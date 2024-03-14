Назначен советник президента Узбекистана по правовой экспертизе и комплексному анализу

12:15 15.03.2024

Бекзот Мавлонов назначен советником президента по вопросам правовой экспертизы и комплексного анализа. Ранее он руководил Департаментом правовой экспертизы и комплексного анализа Администрации президента, был заместителем госсоветника президента и заместителем генпрокурора.



