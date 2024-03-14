Высший пилотаж: почему Казахстану становится все сложнее балансировать?

10:59 15.03.2024

Дата: Март 15, 2024

Автор: Центральная Азия постепенно превращается в арену для противостояния крупных держав. В таких условиях странам региона становится все труднее вести свою традиционную многовекторную политику. Казахстан с его геоэкономическими данными становится объектом противостояния держав чаще остальных в регионе. О стратегиях США, Китая, Турции и России в отношении Казахстана читайте в статье Владимира Аваткова и Аиды Ерманалиевой. Подробнее - в материале ia-centr.ru. Стратегия США в отношении Казахстана



Сразу после распада СССР интерес США к Казахстану в первую очередь был связан с вопросом оставшегося в молодой республике ядерного арсенала. Как известно, тогда этот вопрос удалось решить совместными усилиями и Казахстан отказался от доставшегося от СССР опасного наследства.



На современном этапе отношения с Казахстаном важны для США в первую очередь в контексте противостояния с Китаем и Россией.

США в разное время предлагали альтернативные китайским и российским проекты торгово-экономической интеграции для стран региона.



Например, продвигаемая ими концепция Нового шелкового пути предполагала перенаправление энергетических ресурсов из ЦА в другие регионы в обход России и Китая. Данный проект в итоге провалился. Сейчас США придерживаются того же принципа и активно поддерживают проект Транскаспийского коридора.



США традиционно проявляют повышенный интерес к странам, обладающим большими запасами энергоресурсов. Казахстан в этом плане не стал исключением. Энергетический фактор остается центральным в американо-казахстанских отношениях по сей день.



США также поддерживают идею создания регионального объединения из стран ЦА. Одним из последствий создания подобной структуры, как считают в Вашингтоне, может стать уменьшение зависимости от России и Китая.



Другим аспектом стратегии является активное воздействие на внутреннюю политику Казахстана с целью продвижения западных либерально-демократических ценностей. Это чаще приводит к укреплению прозападной оппозиции и создает риски так называемых цветных революций.



Стратегия Китая в отношении Казахстана

Казахстан для Китая важен в первую очередь в контексте безопасности собственных границ. Казахстан граничит с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая, где наиболее высоки риски сепаратизма и терроризма.



Другим аспектом китайской стратегии в отношении Казахстана является использование его огромного логистического потенциала. Казахстан изначально рассматривался как ключевое звено сухопутной части проекта "Один пояс, один путь". Через территорию Казахстана проходит часть трансконтинентального автомобильного коридора Западная Европа - Западный Китай.



Также специальная экономическая зона "Хоргос - Восточные ворота" является ключевым логистическим узлом трансконтинентального торгового коридора.

Страны также развивают экономическое и энергетическое сотрудничество. Казахстанские энергоресурсы играют главную роль в обеспечении энергетической безопасности западных провинций Китая. Китай уже является основным торговым партнером и импортером энергоресурсов.



Однако настолько тесное сотрудничество в свою очередь создает риски чрезмерной зависимости от китайского рынка сбыта и китайских инвестиций. Впрочем, подобные риски уже характерны для многих стран региона.



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Стратегия Турции в отношении Казахстана

Центральным элементом турецкой стратегии в отношении Казахстана является фактор культурно-языковой общности. В целом Турция довольно эффективно пользуется этим. Например, вслед за Азербайджаном, Туркменистаном и Узбекистаном Казахстан также переводит свой алфавит на латиницу. Культурный фактор также является основой для продвижения концепции единого тюркского пространства во главе с Турцией. В свою очередь, объединение тюркских государств позволяет Турции продвигать и другие аспекты своей стратегии.



В экономическом направлении отношения сводятся к увеличению инвестиционной активности в Казахстане со стороны Турции. Географическое положение Казахстана привлекает Турцию, как и всех остальных. Турция в первую очередь заинтересована в том, чтобы трансконтинентальные маршруты после Казахстана дальше проходили на Запад именно через турецкую территорию.



Анкара также стремится наладить сотрудничество в военной сфере. Турция продолжает продвигать идею создания "Армии Турана", в том числе с участием Казахстана.



Стратегия России

Интерес России к Казахстану обусловлен сразу несколькими важными факторами. Во-первых, будучи соседом, с которым у России самая протяженная общая граница, Казахстан важен с точки зрения безопасности. Во-вторых, фактор тесных экономических связей. Экономический аспект приобретает особое значение в условиях масштабных санкций. Кроме того, интерес России обусловлен общей продолжительной историей.



Россия продолжает делать ставку на формирование пространства коллективной безопасности на евразийском пространстве. Казахстан в этом плане один из ключевых партнеров. Страны продолжают развивать военно-технические и военно-политические связи, в том числе через ОДКБ.



В экономическом плане Россия является одним из ключевых партнеров Казахстана. Торговля с Россией занимает около 25 % от общего товарооборота Казахстана. Кроме того, страны продолжают развивать проект интеграционного объединения ЕАЭС.



Между странами появляются все новые направления для сотрудничества, в первую очередь связанные с инновационными технологиями. У стран уже имеется богатый опыт сотрудничества в космической отрасли и в сфере телекоммуникаций.



В культурно-образовательном плане Россия остается приоритетным направлением для образовательной миграции казахстанцев. Только в 2022–2023 учебном году в России обучались 67 тысяч граждан Казахстана. Сотрудничество в сфере образования является важным инструментом для сохранения исторически сложившихся связей между странами.



Каждая из вышеперечисленных стран выстраивает стратегию в отношении Казахстана исходя из своих национальных интересов. Для США интерес заключается в сдерживании Китая и России. Для Китая важно обеспечить приграничную и энергетическую безопасность, а также открыть более удобные маршруты к рынкам сбыта. Турция стремится вовлечь в проект тюркского объединения под своим началом. Россия стремится сохранить имеющиеся связи и формировать стабильное пространство безопасности. В современных условиях риски столкновения интересов и влиятельных стран будут расти. Казахстану необходимо выстраивать свою долгосрочную стратегию с учетом этой тенденции.



Полную версию статьи "Казахстан как центр столкновения интересов глобальных игроков на постсоветском пространстве: России, Китая, США и Турции" читайте в журнале "Постсоветские исследования".