовых арестов и пыток в Каракалпакстане царила атмосфера страха, знакомые боялись посещать дом Реймова, опасаясь преследования. Телефон Реймова, изъятый после задержания, остался у сотрудников правоохранительных органов "для проверки".



СБОР ПОДПИСЕЙ ПОД ОБРАЩЕНИЯМИ К ПРЕЗИДЕНТУ УЗБЕКИСТАНА И ООН

Существует предположение, что преследование активиста на основе сфабрикованных уголовных обвинений, возможно, связано с обращением в ООН и к президенту Узбекистана, в подготовке и распространении которого он принимал участие.



Обращение было составлено в начале июля 2022 года. В написании текста участвовали Саадатдин Реймов и его бывшие одноклассники Кунгратбай Реджепов и Асан Джумабеков. Все авторы обращения были подвергнуты в июле административному аресту на 15 суток за участие в несанкционированных уличных акциях.



Жена Саадатдина – Калбике Сидавлаева - вспоминает, что ее муж купил пачку бумаги (500 листов), обращение размножили, затем раздавали и собирали под ним подписи. Многие жители района охотно подписывали.



По словам Сидавлаевой, Саадатдин Реймов ходил с этим текстом к участковому Арыслану Кукназарову и оперативнику ОВД района Бегзоду Матчанову, сказал им, что собирает подписи. После этого "начались проблемы". Делом активиста занялись не только МВД Каракалпакстана, но и Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана.



В доступных источниках текст обращения отсутствует, в обвинительном заключении и приговоре оно также не упоминается, восстановить его содержание мы можем лишь по рассказам тех, кто был знаком с текстом.



Как вспоминают очевидцы, обращение имело двух адресатов – президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и ООН. В нем говорилось, что каракалпакскому народу нужна помощь ООН и международного сообщества, приезд иностранных журналистов и правозащитников, содействие в проведении мирного и законного митинга. В документе отвергалось обвинение в сепаратизме, выдвигаемые властями. Авторы обращения отмечали, что "каракалпаки – не сепаратисты", "мы ничего не имеем против узбеков", каракалпакский народ не один век живет в Каракалпакстане, сейчас обсуждает свои проблемы, никакие силы из-за рубежа не вмешиваются в происходящее. Далее следуют вопросы к президенту Узбекистана: почему Узбекистан пытается претендовать на наши земли? Почему ограничивают наш язык и замалчивают наши проблемы? Почему не опубликован текст договора об условиях вхождении республики в состав Узбекистана? Почему депутаты не вышли к народу в дни событий? Почему расстреливали, издевались, пытали, унижали каракалпаков?



ЗАДЕРЖАНИЕ РЕЙМОВА И ЕГО ЖЕНЫ И ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Во второй половине августа 2022 года власти Узбекистана активизировали превентивные меры по недопущению заявленного каракалпакской оппозицией на 1 сентября несанкционированного митинга с требованием освобождения политзаключенных. Спецслужбы сочли, что в ситуации с Реймовым административных мер реагирования будет недостаточно, необходимо уголовное преследование активиста.



В этом деле власти вновь использовали отработанную в Узбекистане во времена Каримова схему, когда нежелательного человека (или свидетеля, на которого пытались оказать давление) задерживают по ложному обвинению в совершении административного правонарушения, и лишь потом возбуждают уголовное дело.



24 августа 2022 года Реймову позвонил участковый и попросил зайти в ОВД района, где ему должны вернуть изъятый в июле сотовый телефон. В здании ОВД пришедшего за телефоном активиста задержали, оформив протокол об административном правонарушении по ст.183 (Мелкое хулиганство) КоАО РУз, якобы имевшем место 1 июля 2022 года. Фактически речь идет о попытке участия в митинге, за которую Реймов уже был подвергнут административному наказанию в начале июля.



По словам Сидавлаевой, ее муж отказался подписывать сфальсифицированный протокол. В нем, помимо прочего, говорилось о совершении противоправных действий в состоянии алкогольного опьянения, хотя, как утверждает Калбике, Реймов уже более 12 лет не употребляет спиртное. В тот же день районный суд назначил "правонарушителю" наказание в виде 15 суток административного ареста.



25 августа было отказано в принятии апелляционной жалобы. В тот же день Следственное управление МВД Республики Каракалпакстан возбудило уголовное дело в отношении Реймова по ст.159 ч.1 РУз (Публичные призывы к неконституционному изменению существующего государственного строя либо к неконституционному нарушению единства территории Республики Узбекистан). Подробнее об обвинении мы расскажем ниже. Активист был этапирован в Нукус, где 29 августа было оформлено его задержание в качестве подозреваемого по уголовному делу.



26 августа была задержана жена Реймова - Калбике Сидавлаева. Когда она везла в Нукус продукты для передачи мужу, ей позвонил участковый и сказал, что Реймова вернули в Ходжейли и ей надо зайти в ОВД. Там у нее отобрали телефон, просмотрели переписку и обнаружили сообщения, которые после ареста мужа она отправила через Telegram проживающему в Норвегии каракалпакскому оппозиционеру Аману Сагидуллаеву. "Почему ты связываешь с Аманом? Он – террорист, находящийся в розыске", - заявили "силовики".



Задержанную отвезли в Нукус, где ей занялись сотрудники СГБ (Службы государственной безопасности – ред.). Они требовали от Сидавлаевой дать показания против мужа, но она отказалась. На вопрос, почему изъяли ее телефон, сотрудник СГБ ответил: "Вам дает деньги Аман Сагидуллаев, платит за каждое слово, поэтому твой дурак-муж ходит всюду… Попросите Амана, и он вам купит новый телефон". Впрочем, доказательств финансирования Реймова из-за границы следствие так и не нашло.



В тот же день в отношении Калбике Сидавлаевой был составлен протокол об административном нарушении по ст.184-3 (Изготовление или распространение материалов, пропагандирующих национальную или религиозную вражду) КоАО РУз. В качестве "правонарушения" фигурировали обнаруженные в телефоне файлы и ее переписка через Telegram 25-26 августа с Аманом Сагидуллаевым. Нукусский городской суд назначил ей наказание в виде административного ареста на 15 суток.



Сидавлаева заявила в суде, что связалась с Сагидуллаевым в связи с арестом мужа, попросила прислать ей номер телефона правозащитницы из Ташкента Елены Урлаевой и получила его, материалы, разжигающие вражду, не распространяла. Но эти объяснения были проигнорированы.



Назначенное наказание Сидавлаева отбывала в спецприемнике в районе Каскол-4 Нукуса.



Основной причиной ее ареста стала попытка оказать давление на арестованного активиста. По имеющимся данным, Реймову показали видео и фотографию его жены в наручниках. Сотрудник СГБ сказал ему, что она попадет в тюрьму, если он не будет сотрудничать со следствием.



УГОЛОВНОЕ ОБВИНЕНИЕ И СУД

Как видно из обвинительного заключения и приговора обвинение в отношении Саадатдина Реймова основывается на экспертизах скрытой аудиозаписи и показаниях единственного свидетеля, Руслана Рахимова, который в судебных слушаниях не участвовал (были зачитаны его показания на предварительном следствии).



Рахимов – молодой человек, который во времена учебы в школе находился в дружеских отношениях с сыном Саадатдина Реймова – Сийфатдином и его друзьями. В июле 2022 года он был подвергнут административному аресту за нарушение комендантского часа.



Согласно официальной версии 20 августа Рахимов встретил Реймова, услышал от него слова о запланированном незаконном митинге и просьбу помочь собрать на него молодежь, после чего обратился в ОВД района, где сообщил о словах активиста. 23 августа, получив от "силовиков" записывающее устройство, он пошел домой к Реймову, произвел скрытую аудиозапись их разговора и передал ее в ОВД, что было оформлено в соответствии с процессуальными нормами.



На этой записи, фрагмент которой дословно приведен в приговоре, Реймов говорит, что 1 сентября планируется проведение митинга за освобождение политзаключенных, не надо бояться, демонстранты будут действовать организовано, возьмутся за руки и повяжут белые ленточки, первая задача – освободить тех, кто в заключении, "свобода придет позже", надо освободить Даулетмурата Таджимуратова, позже поднимем вопрос независимости, сделаем Таджимуратова президентом, когда и где будет проходить митинг 1 сентября он сейчас не знает.



Комплексная судебно-политолого-лингвистическая экспертиза от 12.09.2022 пришла к заключению, что высказывания Реймова на аудиозаписи имеют политическое содержание, содержат сепаратистскую идею отделения Республики Каракалпакстан от Узбекистана, что противоречит Конституции и является нарушением принципа территориальной целостности страны.



Судебно-фонографическая экспертиза 07.10.2022 подтвердила, что голос на аудиозаписи принадлежит обвиняемому. Это, впрочем, не отрицал и сам Саадатдин Реймов.



Свою вину в "публичных призывах к неконституционному изменению государственного строя" активист на следствии и в суде не признал. Он показал, что ранее с Рахимовым не был знаком, встретил его 20 августа, когда возвращался из ОВД Нукуса, в тот день обменялся с ним лишь парой коротких фраз, позже говорил ему о предстоящем 1 сентября митинге, о котором узнал от проживающего в Норвегии каракалпакского оппозиционера Амана Сагидуллаева. То, что Даулетмурат Таджимуратов будет президентом независимого Каракалпакстана и после этого жизнь народа станет лучше – это его собственное мнение.



В обвинительном заключении излагаются показания Реймова, согласно которым после возвращения из Казахстана и устройства на работу весной 2022 года он вышел из всех каракалпакских групп в Telegram и WhatsApp, но в связи с событиями 1-2 июля 2022 года возобновил некоторые прежние контакты. В августе 2022 года к нему обратился сосед Жумабек Сейтманов (сторонник "Алга Каракалпакстан"), который просил сообщить Сагидуллаеву о начавшейся новой волне арестов участников уличных протестов. Сейтманов записал свое обращение на видео, оговорив, что эта запись не должна распространяться публично. В ходе коммуникаций по этой теме Реймов узнал от Сагидуллаеева о намеченном на 1 сентября митинге с требованием освобождения политзаключенных Каракалпакстана, планах пригласить журналистов из пяти государств и др., в дальнейшем при разговорах со свидетелем Рахимовым Реймов основывался на этой информации.



При изучении доступных материалов по уголовному делу Саадатдина Реймова обращает внимание, что при изложении в обвинительном заключении показаний активиста заметная их часть касается не инкриминируемого эпизода, а его участия в протестной деятельности и связей с другими каракалпакскими активистами. В частности, Реймова подробно допрашивали о поездке на совещание ОБСЕ по человеческому измерению осенью 2019 года, его выступлениях на пленарных заседаниях, встречах в Варшаве с Аманом Сагидуллаевым и другими каракалпакскими активистами, роли в организации этой поездки и выступлений гражданина Казахстана Наурызбая Менлибаева (в настоящее время обратился за убежищем в одной из европейских стран). Правоохранителей интересовала также причастность Реймова к событиям 13 июля 2021 года, когда в Ходжейли и других районах Каракалпакстана прошли акции протеста против перевода уличных вывесок на латинскую графику (ссылка), что расценивалось каракалпаками как "наступление" Ташкента на каракалпакский язык. Задавались вопросы о контактах с гражданином Казахстана "Адил ака" в Актау, которому Реймов в начале июля 2022 года отправил сообщения с именами двух погибших в ходе волнений, и др.



19 декабря 2022 года Ходжейлийский районный суд Каракалпакстана признал Саадатдина Реймова виновным по ст.159 ч.1 УК РУз и приговорил к 4 годам лишения свободы. Апелляционная и кассационная жалобы были отклонены, соответственно, 6 февраля и 25 августа 2023 года.



В настоящее время активист отбывает наказание в колонии-поселении в г.Карши (Кашкадарьинская область Узбекистана).



Из-за сложностей коммуникаций с Каракалпакстаном призывы к журналистам и правозащитникам присутствовать на процессе и написать о нем остались неуслышанными. Крупные информресурсы в Узбекистане и за рубежом оставили информацию о суде без внимания. Лишь в 2023 году обозначился интерес к делу Реймова со стороны зарубежных активистов и дипломатов. После этого от жены Реймова стали требовать прекратить общение с иностранцами, а в одном случае после встречи с американским дипломатом в сентябре 2023 года даже угрожали отправить ее на психиатрическую экспертизу.



ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА

По мнению экспертов ЦЗПЧ "Мемориал" обвинения в отношении Саадатдина Реймова и его жены Калбике Сидавлаевой являются юридически необоснованными и политически мотивированными, противоречат нормам международного и национального права.



Действия и высказывания указанных лиц, упоминаемые в приговоре по делу Реймова и в решениях по административным делам, являются законной формой реализации прав на свободу выражения и участия в мирных собраниях, гарантированных Пактом о гражданских и политических правах, другими международными документами и соглашениями, участником которых является Узбекистан.



При оценке ситуации суд не принял во внимание то обстоятельство, что согласно Конституциям Узбекистана и Каракалпакстана последний является суверенным государством в составе Узбекистана, имеющим право на отделение путем референдума. Вследствие этого публичная поддержка идеи независимости Каракалпакстана сама по себе (без призывов к насилию, разжиганию вражды и т.п.) не может рассматриваться как правонарушение. Для обоснования приговора суд некритически использовал выводы гуманитарной экспертизы, хотя сами эксперты в суде не допрашивались и сторона защиты была лишена возможности задать им вопросы.



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Статьи Конституции Республики Узбекистан, принятой в 1991 году



Стоит отметить также поразительную легкость, с которой правоохранительные органы Узбекистана продолжают фабриковать административные дела в отношении гражданских активистов в Каракалпакстане, и свидетельство массового применения пыток в Нукусе в июле 2022 года, что до сих пор пытается отрицать Ташкент.



НЕОЖИДАННОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Вечером 21 декабря 2022 года – через два дня после вынесения приговора Саадатдину Реймову – его 20-летний сын Сийфатдин и несколько его друзей были задержаны и подвергнуты административному аресту на 5 суток по ст.183 (Мелкое хулиганство) КоАО РУз. Якобы днем ранее они шумели на улице в вечернее время. Как и в других случаях, описанных выше, административное дело было лишь прелюдией для последующего уголовного дела.



26 декабря 2022 года прокуратура Республики Каракалпакстан возбудила уголовное дело в отношении пятерых молодых людей. Их обвинили в похищении человека (ст.137 ч.2 п."б","в" УК), угрозе применения насилия в связи с выполнением гражданского долга (ст.112 ч.3 УК) и принуждении к лжесвидетельству (238 ч.2 УК).



По версии следствия, поздно вечером 20 декабря 2022 года они выманили из дома своего знакомого Руслана Рахимова (единственного свидетеля обвинения по делу Саадатдина Реймова, фактически выступившего в роли полицейского провокатора) и вынудили его записать на видео заявление, в котором он отказывался от своих показаний, данных в ходе следствия. В процессе над Саадатдином Реймовым Рахимов не участвовал. После допроса в начале сентября он уехал в Ташкент, по его словам, на заработки, но 21 декабря вернулся домой для участия в похоронах.



В коротком видеоролике (менее двух минут) Рахимов заявляет, что вскоре после освобождения из ИВС его доставили вечером в ОВД Ходжейлийского района, где вынудили оговорить Реймова. По его словам, при этом применялось физическое и моральное насилие, его грозили посадить в тюрьму до конца жизни и т.д. К этому причастны участковый Арыслан, сотрудники ОВД Бегзод и Шухрат и следователь, имя которого он не помнит. Рахимов пообещал рассказать правду в суде.



Разумеется, полученное при таких обстоятельствах видеопризнание, на которое есть ссылка в кассационной жалобе по делу Саадатдина Реймова и от которого Рахимов в дальнейшем отказался, не сыграло какой-либо позитивной роли. Более того, давая показания по новому уголовному делу, Рахимов неожиданно "вспомнил", что Саадатдин Реймов якобы пригласил его участвовать в еще одном несанкционированном митинге, когда в июле 2022 года они отбывали административный арест в ИВС Ходжейлийского района. В протоколе указана дата несостоявшегося митинга – 1 августа 2022 года. Достоверность этих показаний вызывает сомнения. Каракалпакские активисты сообщают, что на 1 августа какие-либо акции протеста не планировались и эта дата не обсуждались в соцсетях.



23 декабря 2022 года экспертиза констатировала получение Рахимовым легких телесных повреждений.



26 декабря 2022 года суд санкционировал арест Сийфатдина Реймова, Саламата Даулетбаева (сына осужденного активиста Кунгратбая Реджепова, о деле которого мы писали ранее) и Шерзода Ережепова.



11 мая 2023 года Ходжейлийский райсуд признал Саламата Даулетбаева и Шерзода Ережепова виновными по ст.112 ч.3, 137 ч.2 п."б","в" и 238 ч.2 УК и приговорил их к 3,5 годам колони общего режима, Сийфатдина Реймова по ст.238 ч.2 УК – к 3 годам лишения свободы. Алмазбек Муратбаев и Мухамедали Асемов находившиеся под подпиской, были признаны виновными по ст.137 ч.2 п."б","в" УК и приговорены к 4 годам ограничения свободы. Апелляционная инстанция оставила приговор в силе.



18 января 2024 года Сийфатдин Реймов был освобожден условно-досрочно. По имеющимся сведениям, во время нахождения в СИЗО в Нукусе сокамерники по указанию администрации избивали его, один из них выбил у него зуб.



Информация о ситуации с другими осужденными по этому делу в настоящее время отсутствует. Источник - asiaterra.info

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