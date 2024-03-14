"Новый Ташкент" расширяется на глазах

12:52 15.03.2024

Депутаты Ташкентской области одобрили передачу части территорий двух районов области в состав столичного района "Новый Ташкент". Выделяется на 8,51 га больше земель, чем предполагалось ранее.



Депутаты Ташкентской области одобрили передачу части территории области в состав района "Новый Ташкент". Областной кенгаш принял решение об этом 13 марта.



