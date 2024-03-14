В таджикском Бадахшане возводят ГЭС "Санобод" для энергообеспечения... Афганистана и Пакистана

09:04 15.03.2024

В ГБАО возводят ГЭС для энергообеспечения Афганистана и Пакистана

08:00, сегодняАвтор: Asia-Plus

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В области начинается строительство крупных энергетических объектов

Подстанция на ГЭС "Памир-1" - самой крупной в ГБАО



Возведение ГЭС "Санобод" в Рушанском районе ГБАО позволит экспортировать электроэнергию за рубеж, в частности на север Пакистана и Афганистана, заявил министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума, сообщает издание местного органа власти "Пайгоми Рушон".



Во время презентации проекта строительства модульной подстанции 110/35/10 кВ в административном центре Рушанкского района в минувший вторник министр сказал, что "в области начинается строительство крупных энергетических объектов".



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Взвозимая подстанция, строительство которой финансируется Евросоюзом, по словам министра, превратит Рушанский район в центр распределения электроэнергии в области.



Он заключил, что подстанция "будет способствовать обеспечению электроэнергией и новых промышленных предприятий и населения Рушанского района".



Между тем, глава ГБАО Алишер Мирзонабот в ходе мероприятия заявил, что область по сравнению с другими регионами страны лучше обеспечивается электроэнергией.



Он подчеркнул, что возведение ГЭС "Санобод", проектной мощностью 500 мегаватт, "станет большим шагом в индустриализации области".



Фото: "Пайгоми Рушон"

"В этом году планируем строить и сдать в эксплуатацию 50 промышленных предприятий, которые должны быть обеспечены электроэнергией", - добавил Мирзонабот.



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Между тем, ранее, в 2015 году, после подписания меморандум о строительстве ГЭС "Санобод" между правительством Таджикистана и Фондом Ага Хана сообщалось, что мощность будущей станции, согласно предварительным расчетам, составит от 100-125 МВт, что, соответственно, в 4-5 раза ниже декларируемой главой области мощности в 500 МВт.



Возможно, глава области оговорился, так как в настоящее время более высокой проектной мощностью в республике обладают только три ГЭС: Нурекская ГЭС (3000 МВт), Сангтудинская ГЭС-1 (670 МВт) и Байпазинская ГЭС (600 МВт).



Управлением электроэнергетической системы ГБАО, которая действует автономно от энергосистемы Таджикистана, на основе концессионного договора с правительством РТ до конца 2027 года будет заниматься международная компания "Памир Энерджи".



На данный момент общая производственная мощность станций, находящихся под управлением "Памир Энерджи", составляет около 50 МВт.

Напомним, потребители в других регионах Таджикистана с конца сентября прошлого года получают электричество в ограниченных объемах (8-10 часов в сутки). С конца февраля с ограничениями также начали сталкиваться жители столицы.