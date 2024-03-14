Праздновать Наурыз по-новому будут в Казахстане: как именно и почему

09:39 15.03.2024

Наурызнама – новый формат празднования Наурыз мейрамы в Казахстане - продлили на неделю



АСТАНА, 13 мар - Sputnik. Казахстанцы смогут ежегодно праздновать Наурыз на протяжении десяти дней – с 14 по 23 марта, заявили в министерстве культуры и информации. Декада получила название "Наурызнама".



Новый формат празднования одного из главных праздников Казахстана, в котором укоренены национальные традиции и обычаи, представил заместитель председателя комитета культуры Минкультуры Сабит Барлыбаев.



Возвращение к истокам



"Наурызнама", отметил он, - это возвращение к историческим корням и традициям, о которых писали философы от Махмуда Кашгари до Абая и Мухтара Ауэзова.



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Каждый день периода, подчеркнул он, посвящен определенной теме и ценности, отражающей богатство и многообразие казахстанской культуры и общества.



14 марта – День созидания – называется праздником Амал.

"Эта традиция сохранилась в западных регионах страны. На сегодняшний день данный праздник предлагается отмечать во всех областях. Для народа это почитаемая и уникальная традиция", - подчеркнул он.



15 марта объявлено "Днем милосердия".

"Необходимо привить обществу культуру благотворительности, сформировать ценности сострадания и взаимовыручки", - отметил Барлыбаев.



16 марта определено "Днем культуры и национальных традиций".

"Этот день посвящен пропаганде нашей культуры, искусства и национальных ценностей. Планируется проведение различных мероприятий по всей республике", – сказал спикер.



17 марта - "День шанырака". На этот день запланированы культурные мероприятия, посвященные популяризации семейных ценностей, на примере образцовых семей.



18 марта посвящается национальной одежде.



19 марта – День обновления. В этот день предлагается продолжить традицию весенней посадки деревьев.

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20 марта – объявлен Национальным днем спорта. В этот день во всех регионах страны организуются различные соревнования по национальным видам спорта.



21 марта предложено объявить Днем солидарности. Его главной целью является пропаганда мира и единства среди населения в целом, повышение уважения друг к другу.



22 марта – начало года. В этот день во всех регионах страны состоятся культурно-спортивные мероприятия, организуют стилизованные этноаулы и различные ярмарки.



23 марта - День очищения.

"В этот день во всех регионах Казахстана пройдет общенациональная экологическая акция", – сказал С. Барлыбаев.



С 14 по 23 марта в Казахстане объявлен сезон "Наурыз-базарлық". В эти дни в торговых точках будут проходить массовые распродажи.



Особое внимание, добавили в Минкультуры, будет уделено народным гуляниям и культурно-спортивным мероприятиям, которые будут проводиться во всех регионах страны.



"Но празднование Наурыза не ограничивается только декадой. По всей стране планируется проведение более 10 тысяч мероприятий различного формата, включая выставки, фестивали, литературно-музыкальные вечера и кинопоказы", - подчеркнули в ведомстве.



При этом главным праздником в этом году станет "Ұлы істің – Ұлы таңы" (Рассвет великого дела - Sputnik), который пройдет на территории ЭКСПО города Астаны 21 марта.