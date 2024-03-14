|12:15 Назначен советник президента Узбекистана по правовой экспертизе и комплексному анализу
10:59 Высший пилотаж: почему Казахстану становится все сложнее балансировать?
09:39 Праздновать Наурыз по-новому будут в Казахстане: как именно и почему
09:26 Британский барон, член палаты лордов - сикх Кулдипа Сахота призывает НАТО бомбить российские города
09:17 В Ташкенте самый грязный воздух в посольстве США
09:09 "Артемовцы", "авдеевцы" и идея божественной справедливости, - Александр Проханов
09:04 В таджикском Бадахшане возводят ГЭС "Санобод" для энергообеспечения... Афганистана и Пакистана
09:00 Дело каракалпакского активиста Реймова: 4 года заключения за разговоры в поддержку митинга
08:56 "Казобщество ждут серьезные перемены". Спикер Ашимбаев поднял дело упыря Бишимбаева на гос-уровень
08:53 "КазТрансОйл" начал масштабно качать нефть через трубу "Баку - Тбилиси - Джейхан"
08:48 В.Путин: "Сейчас объясню, в чем дело..." (полный текст интервью РИАН)
08:33 В Минсельхозе Киргизии новые заместители
08:17 Забытые солдаты Империи-27. Герой штурма Геок-Тепе полковник Михаил Бадрицкий, - В.Андреева
08:04 Тупые роботы уже убили тысячи человек по всему миру. А сколько убьют умные роботы, - РБК
03:10 Историк Радик Темиргалиев: в 90-е нам рассказывали мифы и легенды о казахах
02:17 Что Киргизия получает от участия в проекте "Пояса и пути"?
02:13 Экс-помощник Рейгана Бэндоу: Макрон возомнил себя реинкарнацией Наполеона
01:48 Индия надула российских экспортеров и похоронила единую валюту БРИКС
01:34 Америка устала от милитаризма, да он ей и не под силу, - Вл.Прохватилов
01:12 К приезду Токаева на курултай в Атырау начали ремонтировать дороги
00:50 Министр Аида Балаева: "Вклад Курултая в развитие Справедливого Казахстана неоценим"
00:37 Четверть века назад под американскую экономику была заложена "мина", - В.Катасонов
00:29 Диалог в Омане поставил США и Иран в неловкое положение, - Игорь Субботин
|21:10 Послом Узбекистана в Сингапуре стал Алишер Каюмов
21:08 Зарождение, расцвет и упадок Великой степи, - Данияр Байдаралы
21:04 Деятельность Фонда Ага Хана в Центральной Азии
20:09 Bloomberg назвал Китай проигравшим в случае победы Трампа или Байдена
20:05 За плечами доллара: золото и биткоин одновременно побили рекорды
20:03 Reuters: ЦРУ вело тайную операцию по разжиганию оппозиционных настроений в Китае
20:00 Скандал в семействе: Байден рассорился с Нетаньяху
19:30 Наигрался? Кырдепутат Осмонов добровольно сдал мандат
19:22 Президент Киргизии заявил, что не боится народных волнений (интервью)
19:16 Россия под кибератаками. Уроки извлекаются, но.., - Л.Савин
19:14 Грабеж - как форма политики. Запад собирается идти по своим старым следам, - В.Бурт
17:52 Скончался самый крупный казахстанский экономист академик Арыстан Есентугелов
17:28 Джо в игре. Байден уверяет, что сдаваться он не собирается и еще поборется, - Илья Титов
17:24 Александр Проханов: А в московских ресторанах пьют "Шабли"... А на Черном море тонут корабли.
17:19 Свободу Ассанжу! Такер Карлсон беседует с супругой самого знаменитого политзаключенного
16:54 Умер экс-депутат и глава казахстанской политической партии "Ауыл" Гани Калиев
16:12 Мирзиеев в гневе уволил 1-го зама хокима Сырдарьинской области и его подхокимников
16:04 Путин начал метать молнии в элиту: "бал вампиров" заканчивается, - МК
13:47 Ядерный "Оскар", или Составные части зловещего пазла, - Ю.Борисов
08:57 Из России бежал основатель "Яндекса" - Аркадий Волож
08:49 УзбКадры. Авторитетный хоким Чирчика Даврон Хидоятов меняет место работы
08:06 "Отмывал" криминальные деньги. Задержан экс-министр сельского хозяйства Киргизии Эркинбек Чодуев
07:55 В Казахстане собирают очередной "Национальный курултай"
07:45 Доверие к доллару достигло исторического минимума в Казахстане
07:32 Украину заподозрили в продаже оружия Китаю, - В.Скосырев
01:12 "Мокрое дело" Афганистана, - Виктор Дубовицкий
01:06 В Казахстане Наурыз отметят по-новому: 10-дневное расписание
01:00 Advance: Россия разрывает Украину
|Назначен советник президента Узбекистана по правовой экспертизе и комплексному анализу
12:15 15.03.2024
Бекзот Мавлонов назначен советником президента по вопросам правовой экспертизы и комплексного анализа. Ранее он руководил Департаментом правовой экспертизы и комплексного анализа Администрации президента, был заместителем госсоветника президента и заместителем генпрокурора.
Указом президента Узбекистана Бекзот Мардонович Мавлонов назначен на должность советника президента по вопросам правовой экспертизы и комплексного анализа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
До этого он работал руководителем Департамента правовой экспертизы и комплексного анализа Администрации президента.
Ранее был заместителем государственного советника президента и заместителем генерального прокурора.