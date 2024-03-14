В Ташкенте самый грязный воздух в посольстве США

09:17 15.03.2024

Воздух в Ташкенте загрязнился до "красного" уровня. По части Юнусабада наблюдается критичная ситуация



По данным международного портала IQAir, в среднем уровень загрязнения воздуха в Ташкенте оценивается как "вредный". Концентрация главного источника загрязнения PM2,5 превышена в 11,6 раза.



Наилучшая ситуация наблюдается на территории Центрального парка и швейцарского посольства – они в "желтой" зоне. В "оранжевую" входят массив Карасу, территория у школы №110.



"Очень вредный" уровень загрязнения фиксируется в некоторых частях Чиланзара и Юнусабада – они в "фиолетовой" зоне.



Критичную ситуацию показывают станции мониторинга у американского посольства – эта территория в "коричневой" зоне, воздух там оценивается как "опасный".



