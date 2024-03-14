 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Новый Ташкент" расширяется на глазах
12:52 15.03.2024

Депутаты Ташкентской области одобрили передачу части территорий двух районов области в состав столичного района "Новый Ташкент". Выделяется на 8,51 га больше земель, чем предполагалось ранее.

Депутаты Ташкентской области одобрили передачу части территории области в состав района "Новый Ташкент". Областной кенгаш принял решение об этом 13 марта.



Для строительства Нового Ташкента выделяется 19729,41 га (на 8,51 га больше, чем было предусмотрено) земельных площадей в Юкоричирчикском (17323,31 га вместо 17314,8 га) и Уртачирчикском (2406 га) районах Ташкентской области.

Эти площади перейдут в состав 13-го района столицы - Новый Ташкент, в который будут входить 33 махалли из Юкоричирчикского района (20 - полностью, 13 - частично) и 7 махаллей Уртачирчикского района (4 - полностью и 3 - частично).

Земли передаются без изменения их текущих категорий земельного фонда.

Изменения вступят в силу после принятия постановления палат Олий Мажлиса.

"Газета.uz" подробно рассказывала о проекте генерального плана Ташкента, который включает в себя строительство "Нового Ташкента" к востоку от столицы между реками Чирчик и Карасу. Он займет площадь в 20 тысяч га и будет рассчитан на проживание 500 тысяч человек. Здесь разместятся здания административных органов, в том числе Администрация президента, правительство, министерства, а также вузы и другие объекты.

Однако до 2045 года планируется застроить лишь 6000 га. Исходя из этих расчетов разработаны перспективные районы развития и застройки, а также схемы основных дорог, связывающих столицу с новым районом.

В марте 2023 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заложил капсулу, знаменующую начало строительства "Нового Ташкента".

В сентябре прошлого года глава государства одобрил объединенный проект Ташкента и Нового Ташкента, разработанный британской Cross Works. "Да, мы называем это Новым Ташкентом, но завтра он должен обновить и старый Ташкент. Они должны стать одной кровью, одной артерией", - сказал глава дирекции строительства Давронжон Адилов.

Президент заявлял, что важно начать проект Нового Ташкента, потому что через пять лет в столице будет "невозможно жить".

Источник - Газета.uz
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