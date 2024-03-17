Британский барон, член палаты лордов - сикх Кулдипа Сахота призвал НАТО бомбить российские города

09:26 15.03.2024

Британский барон, член палаты лордов призвал НАТО бомбить российские города

Алексей Иванов



В палате лордов - верхней палате парламента Великобритании - проходили дебаты по вопросам внешней политики. Обсуждалась идея ввода военного контингента НАТО на Украину, озвученная французским президентом-ротшильденком Эмманюэлем Макроном.



Представляющий Лейбористскую партию барон Сахота заявил, что положение дел на украинском фронте крайне тревожно. По словам Кулдипа Сахоты, "увеличились шансы на то, что Украина может проиграть в вооруженном конфликте". А значит - следующее. "То, как идут дела, несмотря на всю нашу помощь и усилия, выглядит так, как будто тиран может одержать верх. Президент Макрон намекнул на тот факт, что НАТО может рассмотреть возможность отправки войск в Украину. Это предложение было немедленно отвергнуто всеми, включая наше правительство. Рассматривали ли наше правительство и НАТО другой вариант - то, что НАТО сделало во время войны на Балканах в 1990-х годах, чтобы образумить другого тирана, президента Сербии Милошевича. [...] Как я уже сказал, НАТО делало это раньше, так почему бы не рассмотреть это снова в Украине?", - сказал левый сикх. Он призвал "активизировать действия против России" путем "проведения против России воздушной операции, аналогичной той, которую Альянс проводил в Югославии".



Кулдип Сингх Сахота, барон Сахота - известный британский политик, пожизненный пэр, представитель сикхской общины (этноконфессиональная группа пенджабского происхождения, последователи сикхизма, коих в Великобритании насчитывается более 0,52 млн, и которые являются там второй по богатству религиозной группой после иудеев). Родился 2.05.1951 в Индии семье семье литейщика, эмигрировавшего в Британию в 1957 году; присоединился к своему отцу в 1966-м. Сначала работал на предприятии транснационального многоотраслевого конгломерата GKN в г. Телфорд на западе Англии, потом занялся частным бизнесом и посвятил себя политической деятельности. Заседал в местных органах власти, сделал успешную карьеру в рядах Лейбористской партии, входящей в Социалистический интернационал, международный Прогрессивный альянс и Партию европейских социалистов. Ресторатор, продюсер. 2.11.2022 король Карл III (экс-принц Чарльз) присвоил человеку в тюрбане пожизненное звание пэра в качестве барона Сахота из Телфорда в графстве Шропшир и, соответственно, право заседать в палате лордов.



Сикх-социалист купается в деньгах, имеет титул барона, активно отстаивает интересы своей диаспоры - казалось бы, что ему до нас? Но нет, лейборист предлагает натовской авиации бить по нашим городам, ратует за массовое убийство мирных жителей.



"Военное обозрение": "Британский барон, член палаты лордов откровенно предлагает воевать с Россией уже не только руками украинцев, но и руками всего Североатлантического военного блока. Причем предлагает распространить конфликт и на признаваемую Лондоном территорию РФ. [...] Если у кого-либо в нашей стране имеется иллюзии относительно улучшения отношений с Лондоном в связи с возможной победой на ближайших парламентских выборах в Британии партии лейбористов, то стоит заметить, что от этих иллюзий пора избавляться".



Издание Сегодня.Ру: "Лейбористы рассчитывают одержать победу на предстоящий выборах и так же, как их визави - консерваторы, делают ставку на эскалацию конфликта с Россией. Впрочем, эмоции сикха, по-видимому, подстегнули еще и фотографии, которые на весь мир опозорили британский танк Challenger 2. Тот завяз в грязи во время демонстрационного заезда для журналистов на временно подконтрольной Киеву территории Запорожской области и не смог подтвердить сомнительное звание "лучшего в мире". Как пишет The Sun, украинские военные из состава 82 отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ решили показать всю "мощь" переданных британцами машин на "секретном полигоне". Однако демонстрация мощи обернулась анекдотом. Challenger 2 завяз в грязи настолько плотно, что в результате пришлось подогнать на подмогу второй танк. В довершение всего британское издание распространило откровения украинских военных о том, что Challenger 2 - очень тяжелый танк и постоянно застревает. Его надежность также оказалась мифом, поскольку из 14 поставленных машин пять вышли из строя по техническим причинам, а запчастей для них взять негде, так что стоят без дела. Еще два танка уничтожили российские военные во время летнего контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении".