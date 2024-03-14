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"Артемовцы", "авдеевцы" и идея божественной справедливости, - Александр Проханов
09:09 15.03.2024

"Артемовцы" и "авдеевцы"
идея, которая будет наполнять преображенную Россию, - идея божественной справедливости
Александр Проханов
14 марта 24

На Украине российская армия ведет смертельную борьбу с колоссальной мощью объединенных враждебных стран. В этих странах могучие оборонные заводы, блестящие военные конструкторы, уникальные системы оружия, громадные капиталы, изощренные разведки, утонченная культура подрывных операций, искусство, превращенное в инструмент войны, сокровенные магические технологии, способные обескровить врага. Русские солдаты и офицеры в Донбассе отвоевывают околицу за околицей, бугорок за бугорком. Их засыпают ракетами и кассетными бомбами, их давят "Абрамсами" и "Леопардами", их заливают реактивным огнем. Они - лучшие из нас, они - стальной сердечник, созданный государством и направленный на защиту высшей народной ценности - Государства Российского, с которым беспощадно, раз и навсегда готов расправиться Запад.

Российское государство печется о своей воюющей армии. У нее превосходное оружие, на ней отменные бронежилеты и каски, у нее продовольствие, боекомплекты, госпитали, умелые командиры. За их окопную, смертельно опасную работу им платят достойные деньги. Заботятся об оставшихся в тылу детях и женах. Окружают всенародной любовью, слагают в их честь победные песни. Они - соль соли русской земли.

Но войне не длиться вечно. Этот слаженный, закаленный в боях контингент вернется к мирной жизни, и государство радеет о них, возвратившихся с военных полей в жизнь, охваченную громадными переменами. Россия оттолкнулась от старых берегов, оттолкнулась от иллюзий, очнулась от обмана, сбросила наваждение, продолжает свой уникальный русский путь среди мирового столпотворения. Государство ждет, когда воюющие в Донбассе русские люди придут с фронта и вольются в грандиозную и мучительную работу по сотворению новой России, суверенной и могучей.

Государство ждет, что эти честные, мужественные люди, вернувшись к мирной жизни, внесут в нее праведность, идею служения не батальону, не артели, не корпорации, не партии, а великому государству - России.

У Петра гвардией перемен были "семеновцы" и "преображенцы". У Путина, на которого ложится бремя громадных русских перемен, появляются "артемовцы" и "авдеевцы", закаленные державники, для которых держава российская дороже жизни. Из этих вернувшихся с фронта людей - новые депутаты и губернаторы, новые художники и поэты, новые священники и монахи. Они составят костяк новейшей российской армии, художественной интеллигенции и политического класса. И все, кого сегодня в донбасских окопах осыпает поднятая взрывами земля, все, кто, хоронясь за броней танков и бэтээров, штурмует украинские укрепрайоны, все, кто лежит и бредит под капельницами в лазаретах, - это драгоценный авангардный отряд, формирующий русское будущее.

А в московских ресторанах пьют "Шабли".

А на Черном море тонут корабли.

Рестораны кипят банкетами, корпоративы сорят миллионами, гедонисты летают на заморские пляжи, пасутся в миланских бутиках, пьют шампанское на голых вечеринках. И кажется, есть две России. Одна сражается насмерть в окопах, стоит по три смены у конвейеров оборонных заводов, отправляет на фронт гуманитарные конвои. И другая - алчная, падкая до низменных наслаждений, циничная, вцепившаяся в бессовестные состояния, хохочущая над понятиями подвиг, героизм, Родина.

Две эти России, как спирт и глицерин, это не одно и то же. Их столкновения создают причудливый, несусветный орнамент сегодняшней общественной жизни. Кто победит? Маслянистый, вязкий, обволакивающий глицерин или огненный, вспыхивающий спирт, источник социального огня и энергии.

Преобразование России происходит не гладко, исполнено драматических, не видимых миру коллизий. Одна часть общества отторгает другую. Как всякие великие преобразования, нынешние чреваты борьбой, драматической схваткой, в которой глицериновая часть общества не торопится уступать место огненной и светоносной.

Верю, что идея огненного служения, бескорыстной веры одолеет гедонизм, цинизм и неверие, государство разумно и честно распорядится своими государственниками, отдававшими жизнь за государство, знающими, что такое труд, великое терпение, братство, бескорыстное служение и подвиг. Нынешнее поколение фронтовиков не разделит горькой судьбы своих предшественников, которых государство послало в афганский поход, вдохновило на подвиг, назвало лучшими людьми, а потом предало их, кинуло на растерзание свирепой перестройке. И герои Герата и Джелалабада, Кабула и Гардеза, Саланга и Панджшера были отданы на поношение свирепым перестройщикам, которые называли солдат своей Родины палачами и "цинковыми мальчиками", отворачивались от них, кидая жалкие подачки ничтожных и унизительных льгот.

Сороковая армия, обугленная и оболганная, вернулась домой и распалась на множество групп, ошеломленных предательством, униженных презрением, привнесла в девяностые яд своего негодования, цинизма и ненависти. Афганцы перестреляли друг друга в 1993-м. Афганцы сложились в бандитские группировки и взрывали друг друга на Котляковском кладбище. Афганцы становились киллерами и охранниками, служа не государству, а свирепым банкирам и олигархам.

Трагедия Сороковой армии не повторится. Государство будет рассматривать вернувшихся с фронта солдат как алмазный фонд Государства Российского.

Какая идея вдохновит вернувшихся с фронта солдат? Они не примут старомодную бутафорскую идею романовской империи с ее горностаевой мантией и шапкой Мономаха. Они не станут упорно и яростно строить империю Сталина, которая в своем грозном красном величии неповторима, как неповторима улетевшая в мироздание волна света.

Идея, которая будет наполнять преображенную Россию, - идея божественной справедливости. Эта идея понятна русскому человеку. Она питала русское сознание во все века его исторического творчества. Она понятна воюющим в Донбассе солдатам, ибо война в Донбассе - это война за высшую справедливость. Справедливо соединять разделенный врагами русский народ. Справедливо возвращать в Россию неправедно отторгнутые земли. Справедливо сражаться с западным монстром, желающим навеки затмить русский свет, порушить Русскую Мечту о праведном, благом и восхитительном государстве, мечту, своей божественной красотой питавшую стихи и романы русских художников, наполнявшую проповеди русских святителей, вдохновлявшую на деяния великих русских преобразователей.

Вы будете шагать по улицам городов, перемещаться в поездах и самолетах, слушать выступления депутатов и губернаторов, и вы узнаете их по неуловимому свечению, их окружающему, по неподдельной искренности их речей, по честности и праведности их деяний. Это они среди нас - "артемовцы" и "авдеевцы" восхитительного русского времени.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710482940


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