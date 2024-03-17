 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 15.03.2024
09:39  Праздновать Наурыз по-новому будут в Казахстане: как именно и почему
09:26  Британский барон, член палаты лордов - сикх Кулдипа Сахота призвал НАТО бомбить российские города
09:17  В Ташкенте самый грязный воздух в посольстве США
09:09  "Артемовцы", "авдеевцы" и идея божественной справедливости, - Александр Проханов
09:04  В таджикском Бадахшане возводят ГЭС "Санобод" для энергообеспечения... Афганистана и Пакистана
09:00  Дело каракалпакского активиста Реймова: 4 года заключения за разговоры в поддержку митинга
08:56  "Казобщество ждут серьезные перемены". Спикер Ашимбаев поднял дело упыря Бишимбаева на гос-уровень

08:53  "КазТрансОйл" начал масштабно качать нефть через трубу "Баку - Тбилиси - Джейхан"
08:48  В.Путин: "Сейчас объясню, в чем дело..." (полный текст интервью РИАН)
08:33  В Минсельхозе Киргизии новые заместители
08:17  Забытые солдаты Империи-27. Герой штурма Геок-Тепе полковник Михаил Бадрицкий, - В.Андреева
08:04  Тупые роботы уже убили тысячи человек по всему миру. А сколько убьют умные роботы, - РБК
03:10  Историк Радик Темиргалиев: в 90-е нам рассказывали мифы и легенды о казахах
02:17  Что Киргизия получает от участия в проекте "Пояса и пути"?
02:13  Экс-помощник Рейгана Бэндоу: Макрон возомнил себя реинкарнацией Наполеона
01:48  Индия надула российских экспортеров и похоронила единую валюту БРИКС
01:34  Америка устала от милитаризма, да он ей и не под силу, - Вл.Прохватилов
01:12  К приезду Токаева на курултай в Атырау начали ремонтировать дороги
00:50  Министр Аида Балаева: "Вклад Курултая в развитие Справедливого Казахстана неоценим"
00:37  Четверть века назад под американскую экономику была заложена "мина", - В.Катасонов
00:29  Диалог в Омане поставил США и Иран в неловкое положение, - Игорь Субботин
Четверг, 14.03.2024
21:10  Послом Узбекистана в Сингапуре стал Алишер Каюмов
21:08  Зарождение, расцвет и упадок Великой степи, - Данияр Байдаралы
21:04  Деятельность Фонда Ага Хана в Центральной Азии
20:09  Bloomberg назвал Китай проигравшим в случае победы Трампа или Байдена
20:05  За плечами доллара: золото и биткоин одновременно побили рекорды
20:03  Reuters: ЦРУ вело тайную операцию по разжиганию оппозиционных настроений в Китае
20:00  Скандал в семействе: Байден рассорился с Нетаньяху
19:30  Наигрался? Кырдепутат Осмонов добровольно сдал мандат
19:22  Президент Киргизии заявил, что не боится народных волнений (интервью)
19:16  Россия под кибератаками. Уроки извлекаются, но.., - Л.Савин
19:14  Грабеж - как форма политики. Запад собирается идти по своим старым следам, - В.Бурт
17:52  Скончался самый крупный казахстанский экономист академик Арыстан Есентугелов
17:28  Джо в игре. Байден уверяет, что сдаваться он не собирается и еще поборется, - Илья Титов
17:24  Александр Проханов: А в московских ресторанах пьют "Шабли"... А на Черном море тонут корабли.
17:19  Свободу Ассанжу! Такер Карлсон беседует с супругой самого знаменитого политзаключенного
16:54  Умер экс-депутат и глава казахстанской политической партии "Ауыл" Гани Калиев
16:12  Мирзиеев в гневе уволил 1-го зама хокима Сырдарьинской области и его подхокимников
16:04  Путин начал метать молнии в элиту: "бал вампиров" заканчивается, - МК
13:47  Ядерный "Оскар", или Составные части зловещего пазла, - Ю.Борисов
08:57  Из России бежал основатель "Яндекса" - Аркадий Волож
08:49  УзбКадры. Авторитетный хоким Чирчика Даврон Хидоятов меняет место работы
08:06  "Отмывал" криминальные деньги. Задержан экс-министр сельского хозяйства Киргизии Эркинбек Чодуев
07:55  В Казахстане собирают очередной "Национальный курултай"
07:45  Доверие к доллару достигло исторического минимума в Казахстане
07:32  Украину заподозрили в продаже оружия Китаю, - В.Скосырев
01:12  "Мокрое дело" Афганистана, - Виктор Дубовицкий
01:06  В Казахстане Наурыз отметят по-новому: 10-дневное расписание
01:00  Advance: Россия разрывает Украину
00:45  Yeni Safak: Засухи, пожары, наводнения. Европу убьет климат
00:34  Демократические ценности и холодная война. О социально-экономических достижениях современного Китая, - Ю.Тавровский
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Британский барон, член палаты лордов - сикх Кулдипа Сахота призвал НАТО бомбить российские городаБританский барон, член палаты лордов - сикх Кулдипа Сахота призвал НАТО бомбить российские города
09:26 15.03.2024

Британский барон, член палаты лордов призвал НАТО бомбить российские города
Алексей Иванов

В палате лордов - верхней палате парламента Великобритании - проходили дебаты по вопросам внешней политики. Обсуждалась идея ввода военного контингента НАТО на Украину, озвученная французским президентом-ротшильденком Эмманюэлем Макроном.

Представляющий Лейбористскую партию барон Сахота заявил, что положение дел на украинском фронте крайне тревожно. По словам Кулдипа Сахоты, "увеличились шансы на то, что Украина может проиграть в вооруженном конфликте". А значит - следующее. "То, как идут дела, несмотря на всю нашу помощь и усилия, выглядит так, как будто тиран может одержать верх. Президент Макрон намекнул на тот факт, что НАТО может рассмотреть возможность отправки войск в Украину. Это предложение было немедленно отвергнуто всеми, включая наше правительство. Рассматривали ли наше правительство и НАТО другой вариант - то, что НАТО сделало во время войны на Балканах в 1990-х годах, чтобы образумить другого тирана, президента Сербии Милошевича. [...] Как я уже сказал, НАТО делало это раньше, так почему бы не рассмотреть это снова в Украине?", - сказал левый сикх. Он призвал "активизировать действия против России" путем "проведения против России воздушной операции, аналогичной той, которую Альянс проводил в Югославии".

Кулдип Сингх Сахота, барон Сахота - известный британский политик, пожизненный пэр, представитель сикхской общины (этноконфессиональная группа пенджабского происхождения, последователи сикхизма, коих в Великобритании насчитывается более 0,52 млн, и которые являются там второй по богатству религиозной группой после иудеев). Родился 2.05.1951 в Индии семье семье литейщика, эмигрировавшего в Британию в 1957 году; присоединился к своему отцу в 1966-м. Сначала работал на предприятии транснационального многоотраслевого конгломерата GKN в г. Телфорд на западе Англии, потом занялся частным бизнесом и посвятил себя политической деятельности. Заседал в местных органах власти, сделал успешную карьеру в рядах Лейбористской партии, входящей в Социалистический интернационал, международный Прогрессивный альянс и Партию европейских социалистов. Ресторатор, продюсер. 2.11.2022 король Карл III (экс-принц Чарльз) присвоил человеку в тюрбане пожизненное звание пэра в качестве барона Сахота из Телфорда в графстве Шропшир и, соответственно, право заседать в палате лордов.

Сикх-социалист купается в деньгах, имеет титул барона, активно отстаивает интересы своей диаспоры - казалось бы, что ему до нас? Но нет, лейборист предлагает натовской авиации бить по нашим городам, ратует за массовое убийство мирных жителей.

"Военное обозрение": "Британский барон, член палаты лордов откровенно предлагает воевать с Россией уже не только руками украинцев, но и руками всего Североатлантического военного блока. Причем предлагает распространить конфликт и на признаваемую Лондоном территорию РФ. [...] Если у кого-либо в нашей стране имеется иллюзии относительно улучшения отношений с Лондоном в связи с возможной победой на ближайших парламентских выборах в Британии партии лейбористов, то стоит заметить, что от этих иллюзий пора избавляться".

Издание Сегодня.Ру: "Лейбористы рассчитывают одержать победу на предстоящий выборах и так же, как их визави - консерваторы, делают ставку на эскалацию конфликта с Россией. Впрочем, эмоции сикха, по-видимому, подстегнули еще и фотографии, которые на весь мир опозорили британский танк Challenger 2. Тот завяз в грязи во время демонстрационного заезда для журналистов на временно подконтрольной Киеву территории Запорожской области и не смог подтвердить сомнительное звание "лучшего в мире". Как пишет The Sun, украинские военные из состава 82 отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ решили показать всю "мощь" переданных британцами машин на "секретном полигоне". Однако демонстрация мощи обернулась анекдотом. Challenger 2 завяз в грязи настолько плотно, что в результате пришлось подогнать на подмогу второй танк. В довершение всего британское издание распространило откровения украинских военных о том, что Challenger 2 - очень тяжелый танк и постоянно застревает. Его надежность также оказалась мифом, поскольку из 14 поставленных машин пять вышли из строя по техническим причинам, а запчастей для них взять негде, так что стоят без дела. Еще два танка уничтожили российские военные во время летнего контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении".

Источник - zavtra.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710483960


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы внесли изменения в закон по вопросам здравоохранения и вернули его в Мажилис
- Олжас Бектенов отметил важность сохранения исторического облика мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи
- В Атырау началось заседание Национального Курултая
- Исполнилось 80 лет Кокчетавской и Талды-Курганской областям
- МВК по торговле: запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа и ввоз пшеницы
- Глава МИД Казахстана принял участие в заседании Постоянного совета ОБСЕ
- Вопросы привлечения иностранных инвестиций в страну обсудили в Мажилисе
- Тамара Дуйсенова с рабочей поездкой посетила Атыраускую область
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  